Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába olyan kivételes egy játék, mint amilyen a Fortnite Battle Royale, a Google senkivel sem tesz kivételt, mindenkinek egyformán kell fizetnie, ha az alkalmazás-áruházat használja programja terjesztésére. Azonban a fejlesztő Epic Gamesnek is vannak ellenérvei.","shortLead":"Hiába olyan kivételes egy játék, mint amilyen a Fortnite Battle Royale, a Google senkivel sem tesz kivételt...","id":"20191215_epic_games_fortnite_android_google_play_aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aed8d46-eb3c-4a1b-bef4-5316b35ef1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_epic_games_fortnite_android_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. december. 15. 13:03","title":"Valakinek engednie kell: bekerül a Fortnite a Google Play áruházba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki elfoglalta a lakása előtti parkolóhelyet, először csak üvöltözött, de aztán bement a fegyverért.","shortLead":"Valaki elfoglalta a lakása előtti parkolóhelyet, először csak üvöltözött, de aztán bement a fegyverért.","id":"20191216_Egy_parkolohely_elfoglalasa_miatt_lovoldozni_kezdett_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9d4f0b-9488-4711-98c3-0382efc8f44c","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Egy_parkolohely_elfoglalasa_miatt_lovoldozni_kezdett_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2019. december. 16. 11:42","title":"Egy parkolóhely elfoglalása miatt lövöldözni kezdett egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsről és a város környékéről készített különleges timlapse-videót Mészáros Dénes fotós.","shortLead":"Pécsről és a város környékéről készített különleges timlapse-videót Mészáros Dénes fotós.","id":"20191215_Gyonyoru_timelapsefilm_keszult_Pecsrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c57e59-4477-4f10-8119-5bc4225b4adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Gyonyoru_timelapsefilm_keszult_Pecsrol","timestamp":"2019. december. 15. 09:51","title":"Gyönyörű timelapse-film készült Pécsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0a7d62-3804-473d-83a4-38adc49d254c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alberto Fernández politikai csillaga a Kirchnerek alatt kezdett emelkedni, aztán összevesztek, de most megint ők nyúltak a hóna alá. ","shortLead":"Alberto Fernández politikai csillaga a Kirchnerek alatt kezdett emelkedni, aztán összevesztek, de most megint ők...","id":"201950_alberto_fernandez_argentinelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0a7d62-3804-473d-83a4-38adc49d254c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686f9d80-f09c-45bf-9633-bf8f167af494","keywords":null,"link":"/360/201950_alberto_fernandez_argentinelnok","timestamp":"2019. december. 15. 13:00","title":"A rockrajongó új argentin elnökről nem sokan hiszik el, hogy nem báb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hete vitázik már egymással a török kormány és a Google, amelynek egyik konkrét következménye, hogy az androidos szolgáltatások innentől nem kerülhetnek rá az ott értékesített okostelefonokra.","shortLead":"Pár hete vitázik már egymással a török kormány és a Google, amelynek egyik konkrét következménye, hogy az androidos...","id":"20191217_torokorszag_google_szolgaltasok_android_keresovalaszto_play_aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c6482d-9a73-4942-b387-a9c8bce54e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_torokorszag_google_szolgaltasok_android_keresovalaszto_play_aruhaz","timestamp":"2019. december. 17. 09:33","title":"Törökország bepöccent a Google-re, a döntés lavinát indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e889e665-883a-4b53-9e5d-8ad3b69a803c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stefanovics Angéla újabban az influenszereket parodizálja. Anzselika Habpatron nevű alteregójának egyik videóját már 40 ezren látták. Köszönjük Emese. ","shortLead":"Stefanovics Angéla újabban az influenszereket parodizálja. Anzselika Habpatron nevű alteregójának egyik videóját már 40...","id":"20191216_Mar_a_Budapest_Bank_Emeseje_is_influenszer_volt_de_Anzselika_Habpatron_emeli_a_tetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e889e665-883a-4b53-9e5d-8ad3b69a803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce147c45-d14b-4f28-b682-503fba7f133b","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Mar_a_Budapest_Bank_Emeseje_is_influenszer_volt_de_Anzselika_Habpatron_emeli_a_tetet","timestamp":"2019. december. 16. 13:03","title":"Már a Budapest Bank Emeséje is influenszer volt, de Anzselika Habpatron emeli a tétet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Orvostechnikai Szövetség felszólította a kabinetet, hogy rendezze az adósságait.","shortLead":"Az Orvostechnikai Szövetség felszólította a kabinetet, hogy rendezze az adósságait.","id":"20191216_70_milliard_forinttal_log_az_egeszsegugynek_a_magyar_kormany_mutetek_maradhatnak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96001090-15ca-4785-9ba0-3102adbb6040","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_70_milliard_forinttal_log_az_egeszsegugynek_a_magyar_kormany_mutetek_maradhatnak_el","timestamp":"2019. december. 16. 13:30","title":"70 milliárd forinttal lóg az egészségügynek a kormány, műtétek maradhatnak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új, igen hasznos funkcióval bővíti internetes tárhelyszolgáltatását Microsoft. Az újdonságok a napokban kerülnek be a OneDrive-ba.","shortLead":"Három új, igen hasznos funkcióval bővíti internetes tárhelyszolgáltatását Microsoft. Az újdonságok a napokban kerülnek...","id":"20191215_microsoft_onedrive_uj_funkciok_mentes_kesobbre_faljfeltoltes_nyelvi_lokalizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f17b133-b229-4de7-a8b3-ace934e9d313","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_microsoft_onedrive_uj_funkciok_mentes_kesobbre_faljfeltoltes_nyelvi_lokalizacio","timestamp":"2019. december. 15. 15:03","title":"Sokan értékelik majd: hasznos funkciók érkeznek a OneDrive-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]