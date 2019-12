Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b6c36df-17c4-42df-b118-afeaf83275ad","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miután a Vodafone felvásárolta a UPC-t, utóbbi vállalat mobilos ügyfelei több lehetőség közül választhatnak.","shortLead":"Miután a Vodafone felvásárolta a UPC-t, utóbbi vállalat mobilos ügyfelei több lehetőség közül választhatnak.","id":"20191204_upc_mobil_elofizetok_vodafone_dijcsomag_valtas_korlatlan_mobilnet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b6c36df-17c4-42df-b118-afeaf83275ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c22a408-188a-4d15-a201-2a3a46b10f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_upc_mobil_elofizetok_vodafone_dijcsomag_valtas_korlatlan_mobilnet","timestamp":"2019. december. 04. 09:03","title":"100 ezer embert érint: mi történik azokkal a mobilos UPC-előfizetőkkel, akiket átvett a Vodafone?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a harmadik csoportmeccsén. A szövetségi kapitány szerint apró dolgok döntöttek az ellenfél javára.","shortLead":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs...","id":"20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9692f93d-ffec-4061-88fb-863b760706e7","keywords":null,"link":"/sport/20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","timestamp":"2019. december. 03. 10:59","title":"Rasmussen a vereség után: Nem azt játszottuk, amit tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor elvégzett egy gyors kalkulációt, mert kíváncsi volt arra, hogy a következő húsz évben hány százalékkal kell éves átlagban emelkedniük a budapesti használtlakás-áraknak, hogy ma megérje hitelt felvenni a vásárláshoz. Az eredmény meglepő, de jobban belegondolva tökéletesen érthető: évi 1,27 százalékos áremelkedés kompenzálja a teljes futamidő alatt kifizetendő kamatot. ","shortLead":"A Bankmonitor elvégzett egy gyors kalkulációt, mert kíváncsi volt arra, hogy a következő húsz évben hány százalékkal...","id":"20191203_lakashitel_lakasar_hitel_ertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1d7ec9-59a7-4e13-b20f-f4a8039c8b60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_lakashitel_lakasar_hitel_ertek","timestamp":"2019. december. 03. 09:55","title":"Meglepődne, ha tudná, mennyit kell emelkednie a lakás árának, hogy kitermelje a hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde36f8-e4fa-43de-aaa2-70ed3cdc465f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz oldalakon terjed egy videó, amelyen egy összefestékezett jegesmedve látható. A szakértők úgy tartják, a \"vicc\" az állat életébe kerülhet.","shortLead":"Az orosz oldalakon terjed egy videó, amelyen egy összefestékezett jegesmedve látható. A szakértők úgy tartják, a \"vicc\"...","id":"20191204_jegesmedve_oroszorszag_t34_harckocsi_szoveg_festek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecde36f8-e4fa-43de-aaa2-70ed3cdc465f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596c07da-fa72-481a-870c-81d98167201b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_jegesmedve_oroszorszag_t34_harckocsi_szoveg_festek","timestamp":"2019. december. 04. 13:03","title":"Lényegében halálra ítélték a jegesmedvét, amelyiknek feliratot festettek a bundájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos funkció érkezhet a WhatsApp valamelyik közelgő frissítésével: lehetővé válhat önmegsemmisítő üzenetek küldése.","shortLead":"Hasznos funkció érkezhet a WhatsApp valamelyik közelgő frissítésével: lehetővé válhat önmegsemmisítő üzenetek küldése.","id":"20191203_onmegsemmisito_uzenet_whatsapp_uzenet_torlese_mindenkinel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d04ba0-93e3-4ed9-acd9-14493a3d5c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_onmegsemmisito_uzenet_whatsapp_uzenet_torlese_mindenkinel","timestamp":"2019. december. 03. 10:34","title":"Ezt a funkciót imádni fogják a WhatsApp-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da392028-370e-4826-bf2f-45689901c95b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az országgyűlés ma kétszer is megszavazta, hogy tárgyalni kell a klímavészhelyzetről az ellenzék által benyújtott javaslatok alapján. Ez szokatlan gesztus, de nem biztos, hogy tényleg napirendre tűzik majd a témát.","shortLead":"Az országgyűlés ma kétszer is megszavazta, hogy tárgyalni kell a klímavészhelyzetről az ellenzék által benyújtott...","id":"20191203_Klimaveszhelyzet_gesztus_az_ellenzeknek_de_lehet_hogy_ures","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da392028-370e-4826-bf2f-45689901c95b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c6fa4b-36f2-4271-89c6-9fff6d7b931f","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Klimaveszhelyzet_gesztus_az_ellenzeknek_de_lehet_hogy_ures","timestamp":"2019. december. 03. 15:56","title":"Klímavészhelyzet: gesztus az ellenzéknek, de lehet, hogy üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szerint Donald Trump kampánycsapata több száz olyan politikai hirdetést adott fel, amely sértette a videómegosztó szolgáltatás szabályzatát.","shortLead":"A YouTube szerint Donald Trump kampánycsapata több száz olyan politikai hirdetést adott fel, amely sértette...","id":"20191202_donald_trump_hirdetes_google_youtube_elnokvalasztas_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3469fd7a-2bc8-4ad8-939a-2d3c442d824a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_donald_trump_hirdetes_google_youtube_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2019. december. 02. 18:03","title":"Áll a bál, Donald Trump 300+ hirdetését törölte a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csak a tartalékkerettel együtt kerül 91 milliárdba a 3-as metró középső állomásainak felújítása, az alapár majdnem 5 milliárd forinttal kevesebb.","shortLead":"Csak a tartalékkerettel együtt kerül 91 milliárdba a 3-as metró középső állomásainak felújítása, az alapár majdnem 5...","id":"20191204_A_3as_metro_kozepso_allomasainak_felujitasa_nem_is_annyiba_kerul_mint_amennyit_mondtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87b0e96-d13e-4d2e-9d73-ef8058d4e8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_3as_metro_kozepso_allomasainak_felujitasa_nem_is_annyiba_kerul_mint_amennyit_mondtak","timestamp":"2019. december. 04. 13:39","title":"A 3-as metró középső állomásainak felújítása nem is annyiba kerül, mint amennyit mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]