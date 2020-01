Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ba04cd-0cd1-4022-8fa3-4a13665e53c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Michael van Gerwent legyőzve Peter Wright nyerte a darts-világbajnokságot.\r

","shortLead":"A címvédő Michael van Gerwent legyőzve Peter Wright nyerte a darts-világbajnokságot.\r

","id":"20200102_peter_wright_michael_van_gerwen_darts_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ba04cd-0cd1-4022-8fa3-4a13665e53c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99e593a-e057-4f06-9662-c40fe4cc95b7","keywords":null,"link":"/sport/20200102_peter_wright_michael_van_gerwen_darts_vb","timestamp":"2020. január. 02. 05:21","title":"Extravagáns skót került a dartsvilág trónjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a573e7a2-248a-4619-920e-e8747571621a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rokonok azt gyanítják, hogy egy madár okozhatta a balesetet.","shortLead":"A rokonok azt gyanítják, hogy egy madár okozhatta a balesetet.","id":"20200102_Fiatal_testverpar_halt_meg_a_nadudvari_autobalesetben_szilveszterkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a573e7a2-248a-4619-920e-e8747571621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df48c186-b578-419e-89e5-92acc5cd898b","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Fiatal_testverpar_halt_meg_a_nadudvari_autobalesetben_szilveszterkor","timestamp":"2020. január. 02. 18:24","title":"Fiatal testvérpár halt meg a nádudvari autóbalesetben szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legszerényebb mértékben az Xray divatterepjáró ára emelkedett.","shortLead":"A legszerényebb mértékben az Xray divatterepjáró ára emelkedett.","id":"20200103_minden_lada_arat_megemeltek_2020_elejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a444119d-6642-4861-a7b3-258d8c8f0e91","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_minden_lada_arat_megemeltek_2020_elejen","timestamp":"2020. január. 03. 07:59","title":"Minden Lada árát megemelték 2020 elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTokot üzemeltető kínai ByteDance szerint India és az Egyesült Államok fordult a legtöbb kérelemmel a céghez, de a magyar hatóságok is bepróbálkoztak egyszer.","shortLead":"A TikTokot üzemeltető kínai ByteDance szerint India és az Egyesült Államok fordult a legtöbb kérelemmel a céghez, de...","id":"20200102_tiktok_atlathatosagi_jelentese_bytedance_felhasznaloi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3b0a27-eb2a-4fa0-8c5d-ede936f2fb9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_tiktok_atlathatosagi_jelentese_bytedance_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. január. 02. 12:03","title":"A magyar hatóság is kért ki adatot a TikTok üzemeltetőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1723aba8-2acd-4908-b4e6-19ad2d5e9a83","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"November 30-ig kellett volna lezárni a trieszti magyar kikötő adásvételét, de ez egyelőre elmaradt, a külügy szerint még nem teljesült minden feltétel a szerződéshez. Ha az eladók nem teljesítették valamelyik feltételt, Magyarország akár el is állhatott volna az ügylettől, de ez nem történt meg.","shortLead":"November 30-ig kellett volna lezárni a trieszti magyar kikötő adásvételét, de ez egyelőre elmaradt, a külügy szerint...","id":"20200102_Csuszik_a_magyar_tengeri_kikoto_megszerzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1723aba8-2acd-4908-b4e6-19ad2d5e9a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0854b8ed-9fee-48ea-9954-7776c06df848","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_Csuszik_a_magyar_tengeri_kikoto_megszerzese","timestamp":"2020. január. 02. 11:15","title":"Lejárt a határidő, de még mindig nem vettük meg a trieszti kikötőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff3029c-51f3-403c-b424-16c7f17f6ed9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sztárok a lejtőn. ","shortLead":"Sztárok a lejtőn. ","id":"20200102_Arnold_Schwarzenegger_es_Clint_Eastwood_sielos_fotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ff3029c-51f3-403c-b424-16c7f17f6ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8cb7f9-c7d1-495a-8b20-ff16f0fc9c37","keywords":null,"link":"/elet/20200102_Arnold_Schwarzenegger_es_Clint_Eastwood_sielos_fotoja","timestamp":"2020. január. 02. 17:20","title":"Létezik menőbb Arnold Schwarzenegger és Clint Eastwood síelős fotójánál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tévébeszédben mondta el, hogy ő nem korrupt, hanem összeesküvés áldozata.","shortLead":"Tévébeszédben mondta el, hogy ő nem korrupt, hanem összeesküvés áldozata.","id":"20200101_Netanjahu_igenyt_tart_a_mentelmi_jogra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2e546c-2742-49da-9957-6e74cb61caa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Netanjahu_igenyt_tart_a_mentelmi_jogra","timestamp":"2020. január. 01. 21:24","title":"Netanjahu igényt tart a mentelmi jogra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 első negyedévében indulhat útnak néhány űrhajóssal a fedélzetén a SpaceX Crew Dragon űrkapszulája, ami a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) is kapcsolódik, mielőtt visszatérne a Földre.","shortLead":"A tervek szerint 2020 első negyedévében indulhat útnak néhány űrhajóssal a fedélzetén a SpaceX Crew Dragon...","id":"20200101_spacex_crew_dragon_tesztrepules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec23d81-c9de-48d5-a598-6792f5dce093","keywords":null,"link":"/tudomany/20200101_spacex_crew_dragon_tesztrepules","timestamp":"2020. január. 01. 12:03","title":"Videó: Így indulhat útnak emberrel a fedélzetén a SpaceX űrkapszulája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]