[{"available":true,"c_guid":"34453c8b-3acb-4b8a-ae79-c5a860792ac7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvkereskedők évek óta karácsonykor bonyolítják a legnagyobb forgalmat. Sokan rendelnek online, de a bolti kereskedelmet a webáruházak még nem verik. Két nagy könyvcég, a Líra és a Libri-Bookline vezetőit kérdeztük bestsellerekről, átlagos kosárértéktől, forgalomról, olvasási szokásokról. ","shortLead":"A könyvkereskedők évek óta karácsonykor bonyolítják a legnagyobb forgalmat. Sokan rendelnek online, de a bolti...","id":"20191218_konyvkiadas_karacsony_konyvpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34453c8b-3acb-4b8a-ae79-c5a860792ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f72558e-fbd1-4ce4-803e-7015dab65b39","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_konyvkiadas_karacsony_konyvpiac","timestamp":"2019. december. 18. 15:59","title":"\"Épp most szolgáltunk ki egy vevőt, aki 122 ezer forintért vásárolt könyvet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8584ba-e54d-4077-ab58-0f33c468ec81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc szerint onnantól közügy a zaklatás, ha bebizonyítják a vádakat, ami Gréczy Zsolt esetében nem történt meg. A megvádolt politikus szerint rágalmazzák, ezért büntetőfeljelentést tesz. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc szerint onnantól közügy a zaklatás, ha bebizonyítják a vádakat, ami Gréczy Zsolt esetében nem történt...","id":"20191218_Gyurcsany_is_reagalt_arra_hogy_Greczy_Zsoltot_zaklatassal_vadoljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a8584ba-e54d-4077-ab58-0f33c468ec81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8406ef-0d59-4360-a9ac-c5156099fd09","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Gyurcsany_is_reagalt_arra_hogy_Greczy_Zsoltot_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2019. december. 18. 14:36","title":"Gyurcsány is reagált arra, hogy Gréczy Zsoltot zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint egyáltalán nem számít drágának 10 milliárd forintot költeni a következő években arra, hogy 2024-25-ben magyar űrhajós mehessen a világűrbe.","shortLead":"Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint egyáltalán nem számít drágának 10 milliárd forintot költeni...","id":"20191218_Nyilt_palyazattal_keresik_a_magyar_urhajost_az_orosztudas_alapfeltetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15aa3cd-8796-4360-8a3d-126b9f8d3b54","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Nyilt_palyazattal_keresik_a_magyar_urhajost_az_orosztudas_alapfeltetel","timestamp":"2019. december. 18. 09:32","title":"Nyílt pályázattal keresik a magyar űrhajóst, az orosztudás alapfeltétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De ígérik, hogy pótolják az év végéig.","shortLead":"De ígérik, hogy pótolják az év végéig.","id":"20191218_Fel_evvel_a_hatarido_utan_sem_tette_kozze_Kocsis_Mate_csaladi_cege_a_beszamolojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da25eea-f0e3-456a-aa39-7ebcf634d0fe","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Fel_evvel_a_hatarido_utan_sem_tette_kozze_Kocsis_Mate_csaladi_cege_a_beszamolojat","timestamp":"2019. december. 18. 09:45","title":"Fél évvel a határidő után sem tette közzé Kocsis Máté családi cége a beszámolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc hihetetlen gazdagodásáról ír a Bloomberg, a felcsúti dollármilliárdos is válaszolt a kérdéseikre.","shortLead":"Mészáros Lőrinc hihetetlen gazdagodásáról ír a Bloomberg, a felcsúti dollármilliárdos is válaszolt a kérdéseikre.","id":"20191218_Meszaros_Lorinc_Soha_nem_volt_uzleti_kapcsolatom_a_miniszterelnokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fb7886-01a2-4bc9-b621-543843d2c35a","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Meszaros_Lorinc_Soha_nem_volt_uzleti_kapcsolatom_a_miniszterelnokkel","timestamp":"2019. december. 18. 12:40","title":"Mészáros Lőrinc: „Soha nem volt üzleti kapcsolatom a miniszterelnökkel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az USA történetének harmadik elnökeként kell szembenéznie az alkotmányos vádemelést követő tárgyalással a szenátusban Donald Trumpnak, de a republikánus többség valószínűleg megakadályozza, hogy eltávolítsák a hivatalából. Az amerikaiakat végletesen megosztó elnök és felelősségre vonási eljárás meghatározza majd a 2020-as elnökválasztási kampányt is, amiben könyörületet nem ismerő politikai hadosztályok csaphatnak majd össze a Fehér Ház birtoklásáért.","shortLead":"Az USA történetének harmadik elnökeként kell szembenéznie az alkotmányos vádemelést követő tárgyalással a szenátusban...","id":"20191219_Trump_ellen_vadat_emeltek_es_elvezi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5883a479-5007-4815-8dbb-7c981c9b376a","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Trump_ellen_vadat_emeltek_es_elvezi","timestamp":"2019. december. 19. 13:20","title":"Trump ellen vádat emeltek, és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7f4ac3-9001-40fa-a09a-4361c2df5b6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felkérte Ferenc pápát, hogy szervezzen küldöttséget.","shortLead":"Felkérte Ferenc pápát, hogy szervezzen küldöttséget.","id":"20191218_A_bukott_boliviai_elnok_Ferenc_papat_kerte_fel_a_valasztasok_felugyeletere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e7f4ac3-9001-40fa-a09a-4361c2df5b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc4163e-9744-42c5-aa81-5f5893536bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_A_bukott_boliviai_elnok_Ferenc_papat_kerte_fel_a_valasztasok_felugyeletere","timestamp":"2019. december. 18. 18:53","title":"A bukott bolíviai elnök Ferenc pápát kérte fel a választások felügyeletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A december egyfelől a vissza-, másfelől az előretekintések időszaka. Piaci elemzők megtippelték, milyen termékekkel léphet piacra 2020-ban a technológia egyik legnagyobb óriása, az Apple.","shortLead":"A december egyfelől a vissza-, másfelől az előretekintések időszaka. Piaci elemzők megtippelték, milyen termékekkel...","id":"20191219_apple_varhato_termekei_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0cb119-51cb-48ba-b44d-cc103c1b42db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_apple_varhato_termekei_2020","timestamp":"2019. december. 19. 10:03","title":"Belenéztek a kristálygömbbe: ezek az Apple-újdonságok érkezhetnek jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]