[{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerb rendőrség a gyereket megtalálta, elrablóját viszont változatlanul keresik.","shortLead":"A szerb rendőrség a gyereket megtalálta, elrablóját viszont változatlanul keresik.","id":"20191229_Megtalaltak_a_bortonbol_szabadult_pedofil_altal_elrabolt_kislanyt_Szerbiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e145d840-517c-4dcb-8e0a-6b16715f716f","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Megtalaltak_a_bortonbol_szabadult_pedofil_altal_elrabolt_kislanyt_Szerbiaban","timestamp":"2019. december. 29. 19:40","title":"Megtalálták a börtönből szabadult pedofil által elrabolt kislányt Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan algoritmust fejlesztettek ki, amellyel okosabb mesterséges intelligenciát készíthetünk, és akár azt is megérthetjük, miként tekintenek az őket körülvevő világra a kisgyerekek.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan algoritmust fejlesztettek ki, amellyel okosabb mesterséges...","id":"20191230_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia_fizika_torvenyei_adept","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf15372-86fb-4d90-86dc-e1fed0a7b501","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia_fizika_torvenyei_adept","timestamp":"2019. december. 30. 10:03","title":"Ha váratlan dolog történik, meglepődik egy új mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500ee4e5-c5de-474d-9b69-9d82e799e1c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég térhetett haza Dénes Krisztina, már a rehabilitáción dolgozik.","shortLead":"Nemrég térhetett haza Dénes Krisztina, már a rehabilitáción dolgozik.","id":"20191228_A_visszatereset_tervezi_az_artista_aki_tavaly_komaba_kerult_egy_baleset_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=500ee4e5-c5de-474d-9b69-9d82e799e1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b873b2b7-c885-466b-9244-7913896ff2af","keywords":null,"link":"/elet/20191228_A_visszatereset_tervezi_az_artista_aki_tavaly_komaba_kerult_egy_baleset_utan","timestamp":"2019. december. 28. 20:37","title":"A visszatérését tervezi az artista, aki tavaly kómába került egy baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab115a7-2193-48a4-8205-8bc8ebc1adb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi jellegű légicsapás során fegyverraktárakat és parancsnoki irányító központokat támadtak az amerikai egységek.","shortLead":"A védelmi jellegű légicsapás során fegyverraktárakat és parancsnoki irányító központokat támadtak az amerikai egységek.","id":"20191230_irak_sziria_legicsapas_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cab115a7-2193-48a4-8205-8bc8ebc1adb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56482fb-1e75-4141-bdaf-e0376f2c051e","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_irak_sziria_legicsapas_egyesult_allamok","timestamp":"2019. december. 30. 05:16","title":"Iraki és szíriai célpontokat bombázott drónokkal az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havazás továbbra sem lesz, sőt.","shortLead":"Havazás továbbra sem lesz, sőt.","id":"20191229_Fagyokkal_bucsuzik_2019_aztan_jon_az_enyhules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4531256d-50be-4aec-b298-747851a2e8d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Fagyokkal_bucsuzik_2019_aztan_jon_az_enyhules","timestamp":"2019. december. 29. 15:40","title":"Fagyokkal búcsúzik 2019, aztán jön az enyhülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még jó, hogy kilépnek az EU-ból, nincs többé GDPR.","shortLead":"Még jó, hogy kilépnek az EU-ból, nincs többé GDPR.","id":"20191228_Nem_csak_az_ujevi_kituntetettek_listajat_adta_ki_a_brit_kormany_hanem_veletlenul_a_lakcimeiket_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176d1dec-0c57-47fa-afa0-0377e267bbd0","keywords":null,"link":"/kultura/20191228_Nem_csak_az_ujevi_kituntetettek_listajat_adta_ki_a_brit_kormany_hanem_veletlenul_a_lakcimeiket_is","timestamp":"2019. december. 28. 21:23","title":"Nem csak az újévi kitüntetettek listáját adta ki a brit kormány, hanem véletlenül a lakcímeiket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbe67e0-9168-4a3f-a358-a302aa43ef30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz megyére adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Tíz megyére adtak ki figyelmeztetést.","id":"20191228_Elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fbe67e0-9168-4a3f-a358-a302aa43ef30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d910f0-5283-41fb-92dc-ff673940471d","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","timestamp":"2019. december. 28. 14:24","title":"Elfújja a szél a fél országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41ee924-ee2f-4a24-b77a-a7247c78bbaa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fiatal, kordbársonyba csomagolt beat, popos-költői indie, Amerika felé is kacsintgató, de most a KEX életművét feldolgozó prog-rock, érzelmes, kitárulkozós, de derűs intim dalcsokor, és Szintis Lacival súlyosbított dadaista-diszkó. Ezeket az albumokat szerettük idén a hazai felhozatalból.","shortLead":"Fiatal, kordbársonyba csomagolt beat, popos-költői indie, Amerika felé is kacsintgató, de most a KEX életművét...","id":"20191229_Sirni_rohogni_tancolni_valok__itt_vannak_a_kedvenc_magyar_lemezeink","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d41ee924-ee2f-4a24-b77a-a7247c78bbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9be6432-02e1-4dba-9832-4d89791747cd","keywords":null,"link":"/kultura/20191229_Sirni_rohogni_tancolni_valok__itt_vannak_a_kedvenc_magyar_lemezeink","timestamp":"2019. december. 29. 20:00","title":"Sírni, röhögni, táncolni valók – itt vannak a kedvenc magyar lemezeink 2019-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]