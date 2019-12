Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megállapodás az uniós klímastratégiáról, Karácsonynak így sem tetszik a színháztörvény, kiesett a Fradi. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megállapodás az uniós klímastratégiáról, Karácsonynak így sem tetszik a színháztörvény, kiesett a Fradi. A hvg360...","id":"20191213_Radar360_Trump_beszolt_Thunbergnek_Boris_Johnson_nagyot_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52e2ae7-9a4b-4c70-a1bf-0151a4daa0c1","keywords":null,"link":"/360/20191213_Radar360_Trump_beszolt_Thunbergnek_Boris_Johnson_nagyot_nyert","timestamp":"2019. december. 13. 08:00","title":"Radar360: Trump beszólt Thunbergnek, Boris Johnson nagyot nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99002e4-03cc-4b23-beff-96d341ec08b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meg nem nevezett bűncselekmény elkövetésének vádjával megállították az ismert szibériai sámánt, Alekszandr Gabisevet, s nem engedték, hogy újra megkezdje Moszkváig tartó, közel hétezer kilométeres gyalogútját. A cél az lett volna, hogy a sámán megszabadítsa Oroszországot a „démoni” államfőtől.","shortLead":"Meg nem nevezett bűncselekmény elkövetésének vádjával megállították az ismert szibériai sámánt, Alekszandr Gabisevet, s...","id":"20191212_Putyin_maradhat__az_orosz_elnokot_elzavarni_akaro_samant_nem_engedtek_ki_Jakutszkbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a99002e4-03cc-4b23-beff-96d341ec08b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7db2f2b-a98f-4680-8ca9-75c52bed57d3","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Putyin_maradhat__az_orosz_elnokot_elzavarni_akaro_samant_nem_engedtek_ki_Jakutszkbol","timestamp":"2019. december. 12. 16:40","title":"Nem engedték ki Jakutszkból a sámánt, aki el akarta zavarni az orosz elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mitch McConnell szerint a képviselőházban előterjesztett ügy gyenge lábakon áll.","shortLead":"Mitch McConnell szerint a képviselőházban előterjesztett ügy gyenge lábakon áll.","id":"20191213_donald_trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas_impeachment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fe5a83-772e-4194-9417-035d37083804","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_donald_trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas_impeachment","timestamp":"2019. december. 13. 05:52","title":"A republikánusok frakcióvezetője szerint Trumpot nem lehet elmozdítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint ami maradt belőle. 2018 szeptemberében a józsefvárosi önkormányzat ugyanis szerződést kötött 400 darab mozijegy vásárlására bruttó 775 000 forint értékben.","shortLead":"Mármint ami maradt belőle. 2018 szeptemberében a józsefvárosi önkormányzat ugyanis szerződést kötött 400 darab mozijegy...","id":"20191213_Jozsefvaros_elozo_fideszes_vezetese_mozijegyeket_vett_tobb_szazezer_forintert_Piko_Andrasek_raszorulo_gyerekeknek_adjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ca9fa7-eaf0-4b6f-92d4-0c0fa5ec0fac","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Jozsefvaros_elozo_fideszes_vezetese_mozijegyeket_vett_tobb_szazezer_forintert_Piko_Andrasek_raszorulo_gyerekeknek_adjak","timestamp":"2019. december. 13. 14:08","title":"Józsefváros előző, fideszes vezetése mozijegyeket vett több százezer forintért, Pikó Andrásék rászoruló gyerekeknek adják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db466fd-fb55-4a25-9014-5a238c8ae07f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"December elején a cégjegyzékből is törölték az egykori nemzeti légitársaságot. ","shortLead":"December elején a cégjegyzékből is törölték az egykori nemzeti légitársaságot. ","id":"20191213_Most_mar_tenyleg_itt_a_vege_vegleg_elbucsuzhatunk_a_Malevtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db466fd-fb55-4a25-9014-5a238c8ae07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf3b88c-c0ee-4b61-9d03-a46b608b1643","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_Most_mar_tenyleg_itt_a_vege_vegleg_elbucsuzhatunk_a_Malevtol","timestamp":"2019. december. 13. 16:16","title":"Most már tényleg itt a vége: elbúcsúzhatunk a Malévtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai társaságnak a T-Systems felvásárlása nem jött össze, de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közbeszerzésén már nyerni tudott.","shortLead":"Az informatikai társaságnak a T-Systems felvásárlása nem jött össze, de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK...","id":"20191212_Wifit_epit_137_milliardert_a_4iG","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fb0706-3b49-421d-87d3-be571bb6e814","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_Wifit_epit_137_milliardert_a_4iG","timestamp":"2019. december. 12. 14:25","title":"Wifit épít 1,37 milliárdért a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pénzügyminiszter szerint jövőre reálisan 4 százalékos gazdasági növekedés várható.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint jövőre reálisan 4 százalékos gazdasági növekedés várható.","id":"20191213_varga_mihaly_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a415cceb-1cfd-42b0-b4c5-9595393f99e0","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_varga_mihaly_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv","timestamp":"2019. december. 13. 14:31","title":"Varga bemondta: jön az új gazdaságvédelmi akcióterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal lánynak hirtelen szívhalál miatt összeomlott a keringése a 77-es trolibuszon. A jármű vezetője elkezdte az újraélesztését, amíg a mentők kiértek. Most elismerést kapott a fővárostól.","shortLead":"Egy fiatal lánynak hirtelen szívhalál miatt összeomlott a keringése a 77-es trolibuszon. A jármű vezetője elkezdte...","id":"20191212_Kituntette_a_fopolgarmester_a_18_eves_lany_eletet_megmento_BKVsofort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e600523b-fee1-4a46-bcca-804ea3d7e132","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Kituntette_a_fopolgarmester_a_18_eves_lany_eletet_megmento_BKVsofort","timestamp":"2019. december. 12. 14:34","title":"Kitüntette a főpolgármester a 18 éves lány életét megmentő BKV-sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]