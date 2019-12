Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vasárnapi zárva tartást egész biztosan nem próbálják visszahozni, a plázastoptörvény átalakítása viszont 2020 témái között lehet.","shortLead":"A vasárnapi zárva tartást egész biztosan nem próbálják visszahozni, a plázastoptörvény átalakítása viszont 2020 témái...","id":"20191218_Jovore_targyalhat_a_kormany_a_plazastoprol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f9a909-73a1-48c5-a0ae-4b7973b073e2","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Jovore_targyalhat_a_kormany_a_plazastoprol","timestamp":"2019. december. 18. 05:34","title":"Jövőre tárgyalhat a kormány a plázastopról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább ötven kutya veszi igénybe a canterburyi férfi találmányát, aki gallyakat szabott méretre és csiszolt le a helyi kisállatoknak.","shortLead":"Legalább ötven kutya veszi igénybe a canterburyi férfi találmányát, aki gallyakat szabott méretre és csiszolt le...","id":"20191219_Kutyabotkolcsonzo_nyilt_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2357f03c-a6f6-422c-baab-b8945af335ea","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Kutyabotkolcsonzo_nyilt_UjZelandon","timestamp":"2019. december. 19. 11:19","title":"Kutyabotkölcsönző nyílt Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2721db9d-b4c1-4e91-9b14-b3b3d99a31fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerre 150-en tudják használni.","shortLead":"Egyszerre 150-en tudják használni.","id":"20191219_Megnyilt_az_ingyenes_jegpalya_a_Varoshaza_udvaran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2721db9d-b4c1-4e91-9b14-b3b3d99a31fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ec358d-38ce-4d0b-9ce3-a1784105941d","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Megnyilt_az_ingyenes_jegpalya_a_Varoshaza_udvaran","timestamp":"2019. december. 19. 18:33","title":"Megnyílt az ingyenes jégpálya a Városháza udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The New York Times a légszennyezettséget monitorozó mérőpontok adatai alapján egy olyan adatbázist készített, amelyben bárki összevetheti lakhelyét a világ legszennyezettebb városainak levegőjével.","shortLead":"A The New York Times a légszennyezettséget monitorozó mérőpontok adatai alapján egy olyan adatbázist készített...","id":"20191218_legszennyezettseg_szmog_szallo_por_levego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d095ae-1eee-44c2-afa2-28851797aeba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_legszennyezettseg_szmog_szallo_por_levego","timestamp":"2019. december. 18. 08:03","title":"Itt megnézheti, melyik magyar városban mennyire tiszta vagy rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Momentum elmúlt évéről, a választás éjszakájáról és legmeglepőbb brüsszeli élményéről is beszélt a párt alelnöke és európai parlamenti képviselője a hvg.hu-nak adott interjúban. Donáth Anna szerint Várhelyi Olivérnek nagyon oda kell majd figyelnie, mert nemcsak az Európai Parlament, hanem a Bizottság is figyelni fogja minden lépését. A Fidesz EP-képviselői Brüsszelben tényleg européer politikusként viselkednek, az önkormányzati választásokhoz viszont néppárti politikus is gratulált. ","shortLead":"A Momentum elmúlt évéről, a választás éjszakájáról és legmeglepőbb brüsszeli élményéről is beszélt a párt alelnöke és...","id":"20191218_Donath_Anna_interju_Momentum_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbdf87a-5bf5-407a-a67e-290cf74e379e","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Donath_Anna_interju_Momentum_Brusszel","timestamp":"2019. december. 18. 06:30","title":"Donáth Anna: A Fidesz sem számított rá, hogy Kováccsal ennyire kihúzzák a gyufát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070d243f-c086-41b1-a600-14eb667ce2e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz évig hiányzott a Győr-Moson-Sopron megyében futó és Szlovákiával közvetlen kapcsolatot teremtő M15-ös sztrádaszakasz befejezése Hegyeshalom és Rajka között.","shortLead":"Húsz évig hiányzott a Győr-Moson-Sopron megyében futó és Szlovákiával közvetlen kapcsolatot teremtő M15-ös...","id":"20191218_Vegig_kesz_a_Budapest__Pozsony__Praga_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070d243f-c086-41b1-a600-14eb667ce2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c65c7-802f-4c3e-82ad-1c42fc61dd1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Vegig_kesz_a_Budapest__Pozsony__Praga_autopalya","timestamp":"2019. december. 18. 14:50","title":"Végig kész a Budapest–Pozsony–Prága autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szombathelyi Ügyészség egy éve keresetet nyújtott be az apa szülői felügyeleti jogának megszüntetésre.","shortLead":"A Szombathelyi Ügyészség egy éve keresetet nyújtott be az apa szülői felügyeleti jogának megszüntetésre.","id":"20191218_Gyor_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e88be27-d110-43f4-b76b-b9810ec83130","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Gyor_gyilkossag","timestamp":"2019. december. 18. 19:45","title":"Győri gyermekgyilkosság: vizsgálatot indított az igazságügyi szakértői kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket viszont csendben tüntették el - írja friss számában a HVG. ","shortLead":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket...","id":"20191218_Csendben_tuntetik_el_a_botranyos_kifizetohelyeket_a_Fidelitas_kornyekerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff293471-4848-4ca7-b783-c44ea4404cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Csendben_tuntetik_el_a_botranyos_kifizetohelyeket_a_Fidelitas_kornyekerol","timestamp":"2019. december. 18. 15:56","title":"Csendben, de gyorsan tüntetik el a botrányos kifizetőhelyeket a Fidelitas környékéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]