[{"available":true,"c_guid":"9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük a keresztényeknek megadja az indiai állampolgárságot, a muszlimoknak viszont nem. A módosítás azokra a személyekre vonatkozik, akik 2014. december 31-e előtt érkeztek Indiába Pakisztánból, Bangladesből, illetve Afganisztánból.","shortLead":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük...","id":"20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e7c53-f1b2-40e7-bd7e-39f4f5a4f484","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","timestamp":"2019. december. 11. 17:59","title":"Diszkriminatívra sikerült az indiai állampolgársági törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c4c6e8-6357-4b5d-8d6e-02147ffebd56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mármint persze az egyéb sarcok nélkül. Azokkal ugyanis sokkal többe kerül. A kerekeket az új számítógép, a Mac Pro alá kell szerelni.","shortLead":"Mármint persze az egyéb sarcok nélkül. Azokkal ugyanis sokkal többe kerül. A kerekeket az új számítógép, a Mac Pro alá...","id":"20191210_apple_mac_pro_szamitogep_kerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c4c6e8-6357-4b5d-8d6e-02147ffebd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e929ba-ebcb-4865-a100-6865da741993","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_apple_mac_pro_szamitogep_kerek","timestamp":"2019. december. 10. 20:10","title":"Az Apple tudja fokozni: 120 000 forintot kérnek pár kerékért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6940b305-29c2-4b69-9cc2-b5df6723785b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghitt karácsonyi pillanatok közben arra is felhívják a figyelmet, milyen sokszínű a társadalom. ","shortLead":"A meghitt karácsonyi pillanatok közben arra is felhívják a figyelmet, milyen sokszínű a társadalom. ","id":"20191210_melegcsok_hm_karacsonyi_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6940b305-29c2-4b69-9cc2-b5df6723785b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e81f12-0605-4499-acf1-ddca2fe80c56","keywords":null,"link":"/elet/20191210_melegcsok_hm_karacsonyi_reklam","timestamp":"2019. december. 10. 14:09","title":"Melegcsók is szerepel a H&M karácsonyi reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07bc4ff-c0e9-43fd-adb9-315dac5fe5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A régi magyar irodalom szakértője, Weöres Sándor és Szabó Magda barátja volt.","shortLead":"A régi magyar irodalom szakértője, Weöres Sándor és Szabó Magda barátja volt.","id":"20191210_Meghalt_Kovacs_Sandor_Ivan_irodalomtortenesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b07bc4ff-c0e9-43fd-adb9-315dac5fe5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124472eb-7b47-44b8-9cc8-e9e029611fc8","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Meghalt_Kovacs_Sandor_Ivan_irodalomtortenesz","timestamp":"2019. december. 10. 14:40","title":"Meghalt Kovács Sándor Iván irodalomtörténész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abu-Dzabiban terjeszkedik a magyar kötődésű cég.","shortLead":"Abu-Dzabiban terjeszkedik a magyar kötődésű cég.","id":"20191212_wizz_air_abu_dzabi_terjeszkedes_legitarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77762c27-d500-41b7-b293-a97cc2c00560","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_wizz_air_abu_dzabi_terjeszkedes_legitarsasag","timestamp":"2019. december. 12. 12:14","title":"Új légitársaságot alapít a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén már majdnem 30 milliárd forintot vert el a kormányzat társadalmi célú hirdetésekre.","shortLead":"Az idén már majdnem 30 milliárd forintot vert el a kormányzat társadalmi célú hirdetésekre.","id":"20191210_karacsony_kormany_hirdetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbb3c83-4c31-47e4-a4f6-84b705c5c4ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_karacsony_kormany_hirdetesek","timestamp":"2019. december. 10. 14:15","title":"Migránsozás és sorosozás után most a karácsonyt reklámozza a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e38b8-582d-4de3-aa3c-6d6a9db09980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházba került egy díler Budapesten, ahol a ruhájából amfetamin és fű került elő. Amíg őt ápolták, addig a rendőrök átkutatták a lakását és a mélyhűtőben még több drogot találtak.","shortLead":"Kórházba került egy díler Budapesten, ahol a ruhájából amfetamin és fű került elő. Amíg őt ápolták, addig a rendőrök...","id":"20191211_Otthonaban_jegelte_a_kabitoszert_a_diler_mikozben_a_korhazban_fekudt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e38b8-582d-4de3-aa3c-6d6a9db09980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5b77d2-cff1-40b8-b545-77a04bae5136","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Otthonaban_jegelte_a_kabitoszert_a_diler_mikozben_a_korhazban_fekudt","timestamp":"2019. december. 11. 10:45","title":"Otthonában jegelte a kábítószert a díler, miközben a kórházban feküdt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kedd este a Napoli 4-0-ra legyőzte a Genk csapatát a Bajnokok Ligájában és ezzel kivívta a továbbjutást. A klub viszont a meccs után bejelentette, hogy menesztette a csapat vezetőedzőjét, Carlo Ancelottit.","shortLead":"Kedd este a Napoli 4-0-ra legyőzte a Genk csapatát a Bajnokok Ligájában és ezzel kivívta a továbbjutást. A klub viszont...","id":"20191211_A_Napoli_kirugta_az_edzojet_miutan_tovabbjutottak_a_BLben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7238242c-7971-47e2-83f6-fa413c3bd95a","keywords":null,"link":"/sport/20191211_A_Napoli_kirugta_az_edzojet_miutan_tovabbjutottak_a_BLben","timestamp":"2019. december. 11. 08:10","title":"A Napoli kirúgta az edzőjét, miután továbbjutottak a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]