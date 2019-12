Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24d2bccc-7411-4026-994c-cdf0ee3ad92e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Népzenének nem autentikus, világzenének nem elég színvonalas, komolyzenének komolytalan”, de akkor miért ömlik a hegedűshöz a közpénz – teszik fel a kérdést. Demeter Szilárd szerint nincs itt semmi látnivaló.","shortLead":"„Népzenének nem autentikus, világzenének nem elég színvonalas, komolyzenének komolytalan”, de akkor miért ömlik...","id":"20191204_Fideszkozeli_zeneszek_is_kiakadtak_a_Maga_Zoltan_kormanyzati_kistafirozasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24d2bccc-7411-4026-994c-cdf0ee3ad92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a3715e-8532-457f-ba82-5a2c3b46c0ef","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Fideszkozeli_zeneszek_is_kiakadtak_a_Maga_Zoltan_kormanyzati_kistafirozasan","timestamp":"2019. december. 04. 10:25","title":"Fidesz-közeli zenészek is kiakadtak Mága Zoltán kormányzati kistafírozásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","shortLead":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","id":"20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a42fa-8475-4376-a98c-55f2321eca8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","timestamp":"2019. december. 04. 16:40","title":"A kormány beleszólna a színházigazgatók kinevezésébe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"Lendvai Ildikó","category":"360","description":"2004. december ötödikén nemcsak a kettős állampolgárság megadásáról szavaztak a magyarországi választópolgárok, hanem az MSZP és a Fidesz politikai pályájáról is. A HVG-ben megjelent véleménycikkében Lendvai Ildikó, a szocialisták akkori frakcióvezetője azt írja, az MSZP először meg akarta úszni az egész referendumot, de bojkottot hirdetni nem mert, utána pedig teljesen elhibázta a kampányát.","shortLead":"2004. december ötödikén nemcsak a kettős állampolgárság megadásáról szavaztak a magyarországi választópolgárok, hanem...","id":"201948_jo_valasz_rossz_ervek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e8cc14-ee26-4e40-9d3d-f72e528e51b1","keywords":null,"link":"/360/201948_jo_valasz_rossz_ervek","timestamp":"2019. december. 05. 13:00","title":"Lendvai Ildikó: Jó válaszunk volt, de rossz érvelésünk a 15 évvel ezelőtti népszavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-csúcson \"bekapcsolt mikrofon mellett\" beszélte ki az amerikai elnököt több vezető politikus.","shortLead":"A NATO-csúcson \"bekapcsolt mikrofon mellett\" beszélte ki az amerikai elnököt több vezető politikus.","id":"20191204_Trump_megint_megsertodott_es_lemondta_sajtotajekoztatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e4d8e-91c7-4f5c-8e50-41b9da3aaafe","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Trump_megint_megsertodott_es_lemondta_sajtotajekoztatojat","timestamp":"2019. december. 04. 15:44","title":"Trudeau egy titokban felvett videón élcelődött Trumpon, aki meg is sértődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér Ház ura annyira megsértődött, hogy csapot-papot otthagyva hazautazott az USA-ba. Nem a kanadai vezető az első, akinek kellemetlen pillanatai támadtak egy-egy bekapcsolva maradt mikrofon miatt, az áldozatok, Nicolas Sarkozy francia elnök, George W Bush és Barack Obama amerikai elnökök hasonló és még kínosabb eseteit a The New York Times elevenítette fel.\r

","shortLead":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér...","id":"20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e51ba0-8d6e-465f-8fc0-32a629d431c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 18:16","title":"Nem Trudeau az első, aki kínos helyzetbe került a bekapcsolt mikrofonok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8da4b2f-b2d4-4c62-9e1d-74e90459d26e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191206_Adventi_mesenaptar__december_6_Olentzero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8da4b2f-b2d4-4c62-9e1d-74e90459d26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d687ff3-79bc-43be-a5c4-6a99213fe5bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_Adventi_mesenaptar__december_6_Olentzero","timestamp":"2019. december. 06. 08:06","title":"Adventi mesenaptár - december 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67c2816-e712-49ae-b6ae-b7e5256e9c16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Előre nem látott génmutációkat okozhatott a génszerkesztés annál a tavaly született két kínai babánál, akinek a génjeit még embrió állapotukban módosították, hogy ellenállók legyenek a HIV-vírussal szemben – közölték kutatók azután, hogy először tették közzé a kínai tudományos kutatásról készült tanulmányt.","shortLead":"Előre nem látott génmutációkat okozhatott a génszerkesztés annál a tavaly született két kínai babánál, akinek a génjeit...","id":"20191205_genszerkesztes_kinai_babak_ikerpar_genmutaciok_hiv_virus_ccr5_crispr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d67c2816-e712-49ae-b6ae-b7e5256e9c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665df150-de4a-4319-81f0-faeb3f9332ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_genszerkesztes_kinai_babak_ikerpar_genmutaciok_hiv_virus_ccr5_crispr","timestamp":"2019. december. 05. 07:03","title":"\"Szándékos hazugság\" volt: váratlan mutációkat idézhetett elő a génszerkesztés a kínai babáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87bb761e-4127-4570-9c91-b0c3cb92704c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csütörtökön kezdődött általános sztrájk miatt megbénult Franciaország tömegközlekedése és más szektorokban is komoly fennakadások vannak. A munkabeszüntetés az Emmanuel Macron által javasolt nyugdíjreform miatt kezdődött, s a következő pár napban eldőlhet, miként alakul a francia államfő politikai jövője.","shortLead":"A csütörtökön kezdődött általános sztrájk miatt megbénult Franciaország tömegközlekedése és más szektorokban is komoly...","id":"20191205_Egesz_Franciaorszag_sztrajkol_Macron_jovoje_a_tet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87bb761e-4127-4570-9c91-b0c3cb92704c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43845cdd-2920-460e-a1c3-75461f48c304","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Egesz_Franciaorszag_sztrajkol_Macron_jovoje_a_tet","timestamp":"2019. december. 05. 17:15","title":"Bezárt az Eiffel-torony is, Macron jövője a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]