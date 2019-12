Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b05b3c81-7972-4351-aad2-837d30225a8d","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Ha szimpatikusak vagyunk a Fidesz-szavazóknak, majd jól ideábrándulnak. Nem.","shortLead":"Ha szimpatikusak vagyunk a Fidesz-szavazóknak, majd jól ideábrándulnak. Nem.","id":"20191223_Cegledi_Pluss","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b05b3c81-7972-4351-aad2-837d30225a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650537b8-ab6c-4cbe-9201-e8dff4b22a76","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_Cegledi_Pluss","timestamp":"2019. december. 23. 11:59","title":"Ceglédi: Plüss","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3009b563-a93b-468a-afc8-f028830960a1","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Magyarország egyetlen harangöntő üzeme Őrbottyánban található. Gombos Miklós mester erősen meglep minket, amikor bemutatja a harangöntés lépéseit. Gombos-harangok szóltak a sevillai világkiállításon, de van belőlük kis japán szigeten is. Még II. János Pál pápa is kapott egy példányt.","shortLead":"Magyarország egyetlen harangöntő üzeme Őrbottyánban található. Gombos Miklós mester erősen meglep minket, amikor...","id":"20191223_Azt_hittuk_csak_viccel_a_mester_emberi_haj_es_tojas_is_kell_a_harangonteshez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3009b563-a93b-468a-afc8-f028830960a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d72a07a-5f75-4056-856b-f7442ac0f1cb","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Azt_hittuk_csak_viccel_a_mester_emberi_haj_es_tojas_is_kell_a_harangonteshez","timestamp":"2019. december. 23. 20:00","title":"Azt hittük, csak viccel a mester, pedig ma is kell emberi haj és tojás a harangöntéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007b54e0-bb9f-4f3d-a6cd-66cf1b522827","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóta katapultált, a gép elvesztésén kívül más kár nem keletkezett.","shortLead":"A pilóta katapultált, a gép elvesztésén kívül más kár nem keletkezett.","id":"20191224_Gyakorlatozas_kozben_lezuhant_egy_orosz_vadaszgep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007b54e0-bb9f-4f3d-a6cd-66cf1b522827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03524b8-c350-4067-93d9-e7e4e2412a6a","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Gyakorlatozas_kozben_lezuhant_egy_orosz_vadaszgep","timestamp":"2019. december. 24. 12:27","title":"Gyakorlatozás közben lezuhant egy orosz vadászgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7578f4cc-e51f-4320-8655-19cc8c04e41c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hinni lehet a Weibón terjedő új képeknek, a Samsung már el is készítette az összehajtható Galaxy Fold “kagylós” kistestvérét. ","shortLead":"Ha hinni lehet a Weibón terjedő új képeknek, a Samsung már el is készítette az összehajtható Galaxy Fold “kagylós”...","id":"20191223_samsung_galaxy_fold_2_fliptelefon_kagylotelefon_osszehajthato_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7578f4cc-e51f-4320-8655-19cc8c04e41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d231c5-c81e-4ebd-8d2a-3eef34a00841","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_samsung_galaxy_fold_2_fliptelefon_kagylotelefon_osszehajthato_mobil","timestamp":"2019. december. 23. 11:03","title":"Izgalmas mobilt dobhat piacra a Samsung, ezt máshogy kell becsukni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e704e9-f867-4ffc-b727-0a9edd241814","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Naponta kétezer tűzoltó áll készenlétben csaknem ötszáz járművel.","shortLead":"Naponta kétezer tűzoltó áll készenlétben csaknem ötszáz járművel.","id":"20191224_lakastuz_unnepek_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84e704e9-f867-4ffc-b727-0a9edd241814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642dc442-0921-4b23-87d2-ff9ff1115cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_lakastuz_unnepek_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. december. 24. 07:41","title":"Kétnaponta meghal valaki lakástűzben az ünnepek alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kiszivárgott, de meg nem erősített belügyminisztériumi rendelet terjed az interneten. ","shortLead":"Egy kiszivárgott, de meg nem erősített belügyminisztériumi rendelet terjed az interneten. ","id":"20191224_Brutto_felmillios_jutalmat_kaphatnak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea824d45-c0ec-424c-a079-45777ea13b07","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Brutto_felmillios_jutalmat_kaphatnak_a_rendorok","timestamp":"2019. december. 24. 14:13","title":"Bruttó félmilliós év végi jutalmat kaphatnak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89857789-c17c-4af9-ab0b-b25f00d27ad5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 10 years challenge egy idén indult kihívás volt: egymás mellé téve két képet 2009-ből és 2019-ből lehet érzékeltetni az idő múlását. A ziccert a Duma Aktuál sem hagyta ki, a politikusokon ráadásul még látványosabb a változás. ","shortLead":"A 10 years challenge egy idén indult kihívás volt: egymás mellé téve két képet 2009-ből és 2019-ből lehet érzékeltetni...","id":"20191223_Duma_Aktual_10_years_challenge_a_politikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89857789-c17c-4af9-ab0b-b25f00d27ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec440c2b-bbb7-4228-b08e-dd0c7dd4e55a","keywords":null,"link":"/360/20191223_Duma_Aktual_10_years_challenge_a_politikaban","timestamp":"2019. december. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál 10 years challenge: 2009 óta Rogán Antal fején megfordult a sün","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a1d65e-0732-4b3d-a8c1-18bdf59f5e20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi eső esett, hogy megállt rajta a víz.","shortLead":"Annyi eső esett, hogy megállt rajta a víz.","id":"20191223_Ala_kellett_ducolni_a_ket_eve_allami_milliardokbol_epult_varpalotai_hidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82a1d65e-0732-4b3d-a8c1-18bdf59f5e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b84e8b-992f-4101-ab1d-aee22abd4add","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Ala_kellett_ducolni_a_ket_eve_allami_milliardokbol_epult_varpalotai_hidat","timestamp":"2019. december. 23. 16:34","title":"Alá kellett dúcolni a két éve állami milliárdokból épült várpalotai hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]