[{"available":true,"c_guid":"5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","shortLead":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","id":"20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d81c1e-ebb5-469c-a24a-6372ab107bf7","keywords":null,"link":"/elet/20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","timestamp":"2020. január. 02. 09:21","title":"Segítséget ajánlott a Fővárosi Állatkert a leégett német állatkertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18771bdc-8bf9-4da2-9498-a9e9784a857d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lombikprogramnál alkalmazott gyógyszerekért elvileg január elseje óta nem kell fizetni. ","shortLead":"A lombikprogramnál alkalmazott gyógyszerekért elvileg január elseje óta nem kell fizetni. ","id":"20200102_meddoseg_klinika_ingyenes_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18771bdc-8bf9-4da2-9498-a9e9784a857d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c58ccb8-f2ad-4a8b-b847-5039f5220499","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_meddoseg_klinika_ingyenes_gyogyszer","timestamp":"2020. január. 02. 19:05","title":"A meddőségi klinikák sem tudják, mely készítmények lesznek ingyenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbbb890-9ceb-4ad8-9df6-5b6c9ab90cd7","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hiába a felismerés, hogy mennyire kártékonyak az álhírek, a módszer hatékonysága miatt 2020-ban még több hamis és manipulált történettel bombáznak majd minket. Izgalmat az okozhat, melyik oldalra áll a Fidesz a klímavédelemről szóló információs háborúban.","shortLead":"Hiába a felismerés, hogy mennyire kártékonyak az álhírek, a módszer hatékonysága miatt 2020-ban még több hamis és...","id":"202001__az_alhirek_diadala__torzitastol_ahazugsagig__seres_maria_visszater__el_sem_hiszed_mennyire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdbbb890-9ceb-4ad8-9df6-5b6c9ab90cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28e777e-879c-4a40-acf5-2c621589b444","keywords":null,"link":"/360/202001__az_alhirek_diadala__torzitastol_ahazugsagig__seres_maria_visszater__el_sem_hiszed_mennyire","timestamp":"2020. január. 02. 15:00","title":"„El sem hiszed, mennyire”: 2020 is az álhírek éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatóságok szerint nagyobb valószínűséggel támadnak a jövőben emberre, és ez veszélyezteti a közbiztonságot.","shortLead":"A hatóságok szerint nagyobb valószínűséggel támadnak a jövőben emberre, és ez veszélyezteti a közbiztonságot.","id":"20200102_Eletevel_fizetett_harom_puma_amiert_emberhust_ettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee587f02-f69d-40c3-8db0-660f9cb55d2b","keywords":null,"link":"/elet/20200102_Eletevel_fizetett_harom_puma_amiert_emberhust_ettek","timestamp":"2020. január. 02. 15:36","title":"Életével fizetett három puma, amiért emberhúst ettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár nagy visszhangot váltott ki a Boeing 737 MAX géppel történt újabb baleset, a tavalyi év biztonságos volt a repülésben: húsz, halálos áldozatot követelő szerencsétlenség történt, s ezekben 283 ember vesztette életét. A statisztika szerint kétmillió felszállásra jut egy halálos baleset.","shortLead":"Bár nagy visszhangot váltott ki a Boeing 737 MAX géppel történt újabb baleset, a tavalyi év biztonságos volt...","id":"20200101_Biztonsagos_volt_repulni_2019ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac86fe9-d685-4a45-98ee-c6be27dbd9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Biztonsagos_volt_repulni_2019ben","timestamp":"2020. január. 01. 14:09","title":"Biztonságos volt repülni 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37cc985-38ac-4ae3-9a7f-38d962541473","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A mini hőlégballonok be vannak tiltva, nem véletlenül.","shortLead":"A mini hőlégballonok be vannak tiltva, nem véletlenül.","id":"20200101_Kivansaglampasok_okozhattak_a_majomhazi_tuzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e37cc985-38ac-4ae3-9a7f-38d962541473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972d388a-404e-490f-a771-b25ff2882d3e","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Kivansaglampasok_okozhattak_a_majomhazi_tuzet","timestamp":"2020. január. 01. 21:01","title":"Kívánságlámpások okozhatták a majomházi tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2874547-fc1f-40ff-aa32-4f89bc87f885","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tűzoltók vették fel a lángtengert.","shortLead":"Tűzoltók vették fel a lángtengert.","id":"20200101_Video_keresztul_az_ausztral_bozottuz_poklan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2874547-fc1f-40ff-aa32-4f89bc87f885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab5d778-81eb-40d9-99db-3c2e9e5fe255","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Video_keresztul_az_ausztral_bozottuz_poklan","timestamp":"2020. január. 01. 15:14","title":"Videó: keresztül az ausztrál bozóttűz poklán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstrálókat engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt vitték be a rendőrök az új év első napján egy erőszakba torkollott felvonulást követően.\r

","shortLead":"A demonstrálókat engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt vitték be a rendőrök az új év első napján...","id":"20200102_tuntetes_hongkong_rendorseg_orizetbe_vetel_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b099e401-ccb8-432b-b8e9-de4ebd4083da","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_tuntetes_hongkong_rendorseg_orizetbe_vetel_eroszak","timestamp":"2020. január. 02. 06:10","title":"Tüntetők százait vették őrizetbe Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]