[{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök újévi beszédében néhány furcsább mondat is elhangzott.","shortLead":"Az orosz elnök újévi beszédében néhány furcsább mondat is elhangzott.","id":"20191231_vlagyimir_putyin_oroszorszag_oroszok_masodik_vilaghaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11ba25e-1dce-4b95-8799-6a8da61bd114","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_vlagyimir_putyin_oroszorszag_oroszok_masodik_vilaghaboru","timestamp":"2019. december. 31. 18:47","title":"Putyin: Viharos, változó, ellentmondásos időket élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint eddig nem volt olyan év, hogy elmaradtak volna a tárgyalások a fizetésemelésről.","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint eddig nem volt olyan év, hogy elmaradtak volna a tárgyalások a fizetésemelésről.","id":"20191230_A_BKV_megfeledkezett_a_beremelesrol_nagy_a_feszultseg_a_jarmuvezetoknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737092dc-2880-4de8-80ea-3b164030f9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_A_BKV_megfeledkezett_a_beremelesrol_nagy_a_feszultseg_a_jarmuvezetoknel","timestamp":"2019. december. 30. 15:53","title":"A BKV megfeledkezett a béremelésről, nagy a feszültség a dolgozók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A fotósaink 2019-ben is ott voltak az év legfontosabb eseményeinél. A kortalan Iggy Pop hány éves, ha közelről megnézzük? Mit lehet kiolvasni Escobar özvegyének a szeméből? És mihez kezd Orbán Viktor a magyar zászlóval, ha azt az ellenzék lobogtatja? Ezt árulták el 2019-ről a képek. ","shortLead":"A fotósaink 2019-ben is ott voltak az év legfontosabb eseményeinél. A kortalan Iggy Pop hány éves, ha közelről...","id":"20191230_HVG_2019_Az_ev_kepei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d833d7c0-aadd-42c3-a4cc-6296ca23adcf","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191230_HVG_2019_Az_ev_kepei","timestamp":"2019. december. 30. 18:00","title":"Mennyit árul el egy nyári kép Rogánék válásáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e1e604-e761-429f-af61-b0f8e9d412e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha mégis marad a régi tízezresből, akkor se essen kétségbe, mert még 20 évig beválthatja.","shortLead":"Ha mégis marad a régi tízezresből, akkor se essen kétségbe, mert még 20 évig beválthatja.","id":"20191230_Szilveszterkor_lehet_utoljara_regi_tizezressel_fizetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05e1e604-e761-429f-af61-b0f8e9d412e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594a7d65-316b-4b04-9fdc-a7f1c5f5738d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Szilveszterkor_lehet_utoljara_regi_tizezressel_fizetni","timestamp":"2019. december. 30. 15:20","title":"Szilveszterkor lehet utoljára régi tízezressel fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy önös érdekből megmakacsolta magát a nukleáris fegyverekről kezdett tárgyalásokon, és közölte: országa rövidesen új hadászati fegyvert fog bemutatni a világnak, amellyel fokozza elrettentő erejét az amerikai „gengszter stílusú\" szankciókkal és nyomással szemben.","shortLead":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy önös érdekből megmakacsolta magát...","id":"20200101_Kim_Dzsong_Un_fenyegetessel_kezdte_az_uj_evet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227427a5-fe78-45ef-b7d8-141e33251025","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Kim_Dzsong_Un_fenyegetessel_kezdte_az_uj_evet","timestamp":"2020. január. 01. 08:08","title":"Kim Dzsong Un fenyegetéssel kezdte az új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ae27-ff17-4e0b-87d8-dc8ecb134271","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Költözésre kész a váratlanul népszerűvé vált Brigitte Bierlein vezette átmeneti osztrák kormány, átadná a terepet a néppárti-zöld párti koalíciónak, amely végeláthatatlannak tűnő egyezkedést folytat a posztok elosztásáról. Bierlein júniusban úgy számolt, hogy \"rendfenntartó” küldetése hat hónapig tart, de könnyen lehet, hogy tovább. ","shortLead":"Költözésre kész a váratlanul népszerűvé vált Brigitte Bierlein vezette átmeneti osztrák kormány, átadná a terepet...","id":"20191230_Szeretettel_Becsbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f508ae27-ff17-4e0b-87d8-dc8ecb134271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc78d4c0-64a3-4625-82db-f20cf874cef5","keywords":null,"link":"/360/20191230_Szeretettel_Becsbol","timestamp":"2019. december. 30. 16:00","title":"Szeretettel Bécsből: Látott már valaki kormányfőt, aki nem akar az maradni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy bejelentést tett szilveszterkor az amerikai elnök.","shortLead":"Nagy bejelentést tett szilveszterkor az amerikai elnök.","id":"20191231_donald_trump_kereskedelmi_haboru_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8446f55a-41fa-491a-ab00-61f20847f01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_donald_trump_kereskedelmi_haboru_kina","timestamp":"2019. december. 31. 21:16","title":"Trump bejelentette, mikor írja alá a nagy megállapodást Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban itt ülésezett az SZDSZ, és a Fidesz, majd ezeket a Kispál és a borz, a Quimby és társai váltották fel, igaz, bulizni azért még jártak ide politikusok, például az akkori belügyminiszter. Fellépett itt Frank Zappa is. Nevét a Micimackóból nyerte: ez volt a Tilos az Á. (Alább mutatunk egy 1992-es Kispál-koncertet is a pincéből.)","shortLead":"Korábban itt ülésezett az SZDSZ, és a Fidesz, majd ezeket a Kispál és a borz, a Quimby és társai váltották fel, igaz...","id":"20191230_Pont_harminc_eve_nyitott_a_rendszervaltas_eveinek_legmenobb_klubja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16588fd5-b31d-497e-b269-83e3292f9e1c","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Pont_harminc_eve_nyitott_a_rendszervaltas_eveinek_legmenobb_klubja","timestamp":"2019. december. 30. 13:08","title":"Pont harminc éve nyitott a rendszerváltás éveinek legmenőbb klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]