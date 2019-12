Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt munkáspárti brit miniszterelnök szerint ostoba kampányt folytattak.","shortLead":"A volt munkáspárti brit miniszterelnök szerint ostoba kampányt folytattak.","id":"20191218_Tony_Blair_nem_szabad_varazsvilagban_elni_el_kell_hagyni_a_Corbynizmust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d031c2b5-5cd3-459c-b71d-e3f1a1e43396","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Tony_Blair_nem_szabad_varazsvilagban_elni_el_kell_hagyni_a_Corbynizmust","timestamp":"2019. december. 18. 10:59","title":"Tony Blair: nem szabad varázsvilágban élni, el kell hagyni a corbynizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fontos részletekkel szolgál a Naprendszerben megfigyelt első csillagközi üstökösről, a 2I/Boriszovról egy új felvétel, amelyet a NASA Hubble űrteleszkópja készített.","shortLead":"Fontos részletekkel szolgál a Naprendszerben megfigyelt első csillagközi üstökösről, a 2I/Boriszovról egy új felvétel...","id":"20191218_informativ_kep_2i_boriszov_ustokos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d677f6d7-a3d3-4df3-a97d-76b436be42db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_informativ_kep_2i_boriszov_ustokos","timestamp":"2019. december. 18. 12:03","title":"A NASA új fotója sokat elárul a Naprendszerbe betolakodott, 177 ezer km/h-val száguldó üstökösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag kézbesítését – úgy is, hogy közben ők nem ülnek benne.","shortLead":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag...","id":"20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56f6fc6-d232-407e-983c-952756c56143","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","timestamp":"2019. december. 18. 13:03","title":"Nem kell várni a futárra, majd vár az autó: nagyban leegyszerűsíti a vásárlást az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","shortLead":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","id":"20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ffe743-7a4d-4736-90f8-58f2d8b40712","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","timestamp":"2019. december. 17. 14:11","title":"Ausztráliában most olyan meleg van, hogy kocsiban sütik a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke ígéretet kapott arra, hogy a tb-törvény végrehajtási rendeletének kidolgozásába bevonják őket is. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke ígéretet kapott arra, hogy a tb-törvény végrehajtási rendeletének kidolgozásába bevonják...","id":"20191218_Kincses_Gyula_tb_torveny_ader","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a977f1af-3b3d-414a-9bbb-ea181ee48666","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Kincses_Gyula_tb_torveny_ader","timestamp":"2019. december. 18. 12:16","title":"Kincses a tb-törvényről: a végrehajtási rendelettel próbálnak majd korrigálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csányi Sándor szerint Magyarországon nincsenek oligarchák, egyre kevesebb a dohányos, sűrű ködre figyelmeztetnek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Csányi Sándor szerint Magyarországon nincsenek oligarchák, egyre kevesebb a dohányos, sűrű ködre figyelmeztetnek...","id":"20191219_Radar360_Felelossegre_vonjak_Trumpot_Salvini_is_bajban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba615718-0792-43c4-9f94-833d1cd2e95c","keywords":null,"link":"/360/20191219_Radar360_Felelossegre_vonjak_Trumpot_Salvini_is_bajban","timestamp":"2019. december. 19. 08:00","title":"Radar360: Felelősségre vonják Trumpot, Salvini is bajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191218_Bodocs_Tibor_ugy_kiosztja_a_pinterbelakat_hogy_arra_Szentesi_Zoldi_Laszlo_is_csak_csettinteni_tud","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad9f195-0749-489d-98a6-67256021cc00","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Bodocs_Tibor_ugy_kiosztja_a_pinterbelakat_hogy_arra_Szentesi_Zoldi_Laszlo_is_csak_csettinteni_tud","timestamp":"2019. december. 18. 15:42","title":"Bödőcs Tibor úgy kiosztja a pintérbélákat, hogy arra Szentesi Zöldi László is csak csettinteni tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahol nem köd borítja a tájat, ott kora őszire hasonlító idő lesz.","shortLead":"Ahol nem köd borítja a tájat, ott kora őszire hasonlító idő lesz.","id":"20191218_EszakMagyarorszagot_a_kod_lepi_el_mashol_19_fok_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1c7846-d83b-46b5-97ab-9fa1d8950279","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_EszakMagyarorszagot_a_kod_lepi_el_mashol_19_fok_is_lehet","timestamp":"2019. december. 18. 05:14","title":"Észak-Magyarországot a köd lepi el, máshol 19 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]