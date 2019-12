Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e60ff33f-27e2-4f16-9e09-216e1768de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marabu a színháztörvényről.","shortLead":"Marabu a színháztörvényről.","id":"20191213_Marabu_Feknyuz_Kulturpolitika_aczelosan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e60ff33f-27e2-4f16-9e09-216e1768de7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104acbfe-7b19-430b-a8db-c338e2daaec8","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Marabu_Feknyuz_Kulturpolitika_aczelosan","timestamp":"2019. december. 13. 13:10","title":"Marabu Féknyúz: Kultúrpolitika aczélosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó nem titkoltan sokkal inkább a sportautós menetteljesítményekre és nem annyira a hatótávra hegyezte ki a Taycant.","shortLead":"A német gyártó nem titkoltan sokkal inkább a sportautós menetteljesítményekre és nem annyira a hatótávra hegyezte ki...","id":"20191213_csalodast_kelto_a_porsche_680_loeros_villanyautojanak_a_valos_hatotavja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290b4052-a8b2-4784-a749-818819b2f038","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_csalodast_kelto_a_porsche_680_loeros_villanyautojanak_a_valos_hatotavja","timestamp":"2019. december. 13. 13:21","title":"Csalódást keltő a Porsche 680 lóerős villanyautójának a valós hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mégsem kapnak segítséget a devizahitelesek, választanak a britek, jön a decemberi tavasz. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mégsem kapnak segítséget a devizahitelesek, választanak a britek, jön a decemberi tavasz. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191212_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12e7c15-2afa-46f8-8d36-eafa8e96c6c6","keywords":null,"link":"/360/20191212_Radar360","timestamp":"2019. december. 12. 08:00","title":"Radar360: Sarokba térdepeltethetik Magyarországot, a telefonadatainkkal üzletelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eltörölték azt a rendeletet, amely szinte ingyenes parkolási lehetőséget biztosított a luxus éttermek és szállodák számára.","shortLead":"Eltörölték azt a rendeletet, amely szinte ingyenes parkolási lehetőséget biztosított a luxus éttermek és szállodák...","id":"20191212_Nem_lehet_tobbe_1_forintert_parkolni_a_Budai_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44152969-c07c-4039-a43c-cf29bd54ae92","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191212_Nem_lehet_tobbe_1_forintert_parkolni_a_Budai_Varban","timestamp":"2019. december. 12. 19:59","title":"Nem lehet többé 1 forintért parkolni a Budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megállapodás az uniós klímastratégiáról, Karácsonynak így sem tetszik a színháztörvény, kiesett a Fradi. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megállapodás az uniós klímastratégiáról, Karácsonynak így sem tetszik a színháztörvény, kiesett a Fradi. A hvg360...","id":"20191213_Radar360_Trump_beszolt_Thunbergnek_Boris_Johnson_nagyot_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52e2ae7-9a4b-4c70-a1bf-0151a4daa0c1","keywords":null,"link":"/360/20191213_Radar360_Trump_beszolt_Thunbergnek_Boris_Johnson_nagyot_nyert","timestamp":"2019. december. 13. 08:00","title":"Radar360: Trump beszólt Thunbergnek, Boris Johnson nagyot nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a5430e-dcbf-4a15-ba54-862875053fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég extrém raklapszállítást vállalt be valaki. Csak azért, hogy ne kelljen kétszer fordulnia.","shortLead":"Elég extrém raklapszállítást vállalt be valaki. Csak azért, hogy ne kelljen kétszer fordulnia.","id":"20191213_Nem_csak_roman_horror_karavanok_vannak_az_utakon_van_itt_sajat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a5430e-dcbf-4a15-ba54-862875053fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf4c223-0602-43c2-8f6d-bfb8a1d82c61","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Nem_csak_roman_horror_karavanok_vannak_az_utakon_van_itt_sajat_is","timestamp":"2019. december. 13. 09:01","title":"Nem csak tréleres horrorkaravánok vannak az utakon, van itt más is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbá teszi saját üzenetküldője, a Messages működését a Google. Az apphoz két újítás is érkezett, illetve érkezik.","shortLead":"Biztonságosabbá teszi saját üzenetküldője, a Messages működését a Google. Az apphoz két újítás is érkezett, illetve...","id":"20191213_google_messages_uzenetek_frissites_spam_uzenetkuldo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d452777-7577-4c53-a6ca-518304b38b83","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_google_messages_uzenetek_frissites_spam_uzenetkuldo","timestamp":"2019. december. 13. 20:03","title":"Szokott még SMS-ezni? A Google remek újításokkal készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is kíváncsiak voltunk arra, hová érdemes elmenni egy kis karácsonyi hangulatért: hat budapesti és – versenyen kívül – két külföldi vásárban mértük fel az árakat, a díszeket, és persze a forralt borokat. Értek minket kellemes meglepetések, de még mindig van olyan helyszín, ahol nehéz karácsonyi hangulatba kerülni.","shortLead":"Idén is kíváncsiak voltunk arra, hová érdemes elmenni egy kis karácsonyi hangulatért: hat budapesti és – versenyen...","id":"20191213_Ahol_a_forralt_bor_es_az_egett_zsirszag_aromaja_talalkozik__bejartuk_az_adventi_vasarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3d76b7-628a-4e29-9b96-771a19ef7cda","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Ahol_a_forralt_bor_es_az_egett_zsirszag_aromaja_talalkozik__bejartuk_az_adventi_vasarokat","timestamp":"2019. december. 13. 20:00","title":"Összeér a forralt bor és az égett zsírszag aromája – bejártuk az adventi vásárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]