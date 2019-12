Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fde90e7-a39f-465e-9889-8bb460d5936e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. Az egyik kanyon 3,5 kilométer mélységig húzódhat.","shortLead":"Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. Az egyik kanyon 3,5 kilométer mélységig húzódhat.","id":"20191219_Antarktisz_felfedezes_foldalatti_hegyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fde90e7-a39f-465e-9889-8bb460d5936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14caccb-33e3-462e-92ca-5296b764607a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_Antarktisz_felfedezes_foldalatti_hegyek","timestamp":"2019. december. 19. 13:37","title":"Gigantikus képződményeket fedeztek fel az Antarktisz jégpáncélja alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","shortLead":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","id":"20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacb3ed4-1668-49bb-b57f-0bf93bdd9aa2","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","timestamp":"2019. december. 19. 11:41","title":"Már Sydney-t fenyegeti a bozóttűz, szükségállapotot rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10841390-170f-432d-a18e-491c7df8dc89","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megújuláshoz állapotváltásra, perspektíva-váltásra van szükség. Az évkörök ünnepei épp ezt teszik kézzelfoghatóvá számunkra. Tegyük élvezetessé az adventi készülődést, és öltöztessük ünneplőbe a lelkünket is.","shortLead":"A megújuláshoz állapotváltásra, perspektíva-váltásra van szükség. Az évkörök ünnepei épp ezt teszik kézzelfoghatóvá...","id":"20191219_7_tipp_a_meghittseg_visszaszerzesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10841390-170f-432d-a18e-491c7df8dc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a09489a-9936-4654-8569-f638294a7ca7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191219_7_tipp_a_meghittseg_visszaszerzesere","timestamp":"2019. december. 19. 12:15","title":"7 tipp a meghittség visszaszerzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341462b6-1a94-486c-a378-ffb4bcc59398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem köntörfalaz legújabb véleménycikkében az egyik leghíresebb technológiai újságíró, Walt Mossberg. Az Apple szerinte nagyszerű évtizeden van túl, de ez csak a szolgáltatásokra nézve igaz.","shortLead":"Nem köntörfalaz legújabb véleménycikkében az egyik leghíresebb technológiai újságíró, Walt Mossberg. Az Apple szerinte...","id":"20191218_walt_mossberg_tim_cook_apple_steve_jobs_velemeny_publicisztika_apple_watch_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=341462b6-1a94-486c-a378-ffb4bcc59398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a6d938-2007-4a02-8bd8-a2e882d5ed7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_walt_mossberg_tim_cook_apple_steve_jobs_velemeny_publicisztika_apple_watch_iphone","timestamp":"2019. december. 18. 16:03","title":"10 éve volt az Apple-nek, hogy újabb nagy dolgot alkosson – nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0","c_author":"Szalai Erzsébet","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt években azt a folyamatot tapasztalhattuk meg, ahogy a globalizálódás hatására a gazdaságok „kiszerveződnek” az államok alól, és a nemzetállami megerősítés mintha ennek ellenhatása lenne. Ezért vonzó példakép megannyi autokrata vezető számára Orbán Viktor. Ám a tartalékok fogytán, így a magyar modell a bukás példája is lehet.","shortLead":"Az elmúlt években azt a folyamatot tapasztalhattuk meg, ahogy a globalizálódás hatására a gazdaságok „kiszerveződnek”...","id":"20191218_Szalai_Erzsebet_A_magyarorszagi_ujkapitalizmus_kulonossege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75ef639-c2ce-4751-a085-0beb169a7f1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191218_Szalai_Erzsebet_A_magyarorszagi_ujkapitalizmus_kulonossege","timestamp":"2019. december. 18. 13:19","title":"Szalai Erzsébet: A magyarországi újkapitalizmus különössége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8185b373-fc51-4d81-b993-ec483c6b297b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán azzal próbál gyógyulni?","shortLead":"Talán azzal próbál gyógyulni?","id":"20191219_orban_viktor_facebook_poszt_recept_levai_aniko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8185b373-fc51-4d81-b993-ec483c6b297b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce606965-f6cf-4ace-80dc-3710de0554b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_orban_viktor_facebook_poszt_recept_levai_aniko","timestamp":"2019. december. 19. 12:15","title":"Borkrémlevesről posztolt a beteg Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2019-es Sziget legnagyobb sztárjainak – mások mellett Ed Sheeran, a Florence & The Machine, a Foo Fighters, Post Malone, a The National vagy a Twenty One Pilots – exkluzív, dedikált lemezeit, setlist-jeit illetve instax fotóit lehet megvásárolni december 20-án 11 órától a Sziget webáruházában. A bevételt a Superar programnak ajánlják fel a fesztivál szervezői.","shortLead":"A 2019-es Sziget legnagyobb sztárjainak – mások mellett Ed Sheeran, a Florence & The Machine, a Foo Fighters, Post...","id":"20191219_Penteken_akar_Ed_Sheeran_altal_dedikalt_lemezt_is_vasarolhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6926b67-ae84-4ef9-9173-042bf18e50ab","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Penteken_akar_Ed_Sheeran_altal_dedikalt_lemezt_is_vasarolhat","timestamp":"2019. december. 19. 14:15","title":"Pénteken akár Ed Sheeran által dedikált lemezt is vásárolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. ","shortLead":"Négy megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. ","id":"20191219_tartos_suru_kodre_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88962544-7ad7-4e5a-b7f0-4537abb7f70f","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_tartos_suru_kodre_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2019. december. 19. 05:58","title":"Tartós, sűrű ködre figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]