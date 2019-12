Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felhasználók több mint harmada mobilnetet használ.","shortLead":"A felhasználók több mint harmada mobilnetet használ.","id":"20191210_Tizmillional_is_tobb_internetelofizetes_van_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de03d73-c7fe-4708-a002-f6796e9c4068","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_Tizmillional_is_tobb_internetelofizetes_van_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 10. 06:13","title":"Tízmilliónál is több internetelőfizetés van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupán néhány héttel az első operája után mutatta be az újat.","shortLead":"Csupán néhány héttel az első operája után mutatta be az újat.","id":"20191209_Kanye_West_ezustbe_martva_adta_elo_masodik_bibliai_temaju_operajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ff2dc4-e51f-4a64-9fed-0ad3a01950ca","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Kanye_West_ezustbe_martva_adta_elo_masodik_bibliai_temaju_operajat","timestamp":"2019. december. 09. 11:47","title":"Kanye West ezüstre festve adta elő második bibliai témájú operáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetem Etikai Bizottsága összegezte és lezárta az eljárást. ","shortLead":"Az egyetem Etikai Bizottsága összegezte és lezárta az eljárást. ","id":"20191209_Gothar_Peter_SZFE_etikai_bizottsag_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f217ce19-3a13-442f-9296-38ced237da82","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Gothar_Peter_SZFE_etikai_bizottsag_eljaras","timestamp":"2019. december. 09. 15:56","title":"Nem taníthat többé a Színművészetin Gothár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","shortLead":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","id":"20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a73d775-e89f-492a-9c88-acbcd0cb677c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","timestamp":"2019. december. 10. 17:00","title":"A sürgősségi padlóján fekvő kisfiú döntheti el a brit választást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszerváltásról rendezett vitaversenyen az a csapat győzött, amelyik forradalmat csinált volna 1989-ben.","shortLead":"A rendszerváltásról rendezett vitaversenyen az a csapat győzött, amelyik forradalmat csinált volna 1989-ben.","id":"201949_vitaverseny__rendszervaltas_1989_van_rajta_mit_vitatni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9080a555-a7cb-4360-b422-a5d52c5dbd46","keywords":null,"link":"/360/201949_vitaverseny__rendszervaltas_1989_van_rajta_mit_vitatni","timestamp":"2019. december. 09. 10:00","title":"\"Tetszettek volna forradalmat csinálni!\" Meghallgatásra találtak Antall József szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kivonulni biztosan nem fognak, ellenben több területen fejlesztenék a szolgáltatásaikat.","shortLead":"Kivonulni biztosan nem fognak, ellenben több területen fejlesztenék a szolgáltatásaikat.","id":"20191209_Elarulta_a_Tesco_mit_tervez_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdfe94b-e5cc-4b17-b88c-ea5fc3f4b5b9","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_Elarulta_a_Tesco_mit_tervez_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 09. 11:48","title":"Elárulta a Tesco, mit tervez Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt még mindig nem tudni pontosan, mennyien lehettek a tűzhányó közelében.","shortLead":"Azt még mindig nem tudni pontosan, mennyien lehettek a tűzhányó közelében.","id":"20191209_Ujzelandi_vulkankitores_eddig_ot_halottrol_tudni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe50622c-8026-4cd9-8afc-3a0de4999222","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Ujzelandi_vulkankitores_eddig_ot_halottrol_tudni","timestamp":"2019. december. 09. 12:27","title":"Új-zélandi vulkánkitörés: eddig öt halottról tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2ab23f-0e9d-4b39-bc11-41389011bcc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Madách téren tüntetnek hétfő este 18 órától a színházakat érintő törvénytervezet miatt. Összeszedtük a legfontosabb és legfrissebb híreket az üggyel kapcsolatban. ","shortLead":"A Madách téren tüntetnek hétfő este 18 órától a színházakat érintő törvénytervezet miatt. Összeszedtük a legfontosabb...","id":"20191209_Szinhazi_torveny_tuntetes_kulturharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db2ab23f-0e9d-4b39-bc11-41389011bcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d0d261-c654-4a9d-8603-2f5e68df1c31","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinhazi_torveny_tuntetes_kulturharc","timestamp":"2019. december. 09. 11:45","title":"Mi lesz most a színházakkal? Kövesse velünk élőben az eseményeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]