[{"available":true,"c_guid":"0d9f05d3-c0a6-4f13-8857-f2d8b17e205b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A napokban lemondott osztrák alkancellár, a szabadságpárti Heinz-Christian Strache egyebek mellett azért sétálhatott bele a bukását hozó csapdába, mert pártja közismerten jó kapcsolatokat tartott fenn Vlagyimir Putyin Oroszországával, így nem volt gyanús, hogy egy orosz ”milliárdos-unokahúg” ajánlott újabb segítséget némi ellentételezésért. Míg az EU-szkeptikus pártoknak nyújtott orosz ideológiai és médiatámogatás szembeötlő, annak is vannak jelei, hogy pénz is áramlik a keletről nyugatra.","shortLead":"A napokban lemondott osztrák alkancellár, a szabadságpárti Heinz-Christian Strache egyebek mellett azért sétálhatott...","id":"20190522_NyugatEuropaban_is_tobb_part_eszik_Moszkva_kezebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d9f05d3-c0a6-4f13-8857-f2d8b17e205b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4a0f32-25a9-498c-a543-180fc884372d","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_NyugatEuropaban_is_tobb_part_eszik_Moszkva_kezebol","timestamp":"2019. május. 22. 20:00","title":"Moszkva polipként fonja körbe az Orbánt szövetségbe hívó pártokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok nevű slágeralkalmazást készítő ByteDance ezúttal az online kommunikáció terén guríthat nagyot, ugyanis új alkalmazással álltak elő. ","shortLead":"A TikTok nevű slágeralkalmazást készítő ByteDance ezúttal az online kommunikáció terén guríthat nagyot, ugyanis új...","id":"20190523_tiktok_chat_alkalmazas_flipchat_beszelgetes_online","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58196057-3962-4e72-9476-175653a7ee3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_tiktok_chat_alkalmazas_flipchat_beszelgetes_online","timestamp":"2019. május. 23. 11:03","title":"Új alkalmazást adott ki az \"anti-Facebook\", ami egyszer már nagyot szakított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0242d6d5-2e37-4016-93cd-76e8d2a13731","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány mindent meg akar tenni, hogy a magyar föld továbbra is a magyar gazdák kezében maradjon. ","shortLead":"A kormány mindent meg akar tenni, hogy a magyar föld továbbra is a magyar gazdák kezében maradjon. ","id":"20190521_Brusszel_a_spekulansokat_vedi__reagalt_a_kormany_a_foldtorveny_elleni_dontesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0242d6d5-2e37-4016-93cd-76e8d2a13731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa31e84-dd2b-4251-9162-646d27f72fcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Brusszel_a_spekulansokat_vedi__reagalt_a_kormany_a_foldtorveny_elleni_dontesre","timestamp":"2019. május. 21. 15:58","title":"\"Brüsszel a spekulánsokat védi\" – reagált a kormány a földtörvény elleni döntésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c232b635-2a56-4b46-8dc5-d26cbfdaf3b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit sok aprója gyűlt össze.","shortLead":"Kicsit sok aprója gyűlt össze.","id":"20190522_66_zsaknyi_aproval_fizetett_egy_autoert_egy_kinai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c232b635-2a56-4b46-8dc5-d26cbfdaf3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619f603d-79ce-43ab-8144-ccbaeb6d00c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_66_zsaknyi_aproval_fizetett_egy_autoert_egy_kinai_ferfi","timestamp":"2019. május. 22. 15:09","title":"66 zsáknyi apróval fizetett egy autóért egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d809ed-0723-427d-bf7c-6bfb6c521a0b","c_author":"Hann Endre","category":"itthon","description":"Két vérre menő harc körvonalazódik a vasárnapi EP-választás előtt: a második helyért a Jobbik, az MSZP-P és a DK, az \"utolsó\" mandátumért a Momentum és az LMP küzd majd meg. Ez derül ki a kutatásból, amelyet a HVG-nek készített a Medián.","shortLead":"Két vérre menő harc körvonalazódik a vasárnapi EP-választás előtt: a második helyért a Jobbik, az MSZP-P és a DK...","id":"201921_mozdulnake","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68d809ed-0723-427d-bf7c-6bfb6c521a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097f343b-d46c-4466-ae6b-716900ddbd42","keywords":null,"link":"/itthon/201921_mozdulnake","timestamp":"2019. május. 23. 13:10","title":"Medián: Elsöprő Fidesz-győzelem, bejutó Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit később érintettnek találtak az Európa Tanács azerbajdzsáni vesztegetési ügyében.","shortLead":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit...","id":"20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4777d118-35d2-4192-b2ef-d65eabd64912","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","timestamp":"2019. május. 22. 21:33","title":"Tízmilliókért szerződött egy korrupciós ügyben érintett belga politikus cégével a Fidesz alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adatigénylésben kérte ki az Átlátszó a kölcsönadott műtárgyak listáját a múzeumtól. Előbb trükkösen megkerülték a válaszadást, majd azt közölte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, hogy bűnmegelőzési okokból minősített adatokká akarja nyilváníttatni a portál által kért információkat.","shortLead":"Adatigénylésben kérte ki az Átlátszó a kölcsönadott műtárgyak listáját a múzeumtól. Előbb trükkösen megkerülték...","id":"20190523_El_akarja_titkolni_az_Iparmuveszeti_Muzeum_milyen_mutargyakat_adott_kolcson_a_Karmelitaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863a728f-e62a-4b05-b21f-433c77e62015","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_El_akarja_titkolni_az_Iparmuveszeti_Muzeum_milyen_mutargyakat_adott_kolcson_a_Karmelitaba","timestamp":"2019. május. 23. 09:35","title":"El akarja titkolni az Iparművészeti Múzeum, milyen műtárgyakat adott kölcsön a Karmelitába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tádzsik hatóságok blokkolták a hozzáférést az összes nagy keresőoldalhoz, amire még nem volt példa – jelentette kedden a TASZSZ orosz hírügynökség, amelynek több telekommunikációs vállalat is megerősítette az erről szóló értesüléseket.","shortLead":"A tádzsik hatóságok blokkolták a hozzáférést az összes nagy keresőoldalhoz, amire még nem volt példa – jelentette...","id":"20190521_tadzsikisztan_google_youtube_facebook_letiltasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c44181-2e46-47c0-81d4-27e65f2a65f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_tadzsikisztan_google_youtube_facebook_letiltasa","timestamp":"2019. május. 21. 15:03","title":"Kitört a fegyenclázadás, a Facebookot, a Google-t és a YouTube-ot is blokkolta Tádzsikisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]