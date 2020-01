Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a Fideszben sokan úgy vélik, már el is bukták a 2022-es választást.","shortLead":"A politológus szerint a Fideszben sokan úgy vélik, már el is bukták a 2022-es választást.","id":"20200104_Torok_Gabor_nem_biztos_hogy_Orban_harom_ev_mulva_is_meghatarozo_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3afcf93-7f3e-4a3b-9dd1-a26251677796","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Torok_Gabor_nem_biztos_hogy_Orban_harom_ev_mulva_is_meghatarozo_lesz","timestamp":"2020. január. 04. 09:44","title":"Török Gábor: nem biztos, hogy Orbán három év múlva is meghatározó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200298d8-436c-4a16-949b-3946c01771f4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál eljátszott a gondolattal, hogy milyen lenne motivációs trénerként az ország leggazdagabb embere. Kiderült, hogy minden sikeres ember mögött áll egy nő, Mészáros Lőrincnél ez egy férfi. ","shortLead":"A Duma Aktuál eljátszott a gondolattal, hogy milyen lenne motivációs trénerként az ország leggazdagabb embere...","id":"20200103_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_motivacios_beszede","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200298d8-436c-4a16-949b-3946c01771f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a51ddf-e5bf-4150-bf66-b4b96733e104","keywords":null,"link":"/360/20200103_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_motivacios_beszede","timestamp":"2020. január. 03. 19:00","title":"Mészáros Lőrinc \"motivációs beszéde\": Nem az út a fontos, hanem hogy te építsd ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"400 milliárd forint körüli összegű megbízásokat kaptak a leggazdagabb magyar cégei a tavalyi közbeszerzéseken.","shortLead":"400 milliárd forint körüli összegű megbízásokat kaptak a leggazdagabb magyar cégei a tavalyi közbeszerzéseken.","id":"20200103_Meszaros_Lorinc_2019_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5914a76-d86f-4f1b-ad6f-f502bcc4ed25","keywords":null,"link":"/kkv/20200103_Meszaros_Lorinc_2019_kozbeszerzes","timestamp":"2020. január. 03. 10:38","title":"Soha nem volt annyira jó éve Mészáros Lőrincnek, mint 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cica jól van.","shortLead":"A cica jól van.","id":"20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397be6c4-5be4-4a8d-a577-4dd27c0196e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","timestamp":"2020. január. 04. 13:14","title":"Autó motorteréből mentettek macskát a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011f6cc0-b9fa-4c73-8db3-b7bd774411c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis időre feltűnt az Apple adatbázisában az aktuális Apple-okosóra (PRODUCT)RED, azaz piros színű változata, amely nemcsak dizájnos lehet, hanem egy kicsit a betegségek elleni küzdelmet is segítheti.","shortLead":"Egy kis időre feltűnt az Apple adatbázisában az aktuális Apple-okosóra (PRODUCT)RED, azaz piros színű változata, amely...","id":"20200103_apple_watch_series5_product_red_kiadas_piros_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=011f6cc0-b9fa-4c73-8db3-b7bd774411c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d922614-a7bf-4dc9-9c86-f9d3d02da86b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_apple_watch_series5_product_red_kiadas_piros_okosora","timestamp":"2020. január. 03. 11:03","title":"Hamarosan egy piros színű Apple Watch érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b98f30-72a0-457d-9f13-53fbb7392440","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ország kedvenc kertészére több ezren voksoltak az RTL szavazásán.","shortLead":"Az ország kedvenc kertészére több ezren voksoltak az RTL szavazásán.","id":"20200103_balint_gazda_ev_embere_rtl_klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26b98f30-72a0-457d-9f13-53fbb7392440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e8495d-5746-41c0-9195-d39d3c0790d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_balint_gazda_ev_embere_rtl_klub","timestamp":"2020. január. 03. 18:54","title":"Bálint gazda lett az év embere az RTL Klub nézői szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71389a67-b3dc-4e2e-bbaf-2900d44f44bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi késsel támadt a járókelőkre Franciaországban. ","shortLead":"Egy férfi késsel támadt a járókelőkre Franciaországban. ","id":"20200103_Tobb_embert_is_megkeseltek_Parizs_mellett_a_rendorseg_lelotte_az_elkovetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71389a67-b3dc-4e2e-bbaf-2900d44f44bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546fbaec-5719-403a-9a20-82d137491c19","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Tobb_embert_is_megkeseltek_Parizs_mellett_a_rendorseg_lelotte_az_elkovetot","timestamp":"2020. január. 03. 17:08","title":"Több embert is megkéseltek Párizs mellett, a rendőrség lelőtte az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A klímaváltozás várható alakulásáról szóló tudományos prognózisok is szinte egészen pontosnak bizonyultak az elmúlt évtizedekben, de negyven évvel ezelőtt a mobiltelefónia hatásait nem látták.","shortLead":"A klímaváltozás várható alakulásáról szóló tudományos prognózisok is szinte egészen pontosnak bizonyultak az elmúlt...","id":"202001__joslatok_bevalasa__szembesites__ajovo_amultbol__elorelatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460877ce-ee0f-41a2-8a78-67821f94c1cd","keywords":null,"link":"/360/202001__joslatok_bevalasa__szembesites__ajovo_amultbol__elorelatok","timestamp":"2020. január. 03. 15:00","title":"Jóslatok a múltból: a népesedési előrejelzések beváltak, a bűnözésről szólók nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]