Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c063daba-d165-4ee3-9304-9c9117878ce5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Malajzia a világ második legnagyobb pálmaolaj-termelője, és minden évben hatalmas erdőterületeket számolnak fel az ültetvények miatt.","shortLead":"Malajzia a világ második legnagyobb pálmaolaj-termelője, és minden évben hatalmas erdőterületeket számolnak fel...","id":"20190719_Drasztikusan_kevesebb_orangutan_el_a_malajziai_olajpalmaultetvenyek_kornyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c063daba-d165-4ee3-9304-9c9117878ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9c02a6-792c-4229-bf79-a6ed7dd625e8","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Drasztikusan_kevesebb_orangutan_el_a_malajziai_olajpalmaultetvenyek_kornyeken","timestamp":"2019. július. 19. 16:21","title":"Drasztikusan kevesebb orangután él a malajziai olajpálma-ültetvények környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacceb5d-6e75-4148-8a39-91eb8f9aba03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar miniszterelnök Wizz Air-ezett egy hangzatosat, de nem ő az egyetlen ismert utazó, aki még csak az elsőbbségi beszállást sem használja ki, ha repül.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Wizz Air-ezett egy hangzatosat, de nem ő az egyetlen ismert utazó, aki még csak az elsőbbségi...","id":"20190718_Arsenal_volt_edzoje_a_turistaosztalyon_Arsene_Wenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cacceb5d-6e75-4148-8a39-91eb8f9aba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1135b56f-a24e-415d-9978-d183258d7f22","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Arsenal_volt_edzoje_a_turistaosztalyon_Arsene_Wenger","timestamp":"2019. július. 18. 10:21","title":"Turistaosztályon fotóztuk, pedig 22 évig volt az Arsenal ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar kardozó a dél-koreai Oh Szang Uktól kapott ki a fináléban. Öt tussal is vezetett.\r

","shortLead":"A magyar kardozó a dél-koreai Oh Szang Uktól kapott ki a fináléban. Öt tussal is vezetett.\r

","id":"20190718_szatmari_andras_ezusterem_vivo_vb_kardvivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147fbaa2-8949-468d-bb43-64f8437e6bb9","keywords":null,"link":"/sport/20190718_szatmari_andras_ezusterem_vivo_vb_kardvivas","timestamp":"2019. július. 18. 20:57","title":"Ezüstérmes Szatmári András a budapesti vívó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Triesztben pedig azért bírságoltak meg 100 ezer forintra egy osztrák férfit, mert két fa közé kifeszített függőágyon aludt. ","shortLead":"Triesztben pedig azért bírságoltak meg 100 ezer forintra egy osztrák férfit, mert két fa közé kifeszített függőágyon...","id":"20190719_Utcai_kavefozes_miatt_utasitottak_ki_ket_nemet_turistat_Velencebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb666dc-fb05-44fb-8239-7dc5c476be8b","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Utcai_kavefozes_miatt_utasitottak_ki_ket_nemet_turistat_Velencebol","timestamp":"2019. július. 19. 18:37","title":"Utcai kávéfőzés miatt utasítottak ki két német turistát Velencéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ccb10b-9859-4d44-91d5-09fd6c8a0296","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei iPhone-pletykák egyik visszatérő eleme a kamerák kialakításával kapcsolatos. Ha igazak a hírek, az új modellek hátán egy külön \"szigeten\" sorakoznak majd a szenzorok.","shortLead":"Az idei iPhone-pletykák egyik visszatérő eleme a kamerák kialakításával kapcsolatos. Ha igazak a hírek, az új modellek...","id":"20190718_apple_iphone_11_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57ccb10b-9859-4d44-91d5-09fd6c8a0296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e686b91-9096-4aab-9d84-004d722c24c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_apple_iphone_11_kamera","timestamp":"2019. július. 18. 20:10","title":"Ha tényleg ilyen lesz az új iPhone, nem mindenki örül majd neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellopták a tettes novelláját, és ezért gyújthatta fel azt a kiotói filmstúdiót, amelynek lángoló épületében 33 ember lelte halálát, tíz pedig súlyosan megsérült – írta a japán sajtó. ","shortLead":"Ellopták a tettes novelláját, és ezért gyújthatta fel azt a kiotói filmstúdiót, amelynek lángoló épületében 33 ember...","id":"20190719_kioto_filmstudio_gyujtogatas_halalos_aldozatok_tuzvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4942fac2-381e-43b8-8472-ecc68e9700fb","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_kioto_filmstudio_gyujtogatas_halalos_aldozatok_tuzvesz","timestamp":"2019. július. 19. 09:25","title":"Plágium miatt gyújthatta fel az ámokfutó a kiotói filmstúdiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368fa176-9171-4117-8bec-75e55b50285e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vezetéstechnikai oktató szerint, ha a sofőrnek egy vészhelyzetre kellett volna reagálnia, a konténerek az útra borultak volna.","shortLead":"A vezetéstechnikai oktató szerint, ha a sofőrnek egy vészhelyzetre kellett volna reagálnia, a konténerek az útra...","id":"20190719_Egymasra_tett_kontenerekkel_vezetett_a_Soroksari_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=368fa176-9171-4117-8bec-75e55b50285e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04cca60-97f7-4048-b811-5198654fe3b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Egymasra_tett_kontenerekkel_vezetett_a_Soroksari_uton","timestamp":"2019. július. 19. 20:11","title":"Egymásra tett konténerekkel vezetett a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az átnevezésre nincs is jogosultsága a fővárosnak. ","shortLead":"A főpolgármester szerint az átnevezésre nincs is jogosultsága a fővárosnak. ","id":"20190719_Tarlos_a_HEV_5os_metrora_kereszteleserol_kozrohej","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45afe6a3-9dfc-4c3b-9c64-29f5cc13b052","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Tarlos_a_HEV_5os_metrora_kereszteleserol_kozrohej","timestamp":"2019. július. 19. 17:57","title":"Tarlós a HÉV 5-ös metróra kereszteléséről: Közröhej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]