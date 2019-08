Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","shortLead":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","id":"20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98361981-292c-43d5-9b67-49ad9231c857","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:03","title":"Hiába kiabált segítségért, egyedül szült a börtöncellában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pisztolyokkal, kardokkal és vasvillával felfegyverkezve feszült egymásnak két család csütörtök éjszaka Ráckevén. A bandaháború hátterében a Blikk szerint valószínűleg a drogkereskedelem állhat. A lap úgy tudja az egyik társaság kábítószert adott el a másiknak, a szertől azonban valaki rosszul lett, és veréssel torolták meg a rossz minőségű anyagot.","shortLead":"Pisztolyokkal, kardokkal és vasvillával felfegyverkezve feszült egymásnak két család csütörtök éjszaka Ráckevén...","id":"20190831_Rossz_minosegu_drog_allhat_a_rackevei_osszecsapas_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0409c2fc-1f46-4de1-acd4-c6caed023b13","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Rossz_minosegu_drog_allhat_a_rackevei_osszecsapas_mogott","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:24","title":"Rossz minőségű drog állhat a ráckevei összecsapás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a376f5d3-f821-4246-8d8e-0659083379ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az epilepszia együttműködőbbé teszi az embereket egy kutatás szerint. ","shortLead":"Az epilepszia együttműködőbbé teszi az embereket egy kutatás szerint. ","id":"20190831_epilepszia_hatasa_egyuttmukodes_kooperacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a376f5d3-f821-4246-8d8e-0659083379ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7eeb8c3-94de-4acc-97b0-d791a036dbf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190831_epilepszia_hatasa_egyuttmukodes_kooperacio","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:03","title":"Ki gondolta volna, hogy előnye is van az epilepsziának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42906438-2624-4e55-9397-63be6697ad2b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Öt holland város pályázott, Rotterdam lett a befutó. ","shortLead":"Öt holland város pályázott, Rotterdam lett a befutó. ","id":"20190830_Megvan_hova_kell_utaznia_ha_latni_akarja_az_Eurovizios_Dalfesztivalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42906438-2624-4e55-9397-63be6697ad2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc2dd94-5a43-4bf3-9a3c-fd55dae0ffa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Megvan_hova_kell_utaznia_ha_latni_akarja_az_Eurovizios_Dalfesztivalt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:50","title":"Megvan, hova kell utaznia, ha látni akarja az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Veszélyes afgán küldetés, katonahősök, szívszorítás – csekély igazságtartalommal.","shortLead":"Veszélyes afgán küldetés, katonahősök, szívszorítás – csekély igazságtartalommal.","id":"20190830_Hatalmasat_kamuzott_a_demokrata_elnokjelolt_a_Washington_Post_buktatta_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b52add7-2580-411f-ba88-bfb4ff0733d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Hatalmasat_kamuzott_a_demokrata_elnokjelolt_a_Washington_Post_buktatta_le","timestamp":"2019. augusztus. 30. 07:29","title":"Hatalmasat kamuzott a demokrata elnökjelölt, a Washington Post buktatta le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da2309b-3c0d-4cd7-9ae9-ff8b37d7b123","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó megkezdi a negyedik generációs eDrive technológiát felvonultató plugin hibrid X5-ös forgalmazását.","shortLead":"A gyártó megkezdi a negyedik generációs eDrive technológiát felvonultató plugin hibrid X5-ös forgalmazását.","id":"20190830_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_24_millio_forinttol_indul_az_uj_hibrid_bmw_x5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7da2309b-3c0d-4cd7-9ae9-ff8b37d7b123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fda3b7-8b96-4333-a337-a4de1f764ff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_24_millio_forinttol_indul_az_uj_hibrid_bmw_x5","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:21","title":"Újabb zöld rendszámos divatterepjáró: 24 millió forinttól indul az új hibrid BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De ez még nem az egész. A munkálatokban összesen ezren vettek részt.","shortLead":"De ez még nem az egész. A munkálatokban összesen ezren vettek részt.","id":"20190830_hableany_baleset_setahajo_belugyminiszterium_kiemeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca333c7-fe3b-4846-870e-b9e2635dad72","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_hableany_baleset_setahajo_belugyminiszterium_kiemeles","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:30","title":"Hableány-baleset: eddig 665 millió forintot költöttek mentésre, kutatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Észak- és Nyugat-Európán végigsöprő nyári hőhullám miatt 2019 júliusa globálisan a legmelegebb hónap lehet a rendszeres időjárási mérések kezdete óta – jelentette be a közelmúltban a Meteorológiai Világszervezet. A forró légtömegek az év hetedik hónapjában elérték Skandináviát és Grönlandot is, s ez többfelé erőteljes jégolvadást indított el. ","shortLead":"Az Észak- és Nyugat-Európán végigsöprő nyári hőhullám miatt 2019 júliusa globálisan a legmelegebb hónap lehet...","id":"201935_atirt_klimaterkep_egyre_tobb_a40_fok_feletti_nyari_csucs_europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f52d9d-1c38-4e7e-a039-82426e7fc117","keywords":null,"link":"/itthon/201935_atirt_klimaterkep_egyre_tobb_a40_fok_feletti_nyari_csucs_europaban","timestamp":"2019. augusztus. 31. 20:01","title":"Párizs az új Bagdad? Az idei nyár átírta a klímatérképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]