Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt megállapítható, hogy tényleg adott-e a bank befektetési tanácsokat, és a meghatalmazásoknál sem volt minden rendben.","shortLead":"Nem volt megállapítható, hogy tényleg adott-e a bank befektetési tanácsokat, és a meghatalmazásoknál sem volt minden...","id":"20191223_23_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc31b1b-2759-4cd8-b287-bd9e89d23189","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_23_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","timestamp":"2019. december. 23. 10:09","title":"23 millió forintra büntette az MNB a K&H-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28e0fb4-5f03-4a60-b754-5ed2b757b6ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ebből kettőt idén ősszel sikerült megakadályozni.","shortLead":"Ebből kettőt idén ősszel sikerült megakadályozni.","id":"20191222_Kilenc_iszlamista_terrortamadast_hiusitottak_meg_a_nemet_hatosagok_2016_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c28e0fb4-5f03-4a60-b754-5ed2b757b6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01964667-c0e2-4f69-90ba-d3d2bf2afc9a","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Kilenc_iszlamista_terrortamadast_hiusitottak_meg_a_nemet_hatosagok_2016_ota","timestamp":"2019. december. 22. 17:07","title":"Kilenc iszlamista terrortámadást hiúsítottak meg a német hatóságok 2016 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nyerhetett volna az Olimpiakosz, de a meccs végül döntetlen lett. A szurkolók nem nyugodtak bele.","shortLead":"Nyerhetett volna az Olimpiakosz, de a meccs végül döntetlen lett. A szurkolók nem nyugodtak bele.","id":"20191223_gorog_jatekvezeto_meg_nem_adott_gol_videobiro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8402205-e211-42c5-a7d8-071430ddebce","keywords":null,"link":"/sport/20191223_gorog_jatekvezeto_meg_nem_adott_gol_videobiro","timestamp":"2019. december. 23. 21:58","title":"Egy meg nem adott gól miatt megtámadták egy görög játékvezető otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70e9d9b-3c50-422c-87d4-9c7845cb99fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem kétezer denevér tanyázott egy lvivi lakás teraszán.","shortLead":"Majdnem kétezer denevér tanyázott egy lvivi lakás teraszán.","id":"20191222_1700_denevert_talalt_az_erkelyen_egy_ukran_lakos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70e9d9b-3c50-422c-87d4-9c7845cb99fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0021e6-d6f6-41c5-819c-dadf826880b8","keywords":null,"link":"/elet/20191222_1700_denevert_talalt_az_erkelyen_egy_ukran_lakos","timestamp":"2019. december. 22. 14:12","title":"1700 denevért talált az erkélyén egy ukrán lakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca6e63b-673b-4677-b88d-58174da47add","c_author":"HVG","category":"360","description":"Világhírű divattervező, legendás filmrendező és az első űrsétáló is meghalt idén. Nélkülük lett kevesebb a világ 2019-ben.","shortLead":"Világhírű divattervező, legendás filmrendező és az első űrsétáló is meghalt idén. Nélkülük lett kevesebb a világ...","id":"20191222_Elhunytak_2019ben_a_vilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ca6e63b-673b-4677-b88d-58174da47add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9fb85-d318-44da-8b75-3f3a197db85a","keywords":null,"link":"/360/20191222_Elhunytak_2019ben_a_vilagban","timestamp":"2019. december. 22. 16:00","title":"Idén elment Lauda, Fonda és Gott - ők hunytak el 2019-ben a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a58ad62-ca75-4f10-a046-35d105aac9d2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Üzleti angyalt, azaz startupok támogatóját kérdeztünk arról, milyen területeken érdemes belefogni vállalkozásba, és mi kell ehhez.","shortLead":"Üzleti angyalt, azaz startupok támogatóját kérdeztünk arról, milyen területeken érdemes belefogni vállalkozásba, és mi...","id":"201951_importproblemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a58ad62-ca75-4f10-a046-35d105aac9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e8107c-8ef0-4eed-837a-0b0f670a2f22","keywords":null,"link":"/360/201951_importproblemak","timestamp":"2019. december. 23. 16:00","title":"Hülyeségből is lehet pénzt csinálni, de erre azért nem érdemes bazírozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eabb8ac-3647-4fb2-8b24-075e2f750bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Williamsburgnél történt balesetben – csodával határos módon – senki nem vesztette életét.","shortLead":"A Williamsburgnél történt balesetben – csodával határos módon – senki nem vesztette életét.","id":"20191223_karambol_kod_amerika_sztrada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eabb8ac-3647-4fb2-8b24-075e2f750bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2878e66b-3ab5-42ff-a4aa-9abe93c66df4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_karambol_kod_amerika_sztrada","timestamp":"2019. december. 23. 17:22","title":"69 autó rohant egymásba egy amerikai sztrádán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon, balesetek, több kilométeres torlódások lassítják a forgalmat a vasárnap reggeli órákban - olvasható az utinform honlapján.","shortLead":"Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon, balesetek, több kilométeres torlódások...","id":"20191222_Kilometeres_torlodasok_nehezitik_a_kozlekedest_szinte_mindenfele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36648bf7-f7d1-4109-95a0-c7f111dabff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Kilometeres_torlodasok_nehezitik_a_kozlekedest_szinte_mindenfele","timestamp":"2019. december. 22. 10:12","title":"Kilométeres torlódások nehezítik a közlekedést szinte mindenfelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]