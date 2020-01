Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon legújabb fejlesztése, a Transcibe Medical nem csak az egészségügyi szöveg lejegyzetelésében segít, hanem képes kiszűrni a mondandó lényegét is.","shortLead":"Az Amazon legújabb fejlesztése, a Transcibe Medical nem csak az egészségügyi szöveg lejegyzetelésében segít, hanem...","id":"20191230_orvosi_mesterseges_intelligencia_amazon_transcribe_medical","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d1a617-7b78-4277-ad27-0670bcb2b7b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_orvosi_mesterseges_intelligencia_amazon_transcribe_medical","timestamp":"2019. december. 30. 16:03","title":"Az orvosok és a betegek is örülhetnek az Amazon mesterséges intelligenciájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab03c51-6109-4189-a245-14dd1847af80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalék fölött nőtt az átlagkereset, pörgött a kiskereskedelem és a lakáspiac. A magyar háztartások uniós összehasonlításban viszont még mindig szegények, és nagyok az egyenlőtlenségek. Az állam még mindig kövér, és sokat költ sportra.","shortLead":"Tíz százalék fölött nőtt az átlagkereset, pörgött a kiskereskedelem és a lakáspiac. A magyar háztartások uniós...","id":"20191231_Igy_eltunk_2019ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab03c51-6109-4189-a245-14dd1847af80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b53222-2173-4285-b897-677fc026a715","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Igy_eltunk_2019ben","timestamp":"2019. december. 31. 11:00","title":"Van egy kövér államunk, amelyik szereti a focit: így éltünk 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb95f1d-5a5c-41d2-bbcc-b3fcf2c7b90a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főszerkesztő hosszú bejegyzésben és cikkválogatással köszönt el olvasóiktól. 2014 óta üzemeltek.","shortLead":"A főszerkesztő hosszú bejegyzésben és cikkválogatással köszönt el olvasóiktól. 2014 óta üzemeltek.","id":"20191231_abcug_toth_sara_richard_field","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb95f1d-5a5c-41d2-bbcc-b3fcf2c7b90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14b8766-eff0-4e7d-a0f0-6895803aab4a","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_abcug_toth_sara_richard_field","timestamp":"2019. december. 31. 21:34","title":"Újabb lap szűnt meg, vége az Abcúgnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd622395-9e10-4eae-acfa-dd69e5b39368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromhavi végkielégítést és 63 nap szabadságmegváltást fizetnek ki a leköszönő elnöknek.","shortLead":"Háromhavi végkielégítést és 63 nap szabadságmegváltást fizetnek ki a leköszönő elnöknek.","id":"20191230_66_millio_forinttal_tavozik_Eger_Istvan_az_orvoskamaratol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd622395-9e10-4eae-acfa-dd69e5b39368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a104ec5c-7542-4d8a-93b5-b1b5e9045fb7","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_66_millio_forinttal_tavozik_Eger_Istvan_az_orvoskamaratol","timestamp":"2019. december. 30. 18:57","title":"6,6 millió forinttal távozik Éger István az orvoskamarától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5537a9c-eb92-44a7-8263-9140c0d9ced2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka épphogy leszorult a dobogóról, Milák Kristóf nyolcadik lett.\r

","shortLead":"Hosszú Katinka épphogy leszorult a dobogóról, Milák Kristóf nyolcadik lett.\r

","id":"20191230_Messi_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_sportujsagirok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5537a9c-eb92-44a7-8263-9140c0d9ced2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d6d73d-6d68-49ff-9c90-8709b9cb0473","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Messi_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_sportujsagirok_szerint","timestamp":"2019. december. 30. 19:55","title":"Messi és Biles lett az év legjobbja a sportújságírók szerint, de magyarok is vannak az élmezőnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5917166-1e14-4b85-9356-e9918bec65b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"54 kilométerrel lépte túl a megengedett sebességet egy autós Tatabányán.","shortLead":"54 kilométerrel lépte túl a megengedett sebességet egy autós Tatabányán.","id":"20200101_Az_ev_vege_csucsa__50_kilometer_helyett_104_a_varosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5917166-1e14-4b85-9356-e9918bec65b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a833ab4-7e1d-4f9d-8bba-b4be020de150","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Az_ev_vege_csucsa__50_kilometer_helyett_104_a_varosban","timestamp":"2020. január. 01. 08:36","title":"Az év vége csúcsa – 50 kilométer helyett 104 a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","shortLead":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","id":"20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eb2820-c6a7-4522-85a5-6e8708d33e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","timestamp":"2019. december. 30. 14:15","title":"Varga Mihály közölte, mennyivel emelkedik a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7a2da5-1dfe-4f8a-af5c-f85dff69bbbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak pár évet kell várni, és ez a bejáratósan új olasz sportkocsi akár oldtimer-vizsgára is elvihető. ","shortLead":"Már csak pár évet kell várni, és ez a bejáratósan új olasz sportkocsi akár oldtimer-vizsgára is elvihető. ","id":"20191231_idoutazo_500_kmnel_is_kevesebb_van_ebben_az_elado_lamborghini_diabloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae7a2da5-1dfe-4f8a-af5c-f85dff69bbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817185dd-e37b-4b06-b444-469ca5a9462b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191231_idoutazo_500_kmnel_is_kevesebb_van_ebben_az_elado_lamborghini_diabloban","timestamp":"2019. december. 31. 06:41","title":"Időutazó: 500 km-nél is kevesebb van ebben az eladó Lamborghini Diablóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]