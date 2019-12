Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70fe4330-f9ab-4451-a406-d27ed2f25850","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akár el is veszítheti sikerei kovácsát a magyar válogatott.","shortLead":"Akár el is veszítheti sikerei kovácsát a magyar válogatott.","id":"20191205_csang_csing_lina_banhidi_akos_burjan_csaba_rovidpalyas_gyorskorcsolya_fegyelmi_eljaras_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70fe4330-f9ab-4451-a406-d27ed2f25850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62017439-e8f8-44a4-ad5d-0cbc790da94c","keywords":null,"link":"/sport/20191205_csang_csing_lina_banhidi_akos_burjan_csaba_rovidpalyas_gyorskorcsolya_fegyelmi_eljaras_kina","timestamp":"2019. december. 05. 14:11","title":"Botrány a gyorskorcsolyázóknál: „Egyre kevesebbet sírdogál Lina”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece41a56-4aa7-4202-ae00-7845b57db483","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Miért van az, hogy míg az egyik önkéntes programon tömegek vesznek részt, a másikat le kell fújni érdeklődés hiányában? A Social Design Cookbook ígérete szerint egy-egy program sikere nemcsak megjósolható, hanem meg is tervezhető.","shortLead":"Miért van az, hogy míg az egyik önkéntes programon tömegek vesznek részt, a másikat le kell fújni érdeklődés hiányában...","id":"20191205_Hogyan_szervezzunk_sikeres_tarsadalmi_egyuttmukodeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ece41a56-4aa7-4202-ae00-7845b57db483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99cdb8d-f673-417f-8d9e-90ddf3dd70b2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191205_Hogyan_szervezzunk_sikeres_tarsadalmi_egyuttmukodeseket","timestamp":"2019. december. 05. 14:15","title":"Hogyan szervezzünk sikeres társadalmi együttműködéseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67c2816-e712-49ae-b6ae-b7e5256e9c16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Előre nem látott génmutációkat okozhatott a génszerkesztés annál a tavaly született két kínai babánál, akinek a génjeit még embrió állapotukban módosították, hogy ellenállók legyenek a HIV-vírussal szemben – közölték kutatók azután, hogy először tették közzé a kínai tudományos kutatásról készült tanulmányt.","shortLead":"Előre nem látott génmutációkat okozhatott a génszerkesztés annál a tavaly született két kínai babánál, akinek a génjeit...","id":"20191205_genszerkesztes_kinai_babak_ikerpar_genmutaciok_hiv_virus_ccr5_crispr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d67c2816-e712-49ae-b6ae-b7e5256e9c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665df150-de4a-4319-81f0-faeb3f9332ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_genszerkesztes_kinai_babak_ikerpar_genmutaciok_hiv_virus_ccr5_crispr","timestamp":"2019. december. 05. 07:03","title":"\"Szándékos hazugság\" volt: váratlan mutációkat idézhetett elő a génszerkesztés a kínai babáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b7cc14-1614-4306-8fb2-0ee6a29da916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyák elhanyagoltak voltak, évek óta nem kaptak oltást.","shortLead":"A kutyák elhanyagoltak voltak, évek óta nem kaptak oltást.","id":"20191205_Epilepszias_rohama_kozben_marcangoltak_szet_kutyai_a_nadasdladanyi_fordrasznot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8b7cc14-1614-4306-8fb2-0ee6a29da916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4bb8a1-1144-4495-83ac-7a7edf0a45c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Epilepszias_rohama_kozben_marcangoltak_szet_kutyai_a_nadasdladanyi_fordrasznot","timestamp":"2019. december. 05. 21:51","title":"Epilepsziás rohama közben marcangolták szét kutyái a nádasdladányi fodrásznőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri szakiskolában megszúrt fizikatanárnő állapota stabil, nincs életveszélyben, jelenleg megfigyelés alatt van.","shortLead":"A győri szakiskolában megszúrt fizikatanárnő állapota stabil, nincs életveszélyben, jelenleg megfigyelés alatt van.","id":"20191205_Pszichologus_gyor_kozepiskola_keseles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a936ad-8828-4285-a345-64f0f74a8678","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Pszichologus_gyor_kozepiskola_keseles","timestamp":"2019. december. 05. 16:24","title":"Pszichológus segíti a győri középiskola diákjait a késelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f18632-0882-4749-99d5-e9fb06d4cdc5","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Csaknem három hónapja indítottuk el a hvg360 oldalt, Magyarország első fizetős online hírmagazinját, és így, a bűvös századik naphoz közeledve talán már nem annyira kockázatos kimondani: a modell működik!","shortLead":"Csaknem három hónapja indítottuk el a hvg360 oldalt, Magyarország első fizetős online hírmagazinját, és így, a bűvös...","id":"20191206_hvg360hu_harom_honap_9000_elofizeto_es_megyunk_tovabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f18632-0882-4749-99d5-e9fb06d4cdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24f1fbe-0d56-439c-8c5a-b29cce91c03a","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_hvg360hu_harom_honap_9000_elofizeto_es_megyunk_tovabb","timestamp":"2019. december. 06. 09:45","title":"hvg360: három hónap, 9000 előfizető, és megyünk tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892","c_author":"Gergely Márton, Németh András, Nyusztay Máté, Riba István","category":"360","description":"A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara mintha megérezte volna, hogy a kormány ismét magyar embert küldene az űrbe. Egy nappal az Európai Űrügynökség és Szíjjártó külügyminiszter bejelentése előtt javaslatot tett űrmérnök mesterszak létrehozására. ","shortLead":"A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara mintha megérezte volna, hogy a kormány ismét magyar embert küldene az űrbe...","id":"20191205_Urkomporszag_kikot2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f646408-cd39-40f9-98ac-8eaa9666770c","keywords":null,"link":"/360/20191205_Urkomporszag_kikot2","timestamp":"2019. december. 05. 11:00","title":"Kis lépés Magyarországnak, nagy ugrás – nem tudni, kinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányfő egy magyar alkotásokból nyílt kiállítás megnyitója miatt utazott Tokióba. Szerinte a világ jól jár, ha vannak magyarok.","shortLead":"A kormányfő egy magyar alkotásokból nyílt kiállítás megnyitója miatt utazott Tokióba. Szerinte a világ jól jár, ha...","id":"20191205_orban_viktor_japan_szepmuveszeti_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75221b87-0d0f-4e91-aab5-c57320b31a1b","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_orban_viktor_japan_szepmuveszeti_kiallitas","timestamp":"2019. december. 05. 13:25","title":"Orbán Japánban: Magyarország furcsa ország, furcsa emberek vannak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]