[{"available":true,"c_guid":"4c7c7ad8-fb79-47e3-b430-8b9fc9150053","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott minden játékosa hozzátett Szenegál 30-20-as legyőzéséhez a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott minden játékosa hozzátett Szenegál 30-20-as...","id":"20191204_kezilabda_vb_kim_rasmussen_magyarorszag_szenegal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c7c7ad8-fb79-47e3-b430-8b9fc9150053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c2b745-49c7-42ac-8e5c-8dcbcd1af01a","keywords":null,"link":"/sport/20191204_kezilabda_vb_kim_rasmussen_magyarorszag_szenegal","timestamp":"2019. december. 04. 15:23","title":"Rasmussen: Egyáltalán nem volt könnyű a meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b143127e-095b-4c5e-917e-c770c734bc56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul a képeket is magyar fotós készítette.","shortLead":"Ráadásul a képeket is magyar fotós készítette.","id":"20191204_Sokszoros_magyar_siker_Uhrik_Teodora_tancmuvesz_magyar_tervezesu_ruhaban_pozol_az_olasz_Vogueban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b143127e-095b-4c5e-917e-c770c734bc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9544b016-6a3a-41ea-adcc-76e019f54ff4","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Sokszoros_magyar_siker_Uhrik_Teodora_tancmuvesz_magyar_tervezesu_ruhaban_pozol_az_olasz_Vogueban","timestamp":"2019. december. 04. 11:02","title":"Sokszoros magyar siker: Uhrik Teodóra táncművész magyar tervezésű ruhában pózol az olasz Vogue-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Környezetvédelmi szempontok miatt betiltatnák az első osztályt a rövidtávú utakon. ","shortLead":"Környezetvédelmi szempontok miatt betiltatnák az első osztályt a rövidtávú utakon. ","id":"20191205_legitarsasag_Wizz_Air_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381f92ba-9cbd-45ee-9365-1119ea8ec7ad","keywords":null,"link":"/kkv/20191205_legitarsasag_Wizz_Air_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. december. 05. 16:52","title":"A Wizz Air radikális változtatásra szólította fel a légitársaságokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítanak. Az ügyvédje szerint nem is érti mi az az ügy, ami miatt letartóztatták.","shortLead":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel...","id":"20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fdaab7-ce6f-4660-8e41-78e45e675efe","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. december. 04. 15:55","title":"Nem tett vallomást a letartóztatott fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e2be9c-f981-42fb-9342-8c83c7379d6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Virginia XI. kerületi otthonából tűnt el.","shortLead":"Virginia XI. kerületi otthonából tűnt el.","id":"20191206_Eltunt_egy_13_eves_kislany_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09e2be9c-f981-42fb-9342-8c83c7379d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29b9ae3-bc4b-4f81-a5c1-1371cc74e0fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Eltunt_egy_13_eves_kislany_Budapesten","timestamp":"2019. december. 06. 07:36","title":"Eltűnt egy 13 éves kislány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A decemberi közgyűlésen lesz napirendi pont a téma.","shortLead":"A decemberi közgyűlésen lesz napirendi pont a téma.","id":"20191204_A_pecsi_kepviselok_beret_is_emelik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37c5e37-59db-464a-8978-191e485d92cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_pecsi_kepviselok_beret_is_emelik","timestamp":"2019. december. 04. 14:19","title":"A pécsi képviselők bérét is emelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","shortLead":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","id":"20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cd111e-a20b-40f9-a8b2-1c799be1f942","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2019. december. 04. 11:06","title":"Egy 22 éves egyetemista lesz az Emmi helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c859ae-4a53-4b9d-b439-6b4efc5b275c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Több mint 550 nevezés érkezett hozzájuk. ","shortLead":"Több mint 550 nevezés érkezett hozzájuk. ","id":"20191205_MTVA_Maris_rekordot_dontott_A_Dal_2020_jo_dontes_volt_hogy_nem_megyunk_az_Euroviziora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c859ae-4a53-4b9d-b439-6b4efc5b275c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6770b56-0a95-4d56-b7ce-ace434b5eafa","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_MTVA_Maris_rekordot_dontott_A_Dal_2020_jo_dontes_volt_hogy_nem_megyunk_az_Euroviziora","timestamp":"2019. december. 05. 12:48","title":"MTVA: Jó döntés volt, hogy nem megyünk az Eurovízióra, máris rekordot döntött A Dal 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]