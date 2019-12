Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lezárták a főutat, a forgalmat Körmend belterületén át terelik.","shortLead":"Lezárták a főutat, a forgalmat Körmend belterületén át terelik.","id":"20191220_Busszal_utkozott_egy_auto_Kormenden_a_8as_fouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0e3102-5c0c-4e49-8de4-a5284eb1fa00","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_Busszal_utkozott_egy_auto_Kormenden_a_8as_fouton","timestamp":"2019. december. 20. 11:48","title":"Busszal ütközött egy autó Körmenden a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081cd04b-ea32-4102-8e23-bc2b20526366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes közölte: az ő vizsgálatuk folytatódik.","shortLead":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes közölte: az ő vizsgálatuk folytatódik.","id":"20191220_ujszinhaz_gy_nemeth_erzsebet_fovaros_vizsgalat_szexualis_zaklatas_mihalyi_gyozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=081cd04b-ea32-4102-8e23-bc2b20526366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c183edb-839b-4bc1-aa75-960d84143d40","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_ujszinhaz_gy_nemeth_erzsebet_fovaros_vizsgalat_szexualis_zaklatas_mihalyi_gyozo","timestamp":"2019. december. 20. 14:44","title":"Nem engedi el a főváros az Újszínházban kipattant zaklatási ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi, de azért szeptember 1-től életbe lép az új verzió.","shortLead":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi, de azért szeptember 1-től életbe lép az új...","id":"20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf428d3-0881-4531-930b-b1f0ecf4eb43","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","timestamp":"2019. december. 19. 11:06","title":"Nem lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","shortLead":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","id":"20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de78653-e9fc-49f5-bfea-2255399a5bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","timestamp":"2019. december. 20. 15:01","title":"A Volkswagen egy olcsó elektromos újdonságba csomagolta karácsonyi üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél a sportos életmód népszerűsítése. Ez kiemelten fontos közérdek.","shortLead":"A cél a sportos életmód népszerűsítése. Ez kiemelten fontos közérdek.","id":"20191220_Minden_ovis_labdat_kap_elindult_a_kormany_ovodai_labdaprogramja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d966de-a418-49aa-bafb-118b22f8783e","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Minden_ovis_labdat_kap_elindult_a_kormany_ovodai_labdaprogramja","timestamp":"2019. december. 20. 15:11","title":"Minden ovis labdát kap, elindult a kormány óvodai labdaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állandó lakóhely vagy tartózkodási hely is szükséges a díjmentes utazáshoz.","shortLead":"Állandó lakóhely vagy tartózkodási hely is szükséges a díjmentes utazáshoz.","id":"20191219_Havonta_kell_igazolni_a_munkanelkuliseget_az_ingyenes_havi_berletert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22542b3-b4b4-4d56-9052-94299604dd97","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Havonta_kell_igazolni_a_munkanelkuliseget_az_ingyenes_havi_berletert","timestamp":"2019. december. 19. 15:17","title":"Havonta kell igazolni a munkanélküliséget az ingyenes havi bérletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823446bb-b6ab-4d40-826c-c7dd151b1c88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen új kompaktja igen biztonságosnak tűnik, de egy gond azért akad vele.","shortLead":"A Volkswagen új kompaktja igen biztonságosnak tűnik, de egy gond azért akad vele.","id":"20191219_video_igy_torik_a_vadonatuj_8as_volkswagen_golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823446bb-b6ab-4d40-826c-c7dd151b1c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7364a13c-de98-47fc-a81b-6b1f7c2f13fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_video_igy_torik_a_vadonatuj_8as_volkswagen_golf","timestamp":"2019. december. 19. 11:21","title":"Így törik a vadonatúj 8-as Golf – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10841390-170f-432d-a18e-491c7df8dc89","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megújuláshoz állapotváltásra, perspektíva-váltásra van szükség. Az évkörök ünnepei épp ezt teszik kézzelfoghatóvá számunkra. Tegyük élvezetessé az adventi készülődést, és öltöztessük ünneplőbe a lelkünket is.","shortLead":"A megújuláshoz állapotváltásra, perspektíva-váltásra van szükség. Az évkörök ünnepei épp ezt teszik kézzelfoghatóvá...","id":"20191219_7_tipp_a_meghittseg_visszaszerzesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10841390-170f-432d-a18e-491c7df8dc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a09489a-9936-4654-8569-f638294a7ca7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191219_7_tipp_a_meghittseg_visszaszerzesere","timestamp":"2019. december. 19. 12:15","title":"7 tipp a meghittség visszaszerzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]