[{"available":true,"c_guid":"612c0488-c19b-487d-b104-33f39dd834ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ folyóinak és vízgyűjtőrendszereinek átfogó, minden jellemző adatot tartalmazó atlasza hatalmas segítséget nyújthat a nemzetközi szervezeteknek a vízhiány elleni védekezésben.","shortLead":"A világ folyóinak és vízgyűjtőrendszereinek átfogó, minden jellemző adatot tartalmazó atlasza hatalmas segítséget...","id":"20191215_hydroatlas_folyok_vizgyujtorendszerek_terkepe_vizhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612c0488-c19b-487d-b104-33f39dd834ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb93976-a785-467f-9de7-51679bc3e310","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_hydroatlas_folyok_vizgyujtorendszerek_terkepe_vizhiany","timestamp":"2019. december. 15. 10:03","title":"Nem mindennapi ez a térkép: egy kattintással mindent megtudhat a világ összes folyójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466a064d-6371-4df7-8ac2-5d1feb74030f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kórházba vitték a sérült állatot.","shortLead":"Kórházba vitték a sérült állatot.","id":"20191214_serult_bagoly_rendorseg_madarkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=466a064d-6371-4df7-8ac2-5d1feb74030f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c3317e-8215-4eb8-a69b-e9024d8e4b6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_serult_bagoly_rendorseg_madarkorhaz","timestamp":"2019. december. 14. 10:10","title":"Leállósávban veszteglő baglyon segítettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új, igen hasznos funkcióval bővíti internetes tárhelyszolgáltatását Microsoft. Az újdonságok a napokban kerülnek be a OneDrive-ba.","shortLead":"Három új, igen hasznos funkcióval bővíti internetes tárhelyszolgáltatását Microsoft. Az újdonságok a napokban kerülnek...","id":"20191215_microsoft_onedrive_uj_funkciok_mentes_kesobbre_faljfeltoltes_nyelvi_lokalizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f17b133-b229-4de7-a8b3-ace934e9d313","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_microsoft_onedrive_uj_funkciok_mentes_kesobbre_faljfeltoltes_nyelvi_lokalizacio","timestamp":"2019. december. 15. 15:03","title":"Sokan értékelik majd: hasznos funkciók érkeznek a OneDrive-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása jövőre az elektronikus meghatalmazás lehetőségével. A meghatalmazást a kormányablakokban és a lakossági portálon online is lehet rögzíteni.","shortLead":"Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása jövőre az elektronikus meghatalmazás lehetőségével...","id":"20191214_patika_recept_kivaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e422681-7f22-4151-be47-0ec314877440","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_patika_recept_kivaltas","timestamp":"2019. december. 14. 15:45","title":" Változás a patikákban: könnyítik a hozzátartozók receptjeinek kiváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8646096d-d016-405a-b26b-73f734069f22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkar nélkül született a kis Jacob, és mindenhol azt mondták a szüleinek, így nem lehet jól működő karprotézise.","shortLead":"Felkar nélkül született a kis Jacob, és mindenhol azt mondták a szüleinek, így nem lehet jól működő karprotézise.","id":"20191215_karprotezis_hianyzo_felkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8646096d-d016-405a-b26b-73f734069f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38970e0f-71e3-48e6-a5b1-df59e284e6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_karprotezis_hianyzo_felkar","timestamp":"2019. december. 15. 15:10","title":"Műkarral ölelhette át testvérét a félkezű fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állam részéről úgy számoltak, három év alatt 18 ezren fogják igénybe venni a támogatást, de már idén november végén 21 ezer fölött volt az igénylők száma.","shortLead":"Az állam részéről úgy számoltak, három év alatt 18 ezren fogják igénybe venni a támogatást, de már idén november végén...","id":"20191214_Igy_probaltak_trukkozni_a_nagycsaladi_autos_tamogatasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f5d87b-2ab3-4b28-b1fd-b1479a2b7701","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Igy_probaltak_trukkozni_a_nagycsaladi_autos_tamogatasert","timestamp":"2019. december. 14. 09:50","title":"Így próbáltak trükközni a nagycsaládi autós támogatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kávéra és teára 15 millió forintot költött a korábbi újpesti önkormányzat.","shortLead":"Csak kávéra és teára 15 millió forintot költött a korábbi újpesti önkormányzat.","id":"20191214_Szazmillio_forintert_vettek_ajandekot_a_nyugdijasoknak_Wintermantel_Zsoltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e05dca-ffd9-4a5a-afc4-65938cbeb325","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Szazmillio_forintert_vettek_ajandekot_a_nyugdijasoknak_Wintermantel_Zsoltek","timestamp":"2019. december. 14. 15:51","title":"Százmillió forintért vettek ajándékokat a nyugdíjasoknak Újpesten a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkolásért is munkanapi díjat kell fizetni.","shortLead":"A parkolásért is munkanapi díjat kell fizetni.","id":"20191213_budapest_tomegkozlekedes_bkk_parkolas_munkanap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976f2c67-8aac-4647-a904-4562cff3e15a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_budapest_tomegkozlekedes_bkk_parkolas_munkanap","timestamp":"2019. december. 13. 17:34","title":"Péntek lesz a szombat a budapesti tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]