[{"available":true,"c_guid":"e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a volt miniszterelnök állítja magáról.



","shortLead":"Ezt a volt miniszterelnök állítja magáról.



","id":"20191226_Medgyessy_Peter_sok_jot_nem_tud_hozzatenni_a_magyar_politikai_elethez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8832b552-90f9-4c6e-bc71-6c97c88d43c3","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Medgyessy_Peter_sok_jot_nem_tud_hozzatenni_a_magyar_politikai_elethez","timestamp":"2019. december. 26. 14:25","title":"Medgyessy Péter sok jót nem tud hozzátenni a magyar politikai élethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab33bbe-bcd6-4add-9184-383d35e1e1c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonyi üdvözlőlapot tett közzé a közösségi médiában a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).","shortLead":"Karácsonyi üdvözlőlapot tett közzé a közösségi médiában a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).","id":"20191226_Ezuttal_a_Mikulas_a_celszemely__humoruknal_vannak_a_roman_hirszerzok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ab33bbe-bcd6-4add-9184-383d35e1e1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d7d1b6-1911-402c-9818-99ac364e64b6","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Ezuttal_a_Mikulas_a_celszemely__humoruknal_vannak_a_roman_hirszerzok","timestamp":"2019. december. 26. 10:58","title":"Ezúttal a Mikulás a célszemély - humoruknál vannak a román hírszerzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2030bd-b936-4db3-b2f8-2d0445b75b4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kissé megbolondult a természet - nem tudja, hogy éppen tél van és karácsony. ","shortLead":"Kissé megbolondult a természet - nem tudja, hogy éppen tél van és karácsony. ","id":"20191226_Viragzik_az_ibolya_Zalaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed2030bd-b936-4db3-b2f8-2d0445b75b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8f8963-7596-4477-8628-d8894bf2942b","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Viragzik_az_ibolya_Zalaban","timestamp":"2019. december. 26. 13:42","title":"Virágzik az ibolya Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint hibázott a busztársaság.","shortLead":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint hibázott a busztársaság.","id":"20191225_Karacsonyozni_mentek_volna_nem_engedtek_fel_oket_a_Volanbusz_jarataira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077214d2-80fc-4015-af85-92190d2c0d3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Karacsonyozni_mentek_volna_nem_engedtek_fel_oket_a_Volanbusz_jarataira","timestamp":"2019. december. 25. 11:51","title":"Karácsonyozni mentek volna, nem szállhattak fel a Volánbusz járataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b666dc-bffd-4248-a508-e15afc0652a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges olasz sportkocsit a magyar rendszerváltáskor vette át osztrák tulajdonosa. ","shortLead":"A különleges olasz sportkocsit a magyar rendszerváltáskor vette át osztrák tulajdonosa. ","id":"20191226_a_szokasosnal_is_ritkabb_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32b666dc-bffd-4248-a508-e15afc0652a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e164e55c-fa74-4bae-b391-a21148d12146","keywords":null,"link":"/cegauto/20191226_a_szokasosnal_is_ritkabb_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2019. december. 26. 06:41","title":"A szokásosnál is ritkább Ferrari F40 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előre be nem jelentett látogatásra Tunéziába érkezett szerdán Recep Tayyip Erdogan török elnök - közölték nemzetközi hírügynökségek.

","shortLead":"Előre be nem jelentett látogatásra Tunéziába érkezett szerdán Recep Tayyip Erdogan török elnök - közölték nemzetközi...","id":"20191225_Erdogan_varatlanul_megjelent_Tuneziaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04930150-22ac-4264-872f-06b48737c4df","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Erdogan_varatlanul_megjelent_Tuneziaban","timestamp":"2019. december. 25. 16:30","title":"Erdogan váratlanul megjelent Tunéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f596a3a-dba2-4889-8b91-66ab673d1981","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"A művészet a maga szokásos módján mindig előbbre szárnyal, mint ahogy azt a kor, amiben van, engedné. Idővonal helyett jelenségeken keresztül mutatjuk, hány arca lehet a mesterséges intelligenciának – az ókortól napjainkig.","shortLead":"A művészet a maga szokásos módján mindig előbbre szárnyal, mint ahogy azt a kor, amiben van, engedné. Idővonal helyett...","id":"20191219_mesterkelt_es_mesterseges_ovidius_szobor_a_no_kempelen_farkas_sakkozogepe_the_turk_skynet_steampunk_gulliver_lagado_rossum_univerzalis_robotjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f596a3a-dba2-4889-8b91-66ab673d1981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cecfaeb-15f2-42be-8c8b-17b5d85fcbd9","keywords":null,"link":"/360/20191219_mesterkelt_es_mesterseges_ovidius_szobor_a_no_kempelen_farkas_sakkozogepe_the_turk_skynet_steampunk_gulliver_lagado_rossum_univerzalis_robotjai","timestamp":"2019. december. 25. 14:00","title":"Mesterkélt vagy mesterséges intelligencia? Párhuzamok az ókortól napjainkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban bírják az igénybevételt, egyszerűbb a használatuk és pontosabbak is. Ez különösen a túrázóknak lehet fontos, az ő számukra is készült az általunk is kipróbált Mio Cyclo 215, illetve a 605 HC típusú készülék.","shortLead":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban...","id":"20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613bd0cd-c90b-4015-96d0-f93a243bcc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 26. 12:03","title":"Túrára fel: bringakomputereket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]