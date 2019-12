Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Egy kis kibeszélőshow, óvakodás a túlzásoktól, nyugatias arcél, rugalmas elszakadás – ezzel érdemelte ki a pénzügyminiszter, hogy kollégánk, Farkas Zoltán szemében a kormányzaton belül ő legyen az év embere.","shortLead":"Egy kis kibeszélőshow, óvakodás a túlzásoktól, nyugatias arcél, rugalmas elszakadás – ezzel érdemelte ki...","id":"20191230_Egy_cseppnyi_jozansag_Varga_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2857d43b-922d-4b9f-9f8e-65a2a140f7c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Egy_cseppnyi_jozansag_Varga_Mihaly","timestamp":"2019. december. 30. 16:00","title":"Egy cseppnyi józanság: Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08514717-4447-4a2f-b125-31db09ca4e75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota Supra jövőre debütál versenyautóként a japán Super GT sorozatban. ","shortLead":"A Toyota Supra jövőre debütál versenyautóként a japán Super GT sorozatban. ","id":"20191231_Regi_jo_oblos_V8as_hangja_van_a_Toyota_Supra_versenyvaltozatanak__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08514717-4447-4a2f-b125-31db09ca4e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274bce8e-5da9-44c1-8be9-a8dec44acc58","keywords":null,"link":"/cegauto/20191231_Regi_jo_oblos_V8as_hangja_van_a_Toyota_Supra_versenyvaltozatanak__video","timestamp":"2019. december. 31. 10:12","title":"Régi jó, mennydörgéses hangja van a Toyota Supra versenyváltozatának – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","shortLead":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","id":"20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6465bf5c-b24f-4e8a-b3fd-3da1ae7ae4e5","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","timestamp":"2019. december. 29. 18:05","title":"Visszavonul Kassai Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82ada96-620d-47e9-86f9-0804bbda6fdd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eleinte nem támogatta a tinédzsert, amikor iskola helyett sztrájkolni kezdett. ","shortLead":"Eleinte nem támogatta a tinédzsert, amikor iskola helyett sztrájkolni kezdett. ","id":"20191230_Greta_Svante_Thunberg_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b82ada96-620d-47e9-86f9-0804bbda6fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44119c98-2297-49e2-8f17-22bc967b6a52","keywords":null,"link":"/elet/20191230_Greta_Svante_Thunberg_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 30. 12:14","title":"Greta Thunberg apja aggódik a lányáért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely csupán az árnyékok alapján képes azt megmondani, hogy mi okozza a változásukat.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely csupán az árnyékok alapján...","id":"20191230_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem_kamera_arnyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da76c9a-c535-4ae1-afc9-525de4f06b39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem_kamera_arnyek","timestamp":"2019. december. 30. 08:03","title":"Egy új algoritmus az árnyékok alapján megmondja, mi történik a videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85558f7f-6633-4b49-9342-0d1738ca84b9","c_author":"Hont András - Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Hacsek és Sajó képzeletbeli kávéházi asztalánál rendeztek évzáró tányércsapkodást a HVG publicistái. Hont András és Tóta W. Árpád ezúttal is folytatták vitájukat az ellenzék sikerességéről és az Orbán-rendszer konszolidációjáról, valamint a fiatalok és a Fidesz viszonyáról.\r

\r

","shortLead":"Hacsek és Sajó képzeletbeli kávéházi asztalánál rendeztek évzáró tányércsapkodást a HVG publicistái. Hont András és...","id":"201951_sztalingradtol_kispestig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85558f7f-6633-4b49-9342-0d1738ca84b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69fc723-0d75-4d0e-a495-ebc909c3b2f1","keywords":null,"link":"/360/201951_sztalingradtol_kispestig","timestamp":"2019. december. 31. 08:15","title":"A NER még mindig buli, de nem jut Ráhel minden srácnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezek a darabok tetté kicsit fényesebbé a volt amerikai elnök évét. ","shortLead":"Ezek a darabok tetté kicsit fényesebbé a volt amerikai elnök évét. ","id":"20191230_Obama_kedvenc_konyvek_filmek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff54de34-560b-43a0-9391-7cad1bbd317c","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Obama_kedvenc_konyvek_filmek","timestamp":"2019. december. 30. 14:33","title":"Obama elárulta, mik voltak idén a kedvenc filmjei és könyvei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magyar számlán landolt két külföldi cégtől, illetve egy bíróságtól kicsalt pénz. Egy nő ellen vádat emeltek.","shortLead":"Egy magyar számlán landolt két külföldi cégtől, illetve egy bíróságtól kicsalt pénz. Egy nő ellen vádat emeltek.","id":"20191230_Ket_ceget_es_egy_birosagot_is_atvertek_tobb_tizezer_dollarral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafef1ec-2367-4631-8023-879cd6db0ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Ket_ceget_es_egy_birosagot_is_atvertek_tobb_tizezer_dollarral","timestamp":"2019. december. 30. 10:39","title":"Magyar bankszámláról intézték a több tízezer dolláros csalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]