[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakosságnak mindössze 8 százaléka képes rendszeres megtakarításokra a Publicus Intézet legújabb kutatása szerint.","shortLead":"A lakosságnak mindössze 8 százaléka képes rendszeres megtakarításokra a Publicus Intézet legújabb kutatása szerint.","id":"20191204_Lesujto_adatokat_mertek_a_magyarok_egyharmadanak_egy_honapra_elegendo_penze_sincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210f4dc7-d3b3-456e-9a13-7c83f4d1086e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Lesujto_adatokat_mertek_a_magyarok_egyharmadanak_egy_honapra_elegendo_penze_sincs","timestamp":"2019. december. 04. 14:36","title":"Lesújtó adatokat mértek, a magyarok egyharmada munka nélkül egy hónap alatt csődbe menne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b5c25d-e3d6-4b6a-aeea-360a2567d2d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amellett, hogy a dolog teljességgel élet- és közveszélyes, azért ez elképesztő.","shortLead":"Amellett, hogy a dolog teljességgel élet- és közveszélyes, azért ez elképesztő.","id":"20191204_Athajtott_egy_hid_ivszerkezeten_egy_motoros__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28b5c25d-e3d6-4b6a-aeea-360a2567d2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af5a30e-d1fe-453b-bac0-c2484d9241e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_Athajtott_egy_hid_ivszerkezeten_egy_motoros__video","timestamp":"2019. december. 04. 15:15","title":"Videóra vette egy motoros, hogy végighajt egy forgalmas híd ívszerkezetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az elkövetőt elfogta, a tanárt kórházba szállították.","shortLead":"A rendőrség az elkövetőt elfogta, a tanárt kórházba szállították.","id":"20191205_Megkeseltek_egy_tanart_egy_gyori_kozepiskolaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3920cf64-d076-48eb-ab6b-c908c509d1d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Megkeseltek_egy_tanart_egy_gyori_kozepiskolaban","timestamp":"2019. december. 05. 13:19","title":"Megkéseltek egy tanárt egy győri középiskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két teherautó ütközött össze Mocsánál.","shortLead":"Két teherautó ütközött össze Mocsánál.","id":"20191205_m1_es_autopalya_budapest_baleset_torlodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95610a4-c5db-4b58-88e8-def8a497f921","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_m1_es_autopalya_budapest_baleset_torlodas","timestamp":"2019. december. 05. 08:13","title":"Baleset miatt lezárták az M1-est Budapest felé, torlódik a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sanyargatója összekötözte a fiatal nő kezeit, megverte, majd meztelenül kirakta a lakhelyük elé. Most emeltek vádat ellene.","shortLead":"Sanyargatója összekötözte a fiatal nő kezeit, megverte, majd meztelenül kirakta a lakhelyük elé. Most emeltek vádat...","id":"20191205_kaposvar_bantalmazott_no_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef02baaa-0b66-41fd-a40e-da391eb64022","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_kaposvar_bantalmazott_no_vademeles","timestamp":"2019. december. 05. 11:35","title":"Napokig bujkált Kaposvár mellett egy brutálisan összevert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerint az öregítős alkalmazások, mint a FaceApp nagy veszélyt jelentenek, ezért a hatóság arra biztat, senki ne használja azokat.","shortLead":"A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerint az öregítős alkalmazások, mint a FaceApp nagy veszélyt jelentenek, ezért...","id":"20191205_fbi_faceapp_oregitos_alkalmazas_oroszok_kemkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cb6b00-4d04-4042-bcb0-d25c75e27b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_fbi_faceapp_oregitos_alkalmazas_oroszok_kemkedes","timestamp":"2019. december. 05. 09:03","title":"Az FBI kéri: ha fent van a telefonján ez az alkalmazás, törölje azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ef7d7f-efa1-4aa0-b083-b508ad28621a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitolnák egy módosító javaslattal az iskolahalasztási kérelmek leadásának a határidejét. Ez azonban csak azoknak jelent segítséget, akik már a szakszolgálatokhoz fordultak.","shortLead":"Kitolnák egy módosító javaslattal az iskolahalasztási kérelmek leadásának a határidejét. Ez azonban csak azoknak jelent...","id":"20191205_Iskolaerettseg_kaptak_ket_het_haladekot_a_szulok_de_az_semmire_sem_eleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40ef7d7f-efa1-4aa0-b083-b508ad28621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45679052-7349-46d1-8095-6293611757a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Iskolaerettseg_kaptak_ket_het_haladekot_a_szulok_de_az_semmire_sem_eleg","timestamp":"2019. december. 05. 12:13","title":"Iskolaérettség: kaptak két hét haladékot a szülők, de az semmire sem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Piaci elemzők szerint 2021-től másolhatja az Apple a Samsungot, abban az értelemben, hogy dél-koreai vetélytársához hasonlóan évente kétszer mutatna be új okostelefonokat.","shortLead":"Piaci elemzők szerint 2021-től másolhatja az Apple a Samsungot, abban az értelemben, hogy dél-koreai vetélytársához...","id":"20191206_apple_ket_iphone_esemeny_evente_bemutatas_4_iphone_tavasz_osz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a57f68b-323e-4150-a903-cfdffbae92e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_apple_ket_iphone_esemeny_evente_bemutatas_4_iphone_tavasz_osz","timestamp":"2019. december. 06. 12:03","title":"Másolni fogja az Apple a Samsungot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]