[{"available":true,"c_guid":"0dfc85c2-3439-4f34-93d9-41154315f579","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság elítélte azt a négy fiatalkorú fiút, aki 2017 júniusában két napon belül kilenc fiatal nővel viselkedett szeméremsértően, és ezt egyikük a mobiltelefonjával rögzítette.","shortLead":"A bíróság elítélte azt a négy fiatalkorú fiút, aki 2017 júniusában két napon belül kilenc fiatal nővel viselkedett...","id":"20190410_eliteltek_a_tizeneveseket_akik_noket_fogdostak_es_videora_vettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dfc85c2-3439-4f34-93d9-41154315f579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cbb22f-df01-45b3-b8bd-216b606b3c33","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_eliteltek_a_tizeneveseket_akik_noket_fogdostak_es_videora_vettek","timestamp":"2019. április. 10. 10:25","title":"Elítélték a tizenéveseket, akik nőket fogdostak, és videóra vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogadóirodák azonnal reagáltak.","shortLead":"A fogadóirodák azonnal reagáltak.","id":"20190410_Ezt_a_malort_Serena_Williams_elarulhatta_Meghan_Markle_gyerekenek_nemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a2476c-e412-421b-8d7a-1d42f7379ed1","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Ezt_a_malort_Serena_Williams_elarulhatta_Meghan_Markle_gyerekenek_nemet","timestamp":"2019. április. 10. 07:25","title":"Ezt a malőrt! Serena Williams elárulhatta Meghan Markle gyerekének nemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683d39cd-501c-49db-b19c-6b7a898a6f8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset tegnap történt Jákfán.","shortLead":"Az eset tegnap történt Jákfán.","id":"20190409_jakfa_elektromos_auto_tuz_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=683d39cd-501c-49db-b19c-6b7a898a6f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4042dd62-c70f-4f0f-b581-6f2d8f39c0cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_jakfa_elektromos_auto_tuz_akkumulator","timestamp":"2019. április. 09. 14:22","title":"Kigyulladt egy elektromos autó töltés közben Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","shortLead":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","id":"20190410_autolopas_autobontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbadd3a-0da5-417b-8aeb-7428954a2b61","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_autolopas_autobontas","timestamp":"2019. április. 11. 04:06","title":"Nagyüzemben bontották a lopott tízmilliós autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépés a déli nyitás politikájának része. Az egyik templomnak magyar vonatkozása is van: magyar szenteket ábrázol festett üvegei vannak. A gazdasági kapcsolatok élénkítésére az Eximbank 620 millió dolláros, azaz 173 milliárd forintos hitelkeretet nyitott magyar cégeknek mexikói tevékenység segítésére.\r

","shortLead":"A lépés a déli nyitás politikájának része. Az egyik templomnak magyar vonatkozása is van: magyar szenteket ábrázol...","id":"20190409_Ketmilliard_forintert_ujitunk_fel_templomokat_Mexikoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e24bc95-1765-4001-87d7-405a4d1609ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Ketmilliard_forintert_ujitunk_fel_templomokat_Mexikoban","timestamp":"2019. április. 09. 16:54","title":"Kétmilliárd forint értékben újítunk fel templomokat Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte aktívan támadják a számítógépeket azokon a kiskapukon keresztül, melyeket most gyorsan be lehet zárni.","shortLead":"Világszerte aktívan támadják a számítógépeket azokon a kiskapukon keresztül, melyeket most gyorsan be lehet zárni.","id":"20190411_windows_hibajavitas_frissites_adobe_acrobat_reader","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09cf1ea-2991-4175-b98f-acb169ea0c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_windows_hibajavitas_frissites_adobe_acrobat_reader","timestamp":"2019. április. 11. 08:03","title":"Tegye fel ezt most a számítógépére, 95 hibát javít vele azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet, milyen koalíció alakul majd.","shortLead":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet...","id":"20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea70c03-ad27-4856-a5f5-65c77016b3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","timestamp":"2019. április. 10. 05:02","title":"Mindkét nagy párt jelöltje győzelmi beszédet tartott Izraelben, de Netanjahu öröme lehet őszintébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed450f1e-3c0b-40cd-bcf6-83fdabfefe1f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A húsipari szövetség elnöke magyarázta, miért lehet drágább a sertéshús.","shortLead":"A húsipari szövetség elnöke magyarázta, miért lehet drágább a sertéshús.","id":"20190410_Nagy_aremelesre_keszulnek_a_husiparosok_a_vasarlok_megerteset_kerik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed450f1e-3c0b-40cd-bcf6-83fdabfefe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e955e85-ccab-42d2-a7b1-b1462476338d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Nagy_aremelesre_keszulnek_a_husiparosok_a_vasarlok_megerteset_kerik","timestamp":"2019. április. 10. 05:55","title":"Nagy áremelésre készülnek a húsiparosok, a vásárlók megértését kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]