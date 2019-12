Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09a029b5-5d20-4515-95e1-7a756d1a9e7e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az 1939-es Molotov–Ribbentrop-paktum, az Észak- és Kelet-Európát érdekszférákra osztó egyezmény megítélése a Putyin-érában teljesen visszájára fordult. Az orosz hatalomnak pedig jól jön, hogy a paktum külföldi és hazai bírálóit történelemhamisítóknak, illetve hazaárulóknak titulálhatja.","shortLead":"Az 1939-es Molotov–Ribbentrop-paktum, az Észak- és Kelet-Európát érdekszférákra osztó egyezmény megítélése...","id":"201950__molotovribbentroppaktum__valtozo_mult__liberalis_arulok__sokelu_fegyver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09a029b5-5d20-4515-95e1-7a756d1a9e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfe2f7b-bee3-41ca-ac3b-7bc75c344941","keywords":null,"link":"/360/201950__molotovribbentroppaktum__valtozo_mult__liberalis_arulok__sokelu_fegyver","timestamp":"2019. december. 15. 16:00","title":"Titkolták, majd bocsánatot kértek miatta, ma már dicsőítik Moszkvában a nácikkal kötött paktumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca59fcc-9bdc-4f19-9492-0a2e793aa19c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták az idei BL-kiírás egyenes kieséses szakaszának párosításait.","shortLead":"Kisorsolták az idei BL-kiírás egyenes kieséses szakaszának párosításait.","id":"20191216_Bajnokok_Ligaja_Real__Man_City_illetve_a_2012es_donto_visszavagoja_a_legjobb_16_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ca59fcc-9bdc-4f19-9492-0a2e793aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95470253-6478-44f3-8263-663f7567fd5e","keywords":null,"link":"/sport/20191216_Bajnokok_Ligaja_Real__Man_City_illetve_a_2012es_donto_visszavagoja_a_legjobb_16_kozott","timestamp":"2019. december. 16. 12:41","title":"Bajnokok Ligája: Real–ManCity, illetve a 2012-es döntő visszavágója a legjobb 16 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98","c_author":"HVG","category":"360","description":"A \"lefelé\", a másik oldalról nézve pedig \"felfelé\" házasodások növekvő száma miatt egyre kevésbé tud majd érvényesülni a similis simili gaudet elve.","shortLead":"A \"lefelé\", a másik oldalról nézve pedig \"felfelé\" házasodások növekvő száma miatt egyre kevésbé tud majd érvényesülni...","id":"201950_hazastarsi_aszimmetria_anok_gyakrabban_hazasodnak_lefele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8130b252-156b-4c7d-9e68-c54e4201d4e3","keywords":null,"link":"/360/201950_hazastarsi_aszimmetria_anok_gyakrabban_hazasodnak_lefele","timestamp":"2019. december. 16. 11:00","title":"Egyre több nő csak nála képzetlenebb férfihoz tud hozzámenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek mínuszok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.","shortLead":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek...","id":"20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c274a1e9-2a60-4932-8194-5e4fabc68525","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","timestamp":"2019. december. 15. 16:18","title":"Megjött a friss időjárás-előrejelzés a jövő hétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A svéd lány jegye első osztályra szólt, de csak két órát tudott a helyén tölteni.","shortLead":"A svéd lány jegye első osztályra szólt, de csak két órát tudott a helyén tölteni.","id":"20191216_Greta_Thunberg_a_tomott_nemet_vonatok_miatt_panaszkodott_a_Deutsche_Bahn_visszaszolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0cecb5-13f5-4df2-8b7c-0db1e737ae93","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Greta_Thunberg_a_tomott_nemet_vonatok_miatt_panaszkodott_a_Deutsche_Bahn_visszaszolt","timestamp":"2019. december. 16. 07:17","title":"Greta Thunberg a tömött német vonatok miatt panaszkodott, a Deutsche Bahn visszaszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c0a42b-bef2-4c9b-9803-d9ae6bf63c32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötven holttestet találtak a mexikói rendőrök egy tanyán az ország középső részén fekvő Jalisco államban.\r

","shortLead":"Ötven holttestet találtak a mexikói rendőrök egy tanyán az ország középső részén fekvő Jalisco államban.\r

","id":"20191215_Tomeggyilkossag_nyomaira_bukkantak_egy_mexikoi_tanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1c0a42b-bef2-4c9b-9803-d9ae6bf63c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d07e1c5-ff9b-4fc2-99a1-5eacb8c9a77e","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Tomeggyilkossag_nyomaira_bukkantak_egy_mexikoi_tanyan","timestamp":"2019. december. 15. 08:16","title":"Tömeggyilkosság nyomaira bukkantak egy mexikói tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e384e1c-c768-4c3a-a37c-eb40eca1ecaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Posta Sender! nevű alkalmazásával olyan képeslapok küldhetők, melyeket a felhasználó tervezett. Az elsőt ingyen viszik ki, még a nyomtatást is a cég állja.","shortLead":"A Magyar Posta Sender! nevű alkalmazásával olyan képeslapok küldhetők, melyeket a felhasználó tervezett. Az elsőt...","id":"20191216_magyar_posta_elektronikus_kepeslap_kuldese_sender_alkalmazas_ios_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e384e1c-c768-4c3a-a37c-eb40eca1ecaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafb9eb4-928e-408e-adbc-788f5863f383","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_magyar_posta_elektronikus_kepeslap_kuldese_sender_alkalmazas_ios_android","timestamp":"2019. december. 16. 09:03","title":"Töltse le a Magyar Posta appját: ingyen küldhet saját fotójából egy igazi képeslapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482c7fac-dfc3-4867-b732-5bea3cc5abaf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Néhány fiatal gondolt egy merészet.\r

","shortLead":"Néhány fiatal gondolt egy merészet.\r

","id":"20191214_Mozgo_szauna_koroz_Budapest_utcain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=482c7fac-dfc3-4867-b732-5bea3cc5abaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c85a8b2-1002-4630-9d9c-6796b833be8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Mozgo_szauna_koroz_Budapest_utcain","timestamp":"2019. december. 14. 20:49","title":"Mozgó szauna köröz Budapest utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]