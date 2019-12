Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"415456af-554d-4c25-b508-d849b38a1d02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítmény abban segíthet, hogy pillanatok alatt megnyithassuk kedvenc weboldalainkat.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítmény abban segíthet, hogy pillanatok alatt megnyithassuk kedvenc weboldalainkat.","id":"20191215_quickey_launch_chrome_bovitmeny_weboldalak_gyors_megnyitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=415456af-554d-4c25-b508-d849b38a1d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86aac62-4d3f-4a4a-8fe3-87ff4fdddebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_quickey_launch_chrome_bovitmeny_weboldalak_gyors_megnyitasa","timestamp":"2019. december. 15. 11:03","title":"Így igazán gyorsan elérheti kedvenc weboldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC támogatását célzó kötelező előfizetési díj felülvizsgálatára. Közben az is kiderült, hogy a Johnson vezette konzervatívok miniszterei bojkottálják a BBC legismertebb rádióműsorát, a Radio 4 Todayt.","shortLead":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC...","id":"20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a539123-61f8-4086-8287-62e17acedf5a","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","timestamp":"2019. december. 15. 12:11","title":"Boris Johnsonék nekimennek a BBC-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359dd2f6-0888-4965-a19b-2960d990e2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó kupésra faragott SUV modelljének új generációja immár Magyarországon is elérhető.","shortLead":"A stuttgarti gyártó kupésra faragott SUV modelljének új generációja immár Magyarországon is elérhető.","id":"20191216_hazankban_a_mercedes_gle_coupe_a_legujabb_kupe_divatterepjaro_bmw_x6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359dd2f6-0888-4965-a19b-2960d990e2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e266632-f293-4548-b1ab-bbdef5ea548d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_hazankban_a_mercedes_gle_coupe_a_legujabb_kupe_divatterepjaro_bmw_x6","timestamp":"2019. december. 16. 07:59","title":"Hazánkban a Mercedes GLE Coupé, a legújabb kupé divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3008b25-310f-45a2-8a42-8d5f65d0c531","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Centimétereken múlott a tragédia.","shortLead":"Centimétereken múlott a tragédia.","id":"20191216_forgalommal_szemben_autos_sofor_video_m2_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3008b25-310f-45a2-8a42-8d5f65d0c531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f4cf40-81e1-42dc-90f5-1915d250716e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_forgalommal_szemben_autos_sofor_video_m2_autopalya","timestamp":"2019. december. 16. 16:43","title":"A forgalommal szemben hajtó autóst videóztak az M2-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester szerint elképzelhető, hogy az új baloldali városvezetés sajnálja a támogatást a nyugdíjasoktól, ezért jelennek meg éppen most ezek a cikkek róla.","shortLead":"A volt polgármester szerint elképzelhető, hogy az új baloldali városvezetés sajnálja a támogatást a nyugdíjasoktól...","id":"20191215_Wintermantel_buszke_az_ujpesti_nyugdijasoknak_szant_szazmillios_ajandekcsomagokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0407ef47-297a-4496-95e9-4832ad77bd69","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Wintermantel_buszke_az_ujpesti_nyugdijasoknak_szant_szazmillios_ajandekcsomagokra","timestamp":"2019. december. 15. 18:35","title":"Wintermantel büszke az újpesti nyugdíjasoknak adott százmilliós ajándékcsomagokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf80f65-1b24-484b-aa32-880fcc7b7c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezer utas mindennapjait keseríti meg a változtatás.","shortLead":"Ezer utas mindennapjait keseríti meg a változtatás.","id":"20191215_A_vasuti_menetrend_valtozasa_miatt_tuntettek_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bf80f65-1b24-484b-aa32-880fcc7b7c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140325c9-79cb-4c9e-9c61-2a22bf932ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_A_vasuti_menetrend_valtozasa_miatt_tuntettek_Szegeden","timestamp":"2019. december. 15. 21:48","title":"A vasúti menetrend változása miatt tüntettek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt állítja egy osztrák üzletember.","shortLead":"Ezt állítja egy osztrák üzletember.","id":"20191216_Ukrajna_jelenlegi_eros_embere_penzelte_Strachet_a_bukott_osztrak_alkancellart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dabb190-d3ac-4a02-94c4-18af0c0cc0fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Ukrajna_jelenlegi_eros_embere_penzelte_Strachet_a_bukott_osztrak_alkancellart","timestamp":"2019. december. 16. 14:21","title":"Ukrajna jelenlegi erős embere pénzelte Strachét, a bukott osztrák alkancellárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akik már két éve a cégnél dolgoznak, azoknak 12, illetve 24 százalékkal nő a fizetése.","shortLead":"Akik már két éve a cégnél dolgoznak, azoknak 12, illetve 24 százalékkal nő a fizetése.","id":"20191216_Az_Aldinal_363_ezer_forintra_emelik_az_eladok_beret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6914687e-e341-4c00-a323-700b5115d452","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_Az_Aldinal_363_ezer_forintra_emelik_az_eladok_beret","timestamp":"2019. december. 16. 08:36","title":"Az Aldinál 363 ezer forintra emelik az eladók bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]