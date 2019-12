Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkolásért is munkanapi díjat kell fizetni.","shortLead":"A parkolásért is munkanapi díjat kell fizetni.","id":"20191213_budapest_tomegkozlekedes_bkk_parkolas_munkanap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976f2c67-8aac-4647-a904-4562cff3e15a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_budapest_tomegkozlekedes_bkk_parkolas_munkanap","timestamp":"2019. december. 13. 17:34","title":"Péntek lesz a szombat a budapesti tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e53abf-b5b2-4dfa-9890-20f2593d884e","c_author":"Horeczky Krisztina","category":"360","description":"Továbbra is Berlin és Moszkva a DM-fanok fővárosa, ez is kiderül abból a két új dokumentumfilmből, amelyek a lassan 40 éves, ikonikus brit zenekar keményvonalas hívein keresztül mutatják be Kolumbiától Mongóliáig a zene közösségformáló erejét.","shortLead":"Továbbra is Berlin és Moszkva a DM-fanok fővárosa, ez is kiderül abból a két új dokumentumfilmből, amelyek a lassan 40...","id":"201950__depeche_mode__fuggosegek__csaladi_program__fekete_sereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69e53abf-b5b2-4dfa-9890-20f2593d884e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397d705d-f932-4434-8745-245556274339","keywords":null,"link":"/360/201950__depeche_mode__fuggosegek__csaladi_program__fekete_sereg","timestamp":"2019. december. 13. 15:00","title":"Hobbijuk a Depeche Mode: a világ legfanatikusabb rajongótábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Petőfiszállás térségében teljes szélességében lezárták az autópályát.","shortLead":"Petőfiszállás térségében teljes szélességében lezárták az autópályát.","id":"20191213_Halalos_baleset_az_M5oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9e7119-86eb-4e9f-ab48-08595ee86b0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Halalos_baleset_az_M5oson","timestamp":"2019. december. 13. 21:05","title":"Halálos baleset az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dde5a36-0f6f-4809-8d10-ef8b26437c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) embertelennek, a szolidaritás sárba tiprásának tartja a társadalombiztosítási (tb) ellátásról szóló, előző héten elfogadott új törvényt és ezért annak visszavonását követeli - közölte a szervezet vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) embertelennek, a szolidaritás sárba tiprásának tartja...","id":"20191215_Embertelen_egymas_ellen_forditja_az_orvost_es_beteget__ujabb_velemeny_az_uj_tbtorvenyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dde5a36-0f6f-4809-8d10-ef8b26437c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c4e98-03a6-476e-b26c-8453d832c0e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Embertelen_egymas_ellen_forditja_az_orvost_es_beteget__ujabb_velemeny_az_uj_tbtorvenyrol","timestamp":"2019. december. 15. 11:14","title":"Embertelen, egymás ellen fordítja az orvost és betegét - újabb vélemény az új tb-törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyiptomi csatár két szép gólt szerzett a Watford ellen, a második az év legszebbjének is elmenne.","shortLead":"Az egyiptomi csatár két szép gólt szerzett a Watford ellen, a második az év legszebbjének is elmenne.","id":"20191214_Mohamed_Szalah_masodik_Puskasdijara_hajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03914745-90b9-4296-9ad5-9a02fb01c6ec","keywords":null,"link":"/sport/20191214_Mohamed_Szalah_masodik_Puskasdijara_hajt","timestamp":"2019. december. 14. 17:30","title":"Mohamed Szalah második Puskás-díjára hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875","c_author":"Nyusztay Máté - Tóta W. Árpád","category":"tudomany","description":"Akár a NASA-hoz, akár a Roszkoszmoszhoz jelentkezne űrhajósnak, mese nincs: oroszul tudni kell. Ha alacsony termetű, inkább az oroszoknál felvételizzen, ha viszont nem ért a vírusirtókhoz, akkor inkább az amerikaiaknál érdemes kopogtatni.","shortLead":"Akár a NASA-hoz, akár a Roszkoszmoszhoz jelentkezne űrhajósnak, mese nincs: oroszul tudni kell. Ha alacsony termetű...","id":"20191213_Kibol_lehet_urhajos_kikepzes_toborzas_Roszkoszmosz_NASA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498e01ca-af37-49b0-b4bf-817ceb8dba2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_Kibol_lehet_urhajos_kikepzes_toborzas_Roszkoszmosz_NASA","timestamp":"2019. december. 13. 17:00","title":"Máris jelentkezne űrhajósnak? És hogy megy az orosz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5","c_author":"HVG/hvg.hu","category":"kultura","description":"Milyen az, amikor Spielbergtől jön a hívás, hogy kikölcsönözne egy filmet, és mit tesz az egyszeri videotékás, amikor fegyvert fognak rá? Csizmazia Gábor Volt egyszer egy téka című dokumentumfilmje egy mára teljesen eltűnt szakmának állít emléket. \r

","shortLead":"Milyen az, amikor Spielbergtől jön a hívás, hogy kikölcsönözne egy filmet, és mit tesz az egyszeri videotékás, amikor...","id":"20191212_Ebbol_a_magyar_filmbol_Tarantinonak_is_van_egy_peldanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c3a4de-8f05-4f26-8e29-6607b8f3e095","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Ebbol_a_magyar_filmbol_Tarantinonak_is_van_egy_peldanya","timestamp":"2019. december. 13. 17:25","title":"Ebből a magyar filmből Tarantinónak is van egy példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amit eddig csak a kiváltságosak érhettek el, azt mostantól fokozatosan minden androidos (pontosabban az Android 7-et, illetve ennél újabb rendszert futtatók): a Microsoft YourPhone alkalmazása lehetővé teszi, hogy a PC-jükről intézzék telefonhívásaikat.","shortLead":"Amit eddig csak a kiváltságosak érhettek el, azt mostantól fokozatosan minden androidos (pontosabban az Android 7-et...","id":"20191214_microsoft_yourphone_app_android_telefonalas_funkcio_hanghivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de787d5-7d92-4256-917b-066091287451","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_microsoft_yourphone_app_android_telefonalas_funkcio_hanghivas","timestamp":"2019. december. 14. 09:03","title":"Androidos? Mostantól a számítógépéről is telefonálgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]