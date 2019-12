Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését” – írta Áder.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem...","id":"20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b15fbaa-940a-46c9-ad05-5aa50629e7d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","timestamp":"2019. december. 18. 11:14","title":"Áder aláírta a tb-törvényt, azt is megmagyarázta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f4b7d8-13ef-45f2-9342-d5e6a12fcbe5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mindezt „gyurcsányi stílben”. A humorista/íróval a HVG év végi számában olvasható interjú.","shortLead":"Mindezt „gyurcsányi stílben”. A humorista/íróval a HVG év végi számában olvasható interjú.","id":"20191218_Bodocs_Tibor_elarulta_lesze_iden_is_Aderparodia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f4b7d8-13ef-45f2-9342-d5e6a12fcbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e1756f-041e-45a8-a3c8-579703d9bb61","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Bodocs_Tibor_elarulta_lesze_iden_is_Aderparodia","timestamp":"2019. december. 18. 11:17","title":"Bödőcs Tibor elárulta, lesz-e idén is Áder-paródia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub sok pénzzel tartozik az elbocsátott edzőnek és segítőjének.","shortLead":"A klub sok pénzzel tartozik az elbocsátott edzőnek és segítőjének.","id":"20191218_szombathely_haladas_nb_ii_tartozas_mlsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fff7046-637b-4eed-ad11-9d96fb605dd2","keywords":null,"link":"/sport/20191218_szombathely_haladas_nb_ii_tartozas_mlsz","timestamp":"2019. december. 18. 15:32","title":"380 millió kellene a Szombathelynek, hogy ne rúgják ki az NB II.-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7cd06c-ff05-4428-837b-7724b956f50c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szakértők is csak annyit tudtak mondani, csodával határos, ami történt.","shortLead":"A szakértők is csak annyit tudtak mondani, csodával határos, ami történt.","id":"20191218_Nyolcvan_oraval_a_baleset_utan_mentettek_ki_13_kinai_banyaszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7cd06c-ff05-4428-837b-7724b956f50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a473be03-58a1-4acf-990e-70d3f703278b","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Nyolcvan_oraval_a_baleset_utan_mentettek_ki_13_kinai_banyaszt","timestamp":"2019. december. 18. 06:49","title":"Nyolcvan órával a baleset után mentettek ki 13 kínai bányászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nőknél még látványosabb lehet a jelenség: 2020-ban akár 9 millióval is kevesebben lehetnek dohányosok, mint 2018-ban.","shortLead":"A nőknél még látványosabb lehet a jelenség: 2020-ban akár 9 millióval is kevesebben lehetnek dohányosok, mint 2018-ban.","id":"20191219_eloszor_csokkent_a_vilagban_a_dohanyos_ferfiak_szama_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164e4cd5-5bd1-448b-9a02-e3d203ddf1d0","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_eloszor_csokkent_a_vilagban_a_dohanyos_ferfiak_szama_who","timestamp":"2019. december. 19. 06:11","title":"Először csökkent a világban a dohányos férfiak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Maradnak a UPC Directnél az RTL műsorai, jövőre még szélesítik is az együttműködést.","shortLead":"Maradnak a UPC Directnél az RTL műsorai, jövőre még szélesítik is az együttműködést.","id":"20191217_Megallapodott_a_UPC_Direct_es_az_RTL","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc3c115-cb8a-415e-9418-d7d7d4216105","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Megallapodott_a_UPC_Direct_es_az_RTL","timestamp":"2019. december. 17. 11:10","title":"Megállapodott a UPC Direct és az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A december egyfelől a vissza-, másfelől az előretekintések időszaka. Piaci elemzők megtippelték, milyen termékekkel léphet piacra 2020-ban a technológia egyik legnagyobb óriása, az Apple.","shortLead":"A december egyfelől a vissza-, másfelől az előretekintések időszaka. Piaci elemzők megtippelték, milyen termékekkel...","id":"20191219_apple_varhato_termekei_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0cb119-51cb-48ba-b44d-cc103c1b42db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_apple_varhato_termekei_2020","timestamp":"2019. december. 19. 10:03","title":"Belenéztek a kristálygömbbe: ezek az Apple-újdonságok érkezhetnek jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat szintje és a kamatfolyosó is változatlan marad.","shortLead":"Az alapkamat szintje és a kamatfolyosó is változatlan marad.","id":"20191217_150_milliard_forinttal_megemeli_programjanak_keretosszeget_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b43b173-4871-480d-9a57-09b8f8d990bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_150_milliard_forinttal_megemeli_programjanak_keretosszeget_az_MNB","timestamp":"2019. december. 17. 16:00","title":"150 milliárd forinttal megemeli programjának keretösszegét az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]