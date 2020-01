Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2874547-fc1f-40ff-aa32-4f89bc87f885","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tűzoltók vették fel a lángtengert.","shortLead":"Tűzoltók vették fel a lángtengert.","id":"20200101_Video_keresztul_az_ausztral_bozottuz_poklan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2874547-fc1f-40ff-aa32-4f89bc87f885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab5d778-81eb-40d9-99db-3c2e9e5fe255","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Video_keresztul_az_ausztral_bozottuz_poklan","timestamp":"2020. január. 01. 15:14","title":"Videó: keresztül az ausztrál bozóttűz poklán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"21 millió a bírság a zacsidílereknek.","shortLead":"21 millió a bírság a zacsidílereknek.","id":"20200101_Teljes_zacskotilalom_a_Fidzsiszigeteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3313c40-d04a-42b8-90ff-bd1529ccc9e0","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Teljes_zacskotilalom_a_Fidzsiszigeteken","timestamp":"2020. január. 01. 14:49","title":"Teljes zacskótilalom a Fidzsi-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százezrek köszöntötték az újévet a brit nagyvárosokban, az időeltolódás miatt a kontinenstől egy órával lemaradva. Boris Johnson miniszterelnök a brit EU-tagság január végén esedékes megszűnésére (Brexit) utalva kijelentette újévi üzenetében, hogy egy hónap múlva új fejezet kezdődhet az Egyesült Királyság történelmében.","shortLead":"Százezrek köszöntötték az újévet a brit nagyvárosokban, az időeltolódás miatt a kontinenstől egy órával lemaradva...","id":"20200101_Londonban_szilveszterkor_is_a_Brexit_volt_a_tema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df84ce4c-a201-41ca-bb47-49371b6f4973","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Londonban_szilveszterkor_is_a_Brexit_volt_a_tema","timestamp":"2020. január. 01. 08:26","title":"Londonban szilveszterkor is a Brexit volt a téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többnyire gyengén felhős, napos, száraz időre számíthatunk, legfeljebb északkeleten fordulhatnak elő erősebben felhős időszakok. ","shortLead":"Többnyire gyengén felhős, napos, száraz időre számíthatunk, legfeljebb északkeleten fordulhatnak elő erősebben felhős...","id":"20200101_Bekes_idovel_kezd_az_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db726982-0c5e-4017-be37-93f998622419","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Bekes_idovel_kezd_az_ev","timestamp":"2020. január. 01. 09:46","title":"Békés idővel kezdődik az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b54e1c-58ea-4a07-9239-ed08fafb0e99","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A csukát és a német bucót győzte le a Magyar Haltani Társaság közönségszavazásán. ","shortLead":"A csukát és a német bucót győzte le a Magyar Haltani Társaság közönségszavazásán. ","id":"20200102_sullo_ev_hala_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4b54e1c-58ea-4a07-9239-ed08fafb0e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac387d5-4fb5-4a5f-ac03-e26b334a2941","keywords":null,"link":"/elet/20200102_sullo_ev_hala_2019","timestamp":"2020. január. 02. 15:53","title":"A süllő lett az év hala Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot rendeltek el Ausztrália Új-Dél-Wales államában, miután a terjedő bozóttüzek ezreket fenyegetnek. A kontinensnyi országban szeptember óta hatmillió hektárnyi területen égett le a növényzet, több mint ezer épület vált hamuvá és tízezrek kényszerültek otthonuk elhagyására. Eddig közel húszan haltak meg, Victoria államban 17 embert eltűntnek nyilvánítottak. Melbourne környékén is felcsaptak a lángok, veszélybe kerülhet az Australian Open teniszviadal megrendezése is. A károk dollármilliárdokban mérhetőek, a polgárok elzavarták a miniszterelnököt. ","shortLead":"Rendkívüli állapotot rendeltek el Ausztrália Új-Dél-Wales államában, miután a terjedő bozóttüzek ezreket fenyegetnek...","id":"20200102_Nemzet_langokban__egyelore_megallithatatlanok_az_ausztraliai_bozottuzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e0ca4-f232-4a2b-8c97-bc85359b82c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Nemzet_langokban__egyelore_megallithatatlanok_az_ausztraliai_bozottuzek","timestamp":"2020. január. 02. 16:10","title":"Egy nemzet lángokban – megállíthatatlan az ausztráliai bozóttűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcead1c-7e4b-4b45-b48d-0339234545bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három nő nem tudta, hogy a kívánságlámpásokat tilos használni Németországban. ","shortLead":"A három nő nem tudta, hogy a kívánságlámpásokat tilos használni Németországban. ","id":"20200102_tuz_allatkert_krefeld_elpusztult_majmok_kivansaglampas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dcead1c-7e4b-4b45-b48d-0339234545bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac84cb8-5864-4ab2-b02e-a816210939a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_tuz_allatkert_krefeld_elpusztult_majmok_kivansaglampas","timestamp":"2020. január. 02. 14:28","title":"Jelentkeztek a rendőrségen az állatkerti tűz okozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e497b70-d177-48cc-b687-9ef6daa30f1e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon mit tehetünk, amikor a gyermekünk szembesül és szembesít minket a bolygó és az egyén válságával? Hogyan tudjuk felkészíteni a jövőre? ","shortLead":"Vajon mit tehetünk, amikor a gyermekünk szembesül és szembesít minket a bolygó és az egyén válságával? Hogyan tudjuk...","id":"20200102_A_kovetkezo_nemzedek_gondjai__igy_segithet_a_szulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e497b70-d177-48cc-b687-9ef6daa30f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e01cad-91c4-40cb-b73e-53dd605820c4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200102_A_kovetkezo_nemzedek_gondjai__igy_segithet_a_szulo","timestamp":"2020. január. 02. 08:15","title":"A következő nemzedék gondjai – így segíthet a szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]