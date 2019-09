Nagy hadsereg fegyverkezik, kis hadsereg öltözködik – tartja a régi mondás. A rettenthetetlen magyar honvédség új uniformisa után a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. dolgozóit, sőt a közeljövőben az összes közhivatali munkatársát új formaruhába bújtathatja a kormány – derül ki Magyarország rovatunkból. Jól is jön nekik, mert a gyalázatos fizetések, a kedvezmények megvonása után a legtöbbjüknek úgyis kilóg a hátsója a nadrágjából. Egy csinos blézer vagy zakó látványa pedig majd kárpótolja az ügyfeleket az égető munkaerőhiány miatt egyre rövidülő ügyfélfogadási időkért.

Az már csak bokréta a nemzet kalapján, hogy az Orbán Ráhel barátnője vezette Magyar Divat Ügynökség koordinálja ezt az égető feladatot, aki szerint az államnak igenis van szerepe a divatiparban (is).

Ahogy a csúszdaparkok sem lehetnek meg adófizetői forintok nélkül. Kiderítettük, a Kisfaludy-program nagyobb összegű döntéseinek háromnegyedét vitték el a Fidesz-közeli vállalkozók, különösen a NER-lovagok kedvenc befektetési területein, a Balaton és Tokaj-Hegyalja térségében. Joggal érezhetik, hogy „Tiéd az ország, magadnak építed!” Gazdaság rovatunk feltárta, mi kell a sikeres pályázathoz. A jó tanácsok között szerepel, hogy hívjuk meg az általunk alapított polgári körbe a legvéresebb szájú fideszes megmondóembereket, de a legjobb, ha magával Mészáros Lőrinccel üzletelünk. Ilyen például Szepesi Richárd, aki egymaga 9 milliárd forintnyi fejlesztési pénzhez jutott, és eladta az egykori gázszerelőnek Tokaj-Hegyalja egyetlen ötcsillagos szállodáját, nem sokkal az után, hogy megszerezte.

Bacsó András, a kiváló borász Portré rovatunkban csak annyit mond bölcsen a NER-nyomulásról, a tolcsvai kúriákra mutatva: „Itt mindig jelen volt a mindenkori arisztokrácia.”

Mészárosék ölébe hullik a T-Systemsszel együtt a közbringarendszer egy része és az okosváros-fejlesztések is. Még az egyébként nem annyira finnyás Péterfalvi Attilának, az adatvédelmi hatóság elnökének aggodalmát is felkeltette az az új rendszer, amivel az összes szállásnak, így az Airbnb-knek is, azonnal online le kell jelenteniük a szállóvendégek adatait. Az persze egyáltalán nem baj, ha fehéredik a szálláskiadás, az esős balatoni napokat elviselhetővé tevő fejlesztésekre is szükség van, még azt is le lehetne nyelni, hogy a hatalomhoz közel állók nagyobb szeletet szakítanak a közpénzekből, de itt is minden zsíros falat a csókosok asztalára kerül.

Az pedig, hogy épp melyik oligarchának mi jut, kizárólag Orbán Viktor kegyétől függ. Így van ez Schmidt Máriával is.

Címlapsztorink azt vizsgálja meg, hogyan esik ki a luxustörténész a vezér kegyeiből. Néhány évig szinte minden neki kedvezett, egymás után kapta a gazdasági előnyöket, és a milliárdos költségvetésű emlékéveket, hiába csinált akkora bakikat, hogy a fél ország azokon röhögött. Az utóbbi időben viszont alaposan rájár a rúd. Még az őt Dózsa László-ügyben leleplező '56-os Intézet bedarálása sem kárpótolhatta azért, hogy elvették tőle a Sorsok Házát, és kedvenc játékszerét, a Figyelőt, ráadásul az elegáns lelépés lehetőségét sem adták meg számára.

Az, hogy most Lánczi Tamás és csapata „puccsszerűen” távozhatott a XXI. századi intézetből, azt mutatja, hogy a rossz modorú, rettegett főnök immár nem sérthetetlen. Csak az a baj, hogy nem a történelemhamisítás, a közpénzek pazarlása okozza a gyengülését, hanem túlságosan nagy önállósága miatt kezdi nyesegeti Mária országát Orbán Viktor.

HAMVAY PÉTER

szerkesztő