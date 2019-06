Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága. Az önbizalom tehát mindent áthat, mindennek az alapja, vagy ha éppen nem, akkor mindennek a végpontja, az elérendő cél, ahonnan már csak egy lépés a bármi. Amit csak akarunk. Sőt. Lehet, hogy önbizalom nélkül nem is lehetünk boldogok – olvashatjuk.","shortLead":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága...","id":"20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207bb54c-d266-48d9-91db-7fa43a884595","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","timestamp":"2019. június. 04. 09:30","title":"Az önbizalom természetrajza - létezik-e egyáltalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"5a29644e-d3b8-40f8-9980-a0db8a303da2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple most zajló fejlesztői konferenciáját választotta a Microsoft, hogy bemutassa Minecraft Earth nevű játékát, ami a kiterjesztett valóságon alapszik. ","shortLead":"Az Apple most zajló fejlesztői konferenciáját választotta a Microsoft, hogy bemutassa Minecraft Earth nevű játékát, ami...","id":"20190604_minecraft_earth_video_bemutato_apple_wwdc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a29644e-d3b8-40f8-9980-a0db8a303da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a714209-8037-4184-ad41-a379ede1e7f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_minecraft_earth_video_bemutato_apple_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 04. 14:33","title":"Ez valami döbbenet: megmutatták az első videót az új Minecraftról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány Magyarország legnagyobb közgyűjteményéhez, a Természettudományi Múzeumhoz is. Az intézmény Debrecenbe költöztetéséről korábban csak elképzelések szintjén volt szó, ám a hvg.hu információi szerint immár eldőlt, hogy a múzeumnak mennie kell Budapestről. A kormányzati érvelés pedig félelmetesen hasonlít az akadémiai vitában látottra.","shortLead":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány...","id":"20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058492ac-9062-4139-a759-a5d0b8537547","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","timestamp":"2019. június. 04. 06:30","title":"\"Majd keresünk új muzeológusokat\" – A Természettudományi Múzeumot is lenyomja a kormányzati arrogancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884094a0-96ae-4ca0-8c3f-95558ff94da8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 300 és 700 forint között volt a gyümölcs ára.","shortLead":"Tavaly 300 és 700 forint között volt a gyümölcs ára.","id":"20190604_Ketezer_forint_is_lehet_a_cseresznye_kiloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=884094a0-96ae-4ca0-8c3f-95558ff94da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32c222e-f15d-4411-a930-d9020ef5082f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Ketezer_forint_is_lehet_a_cseresznye_kiloja","timestamp":"2019. június. 04. 07:58","title":"Kétezer forint is lehet a cseresznye kilója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2c6787-4878-427f-a75e-2fa6ced307e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jogerősen is elutasították a polgármester keresetét, hogy ne büntessék meg a magyar zászlók használata miatt.","shortLead":"Jogerősen is elutasították a polgármester keresetét, hogy ne büntessék meg a magyar zászlók használata miatt.","id":"20190604_350_ezer_forint_birsagot_fizethet_Kezdivasarhely_polgarmestere_a_magyar_zaszlok_kituzese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2c6787-4878-427f-a75e-2fa6ced307e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a2b4a-456f-4457-92fa-56bdff42bde1","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_350_ezer_forint_birsagot_fizethet_Kezdivasarhely_polgarmestere_a_magyar_zaszlok_kituzese_miatt","timestamp":"2019. június. 04. 21:58","title":"350 ezer forint bírságot fizethet Kézdivásárhely polgármestere a magyar zászlók kitűzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21797331-a514-47c5-81a6-88934e8e513d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő baleset történt reggel Mezőcsát környékén, az M3-as autópályánál. ","shortLead":"Elképesztő baleset történt reggel Mezőcsát környékén, az M3-as autópályánál. ","id":"20190605_kamion_m3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21797331-a514-47c5-81a6-88934e8e513d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17935603-fad5-45e2-bec8-28caacfb5aad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_kamion_m3","timestamp":"2019. június. 05. 10:12","title":"Több képet kaptunk olvasónktól, az M3-as hídján lógó kamionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4855930d-59e7-422c-beee-7e1c2e169a04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfőn felhozott áldozatot nem a hajóroncsból hozták ki a mentőalakulatok.","shortLead":"A hétfőn felhozott áldozatot nem a hajóroncsból hozták ki a mentőalakulatok.","id":"20190604_hableany_dunai_hajobaleset_roncs_buvarok_duna_eros_sodras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4855930d-59e7-422c-beee-7e1c2e169a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616aa4b4-70c6-4154-89e8-0e55566cdac1","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_hableany_dunai_hajobaleset_roncs_buvarok_duna_eros_sodras","timestamp":"2019. június. 04. 09:57","title":"A Hableány roncsába nem mennek be a búvárok, a holttestet sem így hozták fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A daganatos halálozások számának csökkenését várja ettől a kabinet.","shortLead":"A daganatos halálozások számának csökkenését várja ettől a kabinet.","id":"20190605_500_millio_forintbol_hoz_letre_onkologiai_kozpontot_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fd83c0-7e31-4543-a526-f6719a11f614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_500_millio_forintbol_hoz_letre_onkologiai_kozpontot_a_kormany","timestamp":"2019. június. 05. 08:43","title":"500 millió forintból hoz létre alapítványt a kormány a rák elleni küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]