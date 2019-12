Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent az OECD által készített 2018-as PISA-jelentés. A magyar diákok továbbra is az átlag alatt teljesítenek szövegértésből, matematikából és természettudományakból, de legalább már nem romlott tovább a színvonal.","shortLead":"Megjelent az OECD által készített 2018-as PISA-jelentés. A magyar diákok továbbra is az átlag alatt teljesítenek...","id":"20191203_PISA_2018_a_magyar_oktatas_stabilan_tartja_az_alacsony_szinvonalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5728ce85-7774-4ce7-b945-0b7d31a79174","keywords":null,"link":"/elet/20191203_PISA_2018_a_magyar_oktatas_stabilan_tartja_az_alacsony_szinvonalat","timestamp":"2019. december. 03. 09:40","title":"PISA 2018: a magyar oktatás stabilan tartja az alacsony színvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2014–2020-as fejlesztési források 43 százalékát utalták át eddig.","shortLead":"A 2014–2020-as fejlesztési források 43 százalékát utalták át eddig.","id":"20191203_3600_milliard_forintot_adott_az_EU_2014_ota_Magyarorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cee174-8b16-46ec-8c5c-623fcdb66026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_3600_milliard_forintot_adott_az_EU_2014_ota_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. december. 03. 06:57","title":"3600 milliárd forintot adott az EU 2014 óta Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Munkahelyi baleset történt.","shortLead":"Munkahelyi baleset történt.","id":"20191204_matrai_eromu_halalos_munkahelyi_baleset_zagytarozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d97f7f-d358-4ac0-922f-e0c7b065b113","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_matrai_eromu_halalos_munkahelyi_baleset_zagytarozo","timestamp":"2019. december. 04. 07:26","title":"Meghalt egy ember a Mátrai Erőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház többé nem járul hozzá, hogy fotókat közöljünk előadásairól lapunkban – olvasható a szaklap „szolgálati közleményében”.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti Színház többé nem járul hozzá, hogy fotókat közöljünk előadásairól lapunkban – olvasható a szaklap...","id":"20191204_Vidnyanszky_beragott_a_Szinhaz_cimu_folyoiratra_nem_enged_tobb_nemzetis_fotot_kozolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490e99ba-e38b-4f4c-af7d-f90393d02267","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Vidnyanszky_beragott_a_Szinhaz_cimu_folyoiratra_nem_enged_tobb_nemzetis_fotot_kozolni","timestamp":"2019. december. 04. 12:05","title":"Vidnyánszky berágott a Színház című folyóiratra: nem enged több nemzetis fotót közölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","shortLead":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","id":"20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af2982c-4189-4b7c-8c8e-421b8e0e691b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","timestamp":"2019. december. 03. 19:37","title":"Súlyos testi sértés miatt elítélték az alsószentmártoni polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51555cb-6672-4635-8309-700f7c908e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a netre egy úgynevezett Problématérkép, amely készítője szerint a magyarországi vasúthálózaton történt késéseket mutatja napi bontásban. A hétfői havazás miatti állapot is nézhető rajta.","shortLead":"Felkerült a netre egy úgynevezett Problématérkép, amely készítője szerint a magyarországi vasúthálózaton történt...","id":"20191203_problematerkep_mav_stat_info_terkep_adatvizualizacio_havazas_hoeses_vonatkozlekedes_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b51555cb-6672-4635-8309-700f7c908e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2da91b6-2eb7-4fed-807b-dc87b1c305e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_problematerkep_mav_stat_info_terkep_adatvizualizacio_havazas_hoeses_vonatkozlekedes_keses","timestamp":"2019. december. 03. 15:03","title":"Nézzen rá erre a térképre, szörnyülködni fog: így esett el tegnap a MÁV, így késnek ma is a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b32242-aaf9-4090-abf1-570cba4ba369","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főtitkára hosszú távú megoldásokat szorgalmaz.","shortLead":"A szervezet főtitkára hosszú távú megoldásokat szorgalmaz.","id":"20191204_ENSZ_Uj_munkacsoport_foglalkozik_a_menekultkerdessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b32242-aaf9-4090-abf1-570cba4ba369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f8b27d-1106-4346-b180-945ce60a392d","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_ENSZ_Uj_munkacsoport_foglalkozik_a_menekultkerdessel","timestamp":"2019. december. 04. 05:27","title":"ENSZ: Új munkacsoport foglalkozik a menekültkérdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csak a tartalékkerettel együtt kerül 91 milliárdba a 3-as metró középső állomásainak felújítása, az alapár majdnem 5 milliárd forinttal kevesebb.","shortLead":"Csak a tartalékkerettel együtt kerül 91 milliárdba a 3-as metró középső állomásainak felújítása, az alapár majdnem 5...","id":"20191204_A_3as_metro_kozepso_allomasainak_felujitasa_nem_is_annyiba_kerul_mint_amennyit_mondtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87b0e96-d13e-4d2e-9d73-ef8058d4e8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_3as_metro_kozepso_allomasainak_felujitasa_nem_is_annyiba_kerul_mint_amennyit_mondtak","timestamp":"2019. december. 04. 13:39","title":"A 3-as metró középső állomásainak felújítása nem is annyiba kerül, mint amennyit mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]