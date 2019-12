Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a8249b1-5c4f-4040-9063-fdf4d92b0adf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel együtt járta be az egykori koncentrációs tábort","shortLead":"A német kancellár a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel együtt járta be az egykori koncentrációs tábort","id":"20191206_Eloszor_latogatott_Auschwitzba_Merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a8249b1-5c4f-4040-9063-fdf4d92b0adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3907b3-cc38-4e03-8e4d-7bea054dc661","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Eloszor_latogatott_Auschwitzba_Merkel","timestamp":"2019. december. 06. 14:24","title":"Először látogatott Auschwitzba Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05740a91-89df-4d08-97ca-40b00f569a0d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fajtól függetlenül hasonlóan reagál a természetben zajló folyamatokra az észak-amerikai madárpopuláció.","shortLead":"Fajtól függetlenül hasonlóan reagál a természetben zajló folyamatokra az észak-amerikai madárpopuláció.","id":"20191205_Egyre_kisebbek_lesznek_a_madarak_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05740a91-89df-4d08-97ca-40b00f569a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f614983-f2ab-45ec-80a9-54a145b3f35f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_Egyre_kisebbek_lesznek_a_madarak_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 17:09","title":"Egyre kisebbek lesznek a madarak a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23647c14-3b33-46c2-9df2-271c999a7b5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű streaming zeneszolgáltató, a Spotify minden évben elkészíti a felhasználók személyre szabott toplistáját.","shortLead":"A népszerű streaming zeneszolgáltató, a Spotify minden évben elkészíti a felhasználók személyre szabott toplistáját.","id":"20191205_spotify_premium_toplista_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23647c14-3b33-46c2-9df2-271c999a7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024954ff-09e0-4945-92d3-4a24fa5c1750","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_spotify_premium_toplista_2019","timestamp":"2019. december. 05. 14:03","title":"Önnél mi dübörgött idén? Megjött a Spotify 2019-es összefoglalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6f75e1-afcb-4e39-8aa2-cda1f4470501","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Végül minden jól alakult, de az űrutazás előtt nagy kihívás volt a tudományos kísérletek előkészítése és az űrbéli ételek kitalálása.","shortLead":"Végül minden jól alakult, de az űrutazás előtt nagy kihívás volt a tudományos kísérletek előkészítése és az űrbéli...","id":"201949_kezdolokes_disznosajtkonzervvel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df6f75e1-afcb-4e39-8aa2-cda1f4470501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd37318f-0aec-4cf8-9081-d0d8a10e9b6a","keywords":null,"link":"/360/201949_kezdolokes_disznosajtkonzervvel","timestamp":"2019. december. 05. 12:40","title":"Nem sokon múlt, hogy nem alakultak Farkas Bertalan szocialista brigádok, úttörőcsapatok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6608fab-85df-40de-95f7-fea5cd10df82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú kamion erejével nem lesz gond, de a hatótávja még nem túl nagy.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú kamion erejével nem lesz gond, de a hatótávja még nem túl nagy.","id":"20191205_653_loeros_villanykamiont_mutatott_be_az_iveco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6608fab-85df-40de-95f7-fea5cd10df82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f10dc7-ae73-4c54-a42d-08dd63c0b95d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_653_loeros_villanykamiont_mutatott_be_az_iveco","timestamp":"2019. december. 06. 06:41","title":"653 lóerős villanykamiont mutatott be az Iveco és a Nikola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Két évvel a meggyilkolása után okozott kormányválságot és vezetett a feltételezett megbízó letartóztatásához a máltai Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró ügye.","shortLead":"Két évvel a meggyilkolása után okozott kormányválságot és vezetett a feltételezett megbízó letartóztatásához a máltai...","id":"201949__malta__kormanyvalsag__ujsagirohalal__szigeti_szoveveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba146006-95d8-4213-8492-6b12e0282b83","keywords":null,"link":"/360/201949__malta__kormanyvalsag__ujsagirohalal__szigeti_szoveveny","timestamp":"2019. december. 05. 15:00","title":"A politika felső köreihez vezetett a máltai újságíró meggyilkolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A posta szerint vannak olyan utcák Kecskeméten, ahova a kézbesítők nem mernek bemenni.","shortLead":"A posta szerint vannak olyan utcák Kecskeméten, ahova a kézbesítők nem mernek bemenni.","id":"20191206_Megvontak_a_rokkantsagi_ellatasat_egy_nonek_mert_a_posta_nem_vitt_ki_egy_levelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a556e1-f32c-4a38-a0b0-4e4f0f5be168","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Megvontak_a_rokkantsagi_ellatasat_egy_nonek_mert_a_posta_nem_vitt_ki_egy_levelet","timestamp":"2019. december. 06. 20:40","title":"Megvonták a rokkantsági ellátását egy nőnek, mert a posta nem vitt ki egy levelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint egyre több olyan baleset történik, amely a séta közbeni mobil nyomkodásából adódik.","shortLead":"Egy új kutatás szerint egyre több olyan baleset történik, amely a séta közbeni mobil nyomkodásából adódik.","id":"20191206_okostelefon_eleses_kepernyo_nezese_ertesites_baleset_mobil_nyomkodasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c0a7a-9b75-430e-93aa-785af187f5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_okostelefon_eleses_kepernyo_nezese_ertesites_baleset_mobil_nyomkodasa","timestamp":"2019. december. 06. 13:03","title":"Összetörjük magunkat az okostelefon miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]