[{"available":true,"c_guid":"fbd3fb9e-061c-4d4a-b711-7a95f786ce6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jármű egy kanyargós útszakaszon tért le az útról és zuhant a mélybe, egy folyóba. ","shortLead":"A jármű egy kanyargós útszakaszon tért le az útról és zuhant a mélybe, egy folyóba. ","id":"20191224_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Indoneziaban_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd3fb9e-061c-4d4a-b711-7a95f786ce6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecabbcc-3159-4054-8146-2c4476ad744b","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Indoneziaban_halott","timestamp":"2019. december. 24. 08:32","title":"Szakadékba zuhant egy busz Indonéziában, 25 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b2c8a6-d2f5-40d4-934b-59d4800f9826","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A magyar határon a tranzitzónákban hónapokat, sőt évet is meghaladó időt kell eltölteniük bezárva a menedékkérőknek, mégis vannak, akik bíznak abban, hogy szabadon élhetnek majd, valahol Európában. Ők azok, akik a szabadkai táborban várnak a sorukra, a tranzitzóna előszobájában.","shortLead":"A magyar határon a tranzitzónákban hónapokat, sőt évet is meghaladó időt kell eltölteniük bezárva a menedékkérőknek...","id":"20191224_Szabadka_Az_utkozben_szuletett_gyerekek_szaladgalnak_a_tabor_udvaran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b2c8a6-d2f5-40d4-934b-59d4800f9826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0388da3b-85b5-43d1-82ec-e3f983b01f53","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Szabadka_Az_utkozben_szuletett_gyerekek_szaladgalnak_a_tabor_udvaran","timestamp":"2019. december. 24. 07:00","title":"Az út közben született menekült gyerekek szaladgálnak a tábor udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60af05ba-d63b-40f3-815c-7311ab7959e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nagyobb pontosságot kínál 59 nyelvre a Google akár internetkapcsolat hiányában is dolgozó fordítója. Jól jöhet az utazások során.","shortLead":"Még nagyobb pontosságot kínál 59 nyelvre a Google akár internetkapcsolat hiányában is dolgozó fordítója. Jól jöhet...","id":"20191224_google_translate_offline_pontosabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60af05ba-d63b-40f3-815c-7311ab7959e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51da603-748f-4d80-b7e5-15aa714117f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191224_google_translate_offline_pontosabb","timestamp":"2019. december. 24. 08:03","title":"Jól jöhet: pontosabb lett a Google netkapcsolat nélküli fordítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05b3c81-7972-4351-aad2-837d30225a8d","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Ha szimpatikusak vagyunk a Fidesz-szavazóknak, majd jól ideábrándulnak. Nem.","shortLead":"Ha szimpatikusak vagyunk a Fidesz-szavazóknak, majd jól ideábrándulnak. Nem.","id":"20191223_Cegledi_Pluss","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b05b3c81-7972-4351-aad2-837d30225a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650537b8-ab6c-4cbe-9201-e8dff4b22a76","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_Cegledi_Pluss","timestamp":"2019. december. 23. 11:59","title":"Ceglédi: Plüss","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd38d00e-5e9b-4534-9ed7-652d26ddc137","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy elsüllyedt hajóból 2500 liter dízelolaj került a tengerbe.","shortLead":"Egy elsüllyedt hajóból 2500 liter dízelolaj került a tengerbe.","id":"20191223_olajfolt_galapagos_sziget_vedett_allat_teknos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd38d00e-5e9b-4534-9ed7-652d26ddc137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c80fd8-269e-4cce-9a26-35e621fc1915","keywords":null,"link":"/elet/20191223_olajfolt_galapagos_sziget_vedett_allat_teknos","timestamp":"2019. december. 23. 20:30","title":"Méretes olajfolt fenyegeti a galápagosi teknősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétmillió forint sérelemdíj is jár neki.","shortLead":"Kétmillió forint sérelemdíj is jár neki.","id":"20191223_Vissza_kell_venni_a_Facebookposztja_miatt_kirugott_ugyeszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795234c7-ff9c-4d00-9b69-38204fc35598","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_Vissza_kell_venni_a_Facebookposztja_miatt_kirugott_ugyeszt","timestamp":"2019. december. 23. 10:00","title":"Vissza kell venni a Facebook-posztja miatt kirúgott ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török parlament szombaton jóváhagyta az átfogó biztonsági és katonai együttműködésről szóló megállapodást a nemzetközileg elismert líbiai egységkormánnyal.","shortLead":"A török parlament szombaton jóváhagyta az átfogó biztonsági és katonai együttműködésről szóló megállapodást...","id":"20191222_Katonai_egyuttmukodesrol_allapodott_meg_Torokorszag_es_Libia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd27ad3-5ff9-4502-9287-5e5c6767c4a5","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Katonai_egyuttmukodesrol_allapodott_meg_Torokorszag_es_Libia","timestamp":"2019. december. 22. 21:24","title":"Katonai együttműködésről állapodott meg Törökország és Líbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7578f4cc-e51f-4320-8655-19cc8c04e41c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hinni lehet a Weibón terjedő új képeknek, a Samsung már el is készítette az összehajtható Galaxy Fold “kagylós” kistestvérét. ","shortLead":"Ha hinni lehet a Weibón terjedő új képeknek, a Samsung már el is készítette az összehajtható Galaxy Fold “kagylós”...","id":"20191223_samsung_galaxy_fold_2_fliptelefon_kagylotelefon_osszehajthato_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7578f4cc-e51f-4320-8655-19cc8c04e41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d231c5-c81e-4ebd-8d2a-3eef34a00841","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_samsung_galaxy_fold_2_fliptelefon_kagylotelefon_osszehajthato_mobil","timestamp":"2019. december. 23. 11:03","title":"Izgalmas mobilt dobhat piacra a Samsung, ezt máshogy kell becsukni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]