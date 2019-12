Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86f1dd2a-5619-4e36-8540-52a77da2f059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nagyon ásnák a munkagödröt, pedig az épület engedélye még messze van.","shortLead":"Már nagyon ásnák a munkagödröt, pedig az épület engedélye még messze van.","id":"20191213_Surgos_lett_Paks_a_kormanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86f1dd2a-5619-4e36-8540-52a77da2f059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41d30b5-6d3d-4ae5-a516-5fa8eeb62f70","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Surgos_lett_Paks_a_kormanynak","timestamp":"2019. december. 13. 10:08","title":"Sürgős lett a paksi bővítés a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A felajánlások alig tizede jut el csak a rászorulókhoz.","shortLead":"A felajánlások alig tizede jut el csak a rászorulókhoz.","id":"20191212_A_Vatikan_a_szegenyeknek_szant_penzt_is_magara_kolti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0582b95-2cf2-482a-a1f8-0c5add6693cb","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_A_Vatikan_a_szegenyeknek_szant_penzt_is_magara_kolti","timestamp":"2019. december. 12. 09:20","title":"A Vatikán a szegényeknek szánt pénzt is magára költi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a64021-1d95-440f-8bdd-1c65845f0980","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs is provokálóbb téma, mint az anyák felszabadítása.","shortLead":"Nincs is provokálóbb téma, mint az anyák felszabadítása.","id":"20191213_A_Telekom_nagyon_beletrollkodott_a_bekes_csaladi_idillbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03a64021-1d95-440f-8bdd-1c65845f0980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8de74d-9d58-40f3-8b03-f87fcf4fbee8","keywords":null,"link":"/elet/20191213_A_Telekom_nagyon_beletrollkodott_a_bekes_csaladi_idillbe","timestamp":"2019. december. 13. 11:54","title":"A Telekom nagyon beletrollkodott a békés családi idillbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre többen gondolják így az Egyesült Államokban, ahol a baby boom nemzedék igen tudatosan tervezi meg életének az utolsó szakaszát. ","shortLead":"Egyre többen gondolják így az Egyesült Államokban, ahol a baby boom nemzedék igen tudatosan tervezi meg életének...","id":"20191211_Uj_trend_hodit_a_nyugdijasok_inkabb_a_kulfoldet_valasztjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf6135a-3fde-4f38-8728-94dba2f70c2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Uj_trend_hodit_a_nyugdijasok_inkabb_a_kulfoldet_valasztjak","timestamp":"2019. december. 11. 12:16","title":"Új trend hódít: a nyugdíjasok inkább a külföldet választják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54daea80-9dfa-455e-8732-3962586664e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dán rendőrség országszerte tartott razziákat. ","shortLead":"A dán rendőrség országszerte tartott razziákat. ","id":"20191211_merenylet_elokeszites_dania_terrorizmus_szelsoseges_iszlamistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54daea80-9dfa-455e-8732-3962586664e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76340bee-95c6-46cc-abb7-4ba98f76c735","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_merenylet_elokeszites_dania_terrorizmus_szelsoseges_iszlamistak","timestamp":"2019. december. 11. 21:47","title":"Húsz, merényletre készülő iszlamistát kapcsoltak le Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely bármi áron megvédené a színházakat a ma elfogadott színháztörvénytől, beszakadt a 4iG árfolyama. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony Gergely bármi áron megvédené a színházakat a ma elfogadott színháztörvénytől, beszakadt a 4iG árfolyama...","id":"20191211_Radar360_atment_a_szinhaztorveny_Johnson_hutohazba_bujt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7835c270-2066-4452-9ef8-626c97b027e7","keywords":null,"link":"/360/20191211_Radar360_atment_a_szinhaztorveny_Johnson_hutohazba_bujt","timestamp":"2019. december. 11. 17:30","title":"Radar360: Greta Thunberg az év embere, Boris Johnson a hűtőházé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán Twitter-ügye, a 7-es cikkely szerinti eljárás, illetve Kásler vétójoga is előkerült a 150. Kormányinfón.","shortLead":"Kovács Zoltán Twitter-ügye, a 7-es cikkely szerinti eljárás, illetve Kásler vétójoga is előkerült a 150. Kormányinfón.","id":"20191212_Gulyas_Kovacs_Zoltan_szolasszabadsagat_senki_sem_korlatozza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d142a168-fee6-4c1d-b98e-a96fde2d8074","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Gulyas_Kovacs_Zoltan_szolasszabadsagat_senki_sem_korlatozza","timestamp":"2019. december. 12. 14:02","title":"Gulyás: Kovács Zoltán szólásszabadságát senki sem korlátozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Indonéziában csak most felfedezett barlangfestmény a kutatók szerint a legrégebbi bizonyíték arra, hogy képesek vagyunk elképzelni a természetfeletti lények létezését.","shortLead":"Egy Indonéziában csak most felfedezett barlangfestmény a kutatók szerint a legrégebbi bizonyíték arra, hogy képesek...","id":"20191212_44_ezer_eves_barlangrajz_barlangfestmeny_indonezia_vadaszat_landzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a266c72-12ff-47e0-a68c-98996e87a7c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_44_ezer_eves_barlangrajz_barlangfestmeny_indonezia_vadaszat_landzsa","timestamp":"2019. december. 12. 15:03","title":"Találtak egy 44 ezer éves barlangrajzot, nagyon fontos jelentése van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]