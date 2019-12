Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A daganatos betegek és szegény családok mellett már a klímavédelemre és állatvédő szervezetekre is hivatkoznak azok a bűnszervezetek, amelyek a közösségi médiában próbálják átverni a jóhiszemű és jószívű embereket. ","shortLead":"A daganatos betegek és szegény családok mellett már a klímavédelemre és állatvédő szervezetekre is hivatkoznak azok...","id":"201951__kamu_adomanygyujtok__johiszemuseg__alprofil__lehuzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33d120f-707c-4c4d-8817-266771114d9f","keywords":null,"link":"/360/201951__kamu_adomanygyujtok__johiszemuseg__alprofil__lehuzas","timestamp":"2019. december. 20. 15:00","title":"Új módszerekkel dolgoznak a neten a csaló adománygyűjtők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Háromszor voltak már döntősök a Vörösök, de csak most jött össze a győzelem. ","shortLead":"Háromszor voltak már döntősök a Vörösök, de csak most jött össze a győzelem. ","id":"20191221_Megnyerte_a_Klubvilagbajnoksagot_a_Liverpool","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa0b692-b286-47e2-b7b9-674c63116ac1","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Megnyerte_a_Klubvilagbajnoksagot_a_Liverpool","timestamp":"2019. december. 21. 21:29","title":"Megnyerte a Klubvilágbajnokságot a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5228b0df-c29e-4bbe-99f1-51c698d4bab0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerepmodell is lehet belőle. Amerikában kipróbálták. ","shortLead":"Szerepmodell is lehet belőle. Amerikában kipróbálták. ","id":"20191220_Eloszor_tancolhatja_no_a_Diotoro_cimszerepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5228b0df-c29e-4bbe-99f1-51c698d4bab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9975be33-1850-4e4f-b7bc-466929775b31","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Eloszor_tancolhatja_no_a_Diotoro_cimszerepet","timestamp":"2019. december. 20. 15:21","title":"És ha a Diótörő egy nő, akkor mi van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mac gépet használók mindig nagyobb biztonságban érezték magukat, mint PC-s társaik. A Malwarebytes legújabb jelentése szerint azonban egyre jobban növekszenek a maces fenyegetések, sőt az észlelések száma messze meghaladja a windowsos észlelésekét.","shortLead":"A Mac gépet használók mindig nagyobb biztonságban érezték magukat, mint PC-s társaik. A Malwarebytes legújabb jelentése...","id":"20191221_malwarebytes_jelentes_novekvo_macos_fenyegetettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390b3434-0c88-4278-adcc-d5ce9d542c5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_malwarebytes_jelentes_novekvo_macos_fenyegetettseg","timestamp":"2019. december. 21. 16:03","title":"Ráijesztett az Apple számítógépeit használókra a Malwarebytes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70ff217-459d-4ca1-b217-7bb9435c216e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lenny Kravitz is a rajongója.","shortLead":"Lenny Kravitz is a rajongója.","id":"20191220_Kilenceves_dobzseni_kislanytol_ajult_el_a_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e70ff217-459d-4ca1-b217-7bb9435c216e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae604ad-0fe8-4de7-850f-8b057414a1bc","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Kilenceves_dobzseni_kislanytol_ajult_el_a_vilag","timestamp":"2019. december. 20. 10:32","title":"Kilencéves dobzseni kislánytól ájult el a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21df62c-d3d6-463a-8b35-bd4c53960f7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HungaroControl szerint egyes karácsonyi lézerfények megzavarhatják a pilótákat, ezért nagy körültekintéssel szabad elhelyezni azokat. A légi közlekedés veszélyeztetéséért három évet is kaphat valaki.","shortLead":"A HungaroControl szerint egyes karácsonyi lézerfények megzavarhatják a pilótákat, ezért nagy körültekintéssel szabad...","id":"20191220_lezerfeny_karacsonyi_dekoracio_vilagitas_hungarocontrol_vilagitas_pilotak_megzavaras_legi_kozlekedes_veszelyeztetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21df62c-d3d6-463a-8b35-bd4c53960f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2980d54-7d72-48fb-9f44-e03aae47f7ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_lezerfeny_karacsonyi_dekoracio_vilagitas_hungarocontrol_vilagitas_pilotak_megzavaras_legi_kozlekedes_veszelyeztetese","timestamp":"2019. december. 20. 16:03","title":"A házát is feldíszíti karácsonykor? Ha nem vigyáz, katasztrófát okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdab1acf-0700-413b-a537-c4b7a08b15c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak két nap, és eljön az ünnep. Adventre 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Már csak két nap, és eljön az ünnep. Adventre 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat...","id":"20191222_Adventi_mesenaptar__december_22_Az_elso_templom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdab1acf-0700-413b-a537-c4b7a08b15c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab88ee1-7277-464f-93ba-fcd997c98db8","keywords":null,"link":"/kultura/20191222_Adventi_mesenaptar__december_22_Az_elso_templom","timestamp":"2019. december. 22. 08:07","title":"Adventi mesenaptár – december 22.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8b6848-d806-4967-8356-43e60edf1a60","c_author":"MTI","category":"elet","description":"78 éves volt.","shortLead":"78 éves volt.","id":"20191220_Meghalt_Claudine_Auger_az_elso_francia_Bondlany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a8b6848-d806-4967-8356-43e60edf1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4059bae4-45d4-4e1f-b947-5f2e9c6f1b2e","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Meghalt_Claudine_Auger_az_elso_francia_Bondlany","timestamp":"2019. december. 20. 16:43","title":"Meghalt Claudine Auger, az első francia Bond-lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]