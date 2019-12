Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a2917a5-15a1-45c7-ab27-3df7b8e10924","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok miatt inkább nem lesz durrogtatás.","shortLead":"Az állatok miatt inkább nem lesz durrogtatás.","id":"20191230_tuzijatek_petarda_szilveszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a2917a5-15a1-45c7-ab27-3df7b8e10924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8280fa87-2876-4fae-8b44-945055c5758c","keywords":null,"link":"/elet/20191230_tuzijatek_petarda_szilveszter","timestamp":"2019. december. 30. 06:31","title":"Miskolcon, Szentendrén és Esztergomban se lesz idén tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak jogi következményekkel fenyegetik a hiányosságokat fotózó látogatókat.","shortLead":"A kórházak jogi következményekkel fenyegetik a hiányosságokat fotózó látogatókat.","id":"20191230_Feliratokkal_figyelmeztetnek_a_korhazakban_hogy_ne_fotozzak_a_hianyossagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435edd24-c85d-4b7e-9da7-47b77a6d6dad","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Feliratokkal_figyelmeztetnek_a_korhazakban_hogy_ne_fotozzak_a_hianyossagokat","timestamp":"2019. december. 30. 13:42","title":"Feliratokkal figyelmeztetnek a kórházakban, hogy ne fotózzák a hiányosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 83. percben még az Arsenal vezetett.","shortLead":"A 83. percben még az Arsenal vezetett.","id":"20191229_Idegenben_forditott_a_Chelsea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008b2d2b-b33f-422f-b069-aa1f8374f556","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Idegenben_forditott_a_Chelsea","timestamp":"2019. december. 29. 17:40","title":"Idegenben fordított a Chelsea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566109ec-a1b3-4710-8153-3ebf2cb13ae1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesz idén harcolni akart Brüsszelben és Brüsszellel. 