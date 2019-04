Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredetileg tervezett összegnél 493 millió forinttal drágábban valósul majd meg a beruházás.","shortLead":"Az eredetileg tervezett összegnél 493 millió forinttal drágábban valósul majd meg a beruházás.","id":"20190425_szegedi_dom_felujitas_lift_kozbeszerzes_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64322d64-ae59-4df7-85c9-3593981f9c2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_szegedi_dom_felujitas_lift_kozbeszerzes_palyazat","timestamp":"2019. április. 25. 13:58","title":"Lift is lesz az 1,7 milliárdból megújuló szegedi dómban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694c1e6e-699d-4873-8b1f-bdc06aa474c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi Honda Civic Type R 2017 óta van piacon, de már láthatóan nagyban dolgoznak a frissítésen, amely akár idén be is mutatkozhat.","shortLead":"A jelenlegi Honda Civic Type R 2017 óta van piacon, de már láthatóan nagyban dolgoznak a frissítésen, amely akár idén...","id":"20190424_honda_civic_type_r_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=694c1e6e-699d-4873-8b1f-bdc06aa474c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ac8632-515d-4da0-8a00-5064e34dced3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_honda_civic_type_r_2020","timestamp":"2019. április. 24. 15:20","title":"A Nürburgringen faragják még a frissített Honda Civic Type R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01332e90-db17-4388-9f87-447e4482d5f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A népszavazást várhatóan a nyár második felében tartják majd, a polgármester szerint a kérdés nem helytálló. ","shortLead":"A népszavazást várhatóan a nyár második felében tartják majd, a polgármester szerint a kérdés nem helytálló. ","id":"20190424_Helyi_nepszavazassal_dontik_el_Revfulopon_hogy_epitseneke_kikotot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01332e90-db17-4388-9f87-447e4482d5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b75f56-a978-44e9-853d-f5764cb04700","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190424_Helyi_nepszavazassal_dontik_el_Revfulopon_hogy_epitseneke_kikotot","timestamp":"2019. április. 24. 21:19","title":"Helyi népszavazással döntik el Révfülöpön, hogy építsenek-e kikötőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nevükkel is vállalják véleményüket azok a Boeing-dolgozók, akik szerint súlyos mulasztások történnek a Boeing charlestoni, 787-es Dreamlinereket összeszerelő üzemében.","shortLead":"Nevükkel is vállalják véleményüket azok a Boeing-dolgozók, akik szerint súlyos mulasztások történnek a Boeing...","id":"20190424_boeing_charleston_gyar_minosegi_problemak_faa_nyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f235549-fed2-4c70-bd97-094db5c90802","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_boeing_charleston_gyar_minosegi_problemak_faa_nyt","timestamp":"2019. április. 24. 08:33","title":"Szivárogtatnak a dolgozók: kritikus hibák vannak a Boeing repülőgépgyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d875d0c-e0d6-4743-93f4-b99ccd4612f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Sturgeon még az idén be akar nyújtani egy törvényt, amely lehetővé tenné az új népszavazást 2021-ig. ","shortLead":"Nicola Sturgeon még az idén be akar nyújtani egy törvényt, amely lehetővé tenné az új népszavazást 2021-ig. ","id":"20190424_Uj_skot_fuggetlensegi_nepszavazast_akar_a_miniszterlenok_2021ig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d875d0c-e0d6-4743-93f4-b99ccd4612f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99964c2d-ea9e-41f3-89c1-e9a5801ad175","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Uj_skot_fuggetlensegi_nepszavazast_akar_a_miniszterlenok_2021ig","timestamp":"2019. április. 24. 16:34","title":"Új skót függetlenségi népszavazást akar a miniszterelnök 2021-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cce3b-7928-4f67-88e0-b37e5dd73969","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén először egyes koncertek előtt minden nap felhívják a figyelmet valamilyen fontos társadalmi kérdésre. A volt USA-alelnök nem tud eljönni, csak videón lesz jelen, Jane Goodall viszont személyesen fog beszélni. A szervezők félmilliárddal többet költöttek a fő fellépőkre, úgyhogy a hét nap alatt kilenc headlinert köszönthetünk. És lesz \"migránsozás\" is. ","shortLead":"Idén először egyes koncertek előtt minden nap felhívják a figyelmet valamilyen fontos társadalmi kérdésre. A volt...","id":"20190425_Het_napra_kilenc_headiner_jut_a_Sziegeten_de_vilaghiru_tudos_is_fellep_a_nagyszinpadon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cce3b-7928-4f67-88e0-b37e5dd73969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0d62eb-781b-402e-9f21-98c2bd92deb9","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Het_napra_kilenc_headiner_jut_a_Sziegeten_de_vilaghiru_tudos_is_fellep_a_nagyszinpadon","timestamp":"2019. április. 25. 13:52","title":"Sziget: hét napra kilenc headliner jut, de a világhírű csimpánzkutató is fellép a nagyszínpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acee7845-3078-4e6f-9755-0588a9078f9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Premier League történetének leggyorsabb góljával egy pontot szerzett a bennmaradásért küzdő Southampton a Watford vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójából elhalasztott és kedden pótolt mérkőzésén.","shortLead":"A Premier League történetének leggyorsabb góljával egy pontot szerzett a bennmaradásért küzdő Southampton a Watford...","id":"20190424_angol_bajnoksag_premier_league_watford_southampton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acee7845-3078-4e6f-9755-0588a9078f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aec40a4-7c39-426b-a22c-1aded55f96d5","keywords":null,"link":"/sport/20190424_angol_bajnoksag_premier_league_watford_southampton","timestamp":"2019. április. 24. 09:49","title":"Ilyet még nem látott: nem kellett 8 másodperc az első gólhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden összeszerelt Galaxy Foldot ellenőrizni fog a Samsung, hogy kiderítsék, mi baja a telefonnak, ezért az újságíróknak kiküldött tesztpéldányokat is visszakérik. ","shortLead":"Minden összeszerelt Galaxy Foldot ellenőrizni fog a Samsung, hogy kiderítsék, mi baja a telefonnak, ezért...","id":"20190423_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_problemak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e777478-f206-4937-a3a4-c04545a2899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_problemak","timestamp":"2019. április. 23. 20:03","title":"Visszakéri a tesztpéldányokat az összehajtható telefonjából a Samsung, hogy megnézzék, mi vele a gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]