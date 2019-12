Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc28528c-8c32-45d5-b919-c189f42be90b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Magyar Divat és Design Ügynökség (MDDÜ) határozatlan idejű együttműködési megállapodást kötött a Magyar Bútor és Faipari Szövetséggel a modern magyar bútoripar, illetve a divat- és dizájnipar hazai szereplőinek szakmai támogatására.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Divat és Design Ügynökség (MDDÜ) határozatlan idejű együttműködési megállapodást kötött a Magyar Bútor és...","id":"20191213_Egyuttmukodik_a_Magyar_Divat_es_Design_Ugynokseg_a_Magyar_Butor_es_Faipari_Szovetseggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc28528c-8c32-45d5-b919-c189f42be90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb299555-921b-4ecd-85db-8ea3d9787616","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_Egyuttmukodik_a_Magyar_Divat_es_Design_Ugynokseg_a_Magyar_Butor_es_Faipari_Szovetseggel","timestamp":"2019. december. 13. 20:26","title":"Együttműködik a Magyar Divat és Design Ügynökség a Magyar Bútor és Faipari Szövetséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eltörölték azt a rendeletet, amely szinte ingyenes parkolási lehetőséget biztosított a luxus éttermek és szállodák számára.","shortLead":"Eltörölték azt a rendeletet, amely szinte ingyenes parkolási lehetőséget biztosított a luxus éttermek és szállodák...","id":"20191212_Nem_lehet_tobbe_1_forintert_parkolni_a_Budai_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44152969-c07c-4039-a43c-cf29bd54ae92","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191212_Nem_lehet_tobbe_1_forintert_parkolni_a_Budai_Varban","timestamp":"2019. december. 12. 19:59","title":"Nem lehet többé 1 forintért parkolni a Budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Xbox Series X – így nevezi a következő generációra tervezett konzolját a Microsoft. A The Game Awardson tartott bemutatón a PlayStation 5 első játékára is fény derült.","shortLead":"Xbox Series X – így nevezi a következő generációra tervezett konzolját a Microsoft. A The Game Awardson tartott...","id":"20191213_xbox_series_x_uj_xbox_hellblade_2_godfall_playstation_5_ps5_konzol_konzoljatek_the_game_awards","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20ccbd4-b72f-4dda-800e-172805cbc8b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_xbox_series_x_uj_xbox_hellblade_2_godfall_playstation_5_ps5_konzol_konzoljatek_the_game_awards","timestamp":"2019. december. 13. 08:33","title":"Bemutatták az új Xboxot, a nevét még szokni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen hangokat ad indításkor az új Koenigsegg 1 600 lóerős erőforrása.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen hangokat ad indításkor az új Koenigsegg 1 600 lóerős erőforrása.","id":"20191213_igy_kel_eletre_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_motorja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6955a982-ca95-4004-bcc0-9538efbfc5fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_igy_kel_eletre_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_motorja__video","timestamp":"2019. december. 13. 06:41","title":"Így kel életre a 480 km/h végsebességű új hiperautó motorja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0432ddc4-8bd7-40b2-a111-213309f10f5a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"A 21. században nem kell mélyre ásni a mamutagyarért, ezek a csontok ugyanis sokszor a felszín közelében, vagy már eleve a felszínen vannak. A globális felmelegedés pedig kifejezetten kedvez a mamutkereskedelemnek, szakértők szerint nem túlzás aranyláznak nevezni a mamutbizniszt. De ennek vannak árnyoldalai is. ","shortLead":"A 21. században nem kell mélyre ásni a mamutagyarért, ezek a csontok ugyanis sokszor a felszín közelében, vagy már...","id":"20191212_Ilyen_a_mamutagyarvadaszat_sotet_oldala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0432ddc4-8bd7-40b2-a111-213309f10f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d610f8d-467d-4db0-93a9-1c002630b0ef","keywords":null,"link":"/360/20191212_Ilyen_a_mamutagyarvadaszat_sotet_oldala","timestamp":"2019. december. 12. 19:30","title":"Ilyen a mamutagyar-vadászat sötét oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed4cb7b-a544-49ac-92c9-25ca377a66f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az NNI áttelepítése több mint 5 milliárd forintba került.","shortLead":"Az NNI áttelepítése több mint 5 milliárd forintba került.","id":"20191213_nni_nemzeti_nyomozo_iroda_attelepites_villa_palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed4cb7b-a544-49ac-92c9-25ca377a66f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3424626-9ce2-4a7b-9760-7d32ac200433","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191213_nni_nemzeti_nyomozo_iroda_attelepites_villa_palota","timestamp":"2019. december. 13. 06:55","title":"Budai palotába költözött a Nemzeti Nyomozó Iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már ma is 10 fok körül alakul a hőmérséklet, a jövő héten viszont ennél is melegebb várható.","shortLead":"Már ma is 10 fok körül alakul a hőmérséklet, a jövő héten viszont ennél is melegebb várható.","id":"20191213_idojaras_jelentes_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341f1936-07ca-40b1-9e9a-e81f597b5a96","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_idojaras_jelentes_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma","timestamp":"2019. december. 13. 07:11","title":"Nem vicc, tényleg visszajön az ősz, 17 fok várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ade63a-6674-466f-93c8-3ea1ebd647f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Phralipe felmondta együttműködését a Firosszal.","shortLead":"A Phralipe felmondta együttműködését a Firosszal.","id":"20191213_Felbomlott_a_Lungo_Drom_ellen_letrejott_koalicio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06ade63a-6674-466f-93c8-3ea1ebd647f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64588259-6b1c-47b2-a0bf-59a95436b318","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Felbomlott_a_Lungo_Drom_ellen_letrejott_koalicio","timestamp":"2019. december. 13. 22:05","title":"Felbomlott a Lungo Drom ellen létrejött koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]