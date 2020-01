Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a857593-f463-4375-8697-1e2a8a800ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esetről maga a népszerű író számolt be közösségi oldalán és blogján.","shortLead":"Az esetről maga a népszerű író számolt be közösségi oldalán és blogján.","id":"20200104_Osszeesett_az_utcan_es_megserult_Lakatos_Levente","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a857593-f463-4375-8697-1e2a8a800ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323455c9-412c-434f-bfbf-9d9ef815ff9e","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Osszeesett_az_utcan_es_megserult_Lakatos_Levente","timestamp":"2020. január. 04. 12:00","title":"Összeesett az utcán és megsérült Lakatos Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b3d133-58ee-48c1-ba25-742ff20d6074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200102_Marabu_Feknyuz_Mit_hoz_Orban_az_uj_evnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6b3d133-58ee-48c1-ba25-742ff20d6074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f39148-579f-48b7-95b1-6d09a9944b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Marabu_Feknyuz_Mit_hoz_Orban_az_uj_evnek","timestamp":"2020. január. 02. 18:56","title":"Marabu Féknyúz: Mit hoz Orbán az új évnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Fehéroroszország nem kap több orosz kőolajat, ám a rajta keresztül Európába áramló, Magyarországra is szánt szállítmányokat egyelőre átengedi. Az újabb olajvita része lehet annak, hogy Moszkva el akarja érni Oroszország és Fehéroroszország uniójának szorosabbra fonását. Az is kiderült, hogy az év kezdete óta Európa a korábbinál jóval kevesebb orosz gázt kap Ukrajnán keresztül, ezért az érintett országok hozzányúltak tartalékaikhoz.","shortLead":"Fehéroroszország nem kap több orosz kőolajat, ám a rajta keresztül Európába áramló, Magyarországra is szánt...","id":"20200103_Feheroroszorszag_nem_kap_orosz_olajat_Europa_meg_igen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ccb5f0-109a-4f95-b979-aaf2224e2f06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Feheroroszorszag_nem_kap_orosz_olajat_Europa_meg_igen","timestamp":"2020. január. 03. 15:16","title":"Fehéroroszország nem kap orosz olajat, Európa még igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt három hónapban 34.5 millió dollárnyi adományt kapott a demokraták elnökjelöltségére pályázó Bernie Sanders.","shortLead":"Csak az elmúlt három hónapban 34.5 millió dollárnyi adományt kapott a demokraták elnökjelöltségére pályázó Bernie...","id":"20200102_Rekord_osszegu_adomanyt_gyujtott_a_kampanyara_Bernie_Sanders","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af9a095-65d9-4b4a-ad84-ddbade6e71f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Rekord_osszegu_adomanyt_gyujtott_a_kampanyara_Bernie_Sanders","timestamp":"2020. január. 02. 21:01","title":"Rekord összegű adományt gyűjtött a kampányára Bernie Sanders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli kormányfő a népjóléti, a diaszpóraügyi és a mezőgazdasági minisztérium vezetéséről mondott le.","shortLead":"Az izraeli kormányfő a népjóléti, a diaszpóraügyi és a mezőgazdasági minisztérium vezetéséről mondott le.","id":"20200102_Lemondott_miniszteri_tisztsegeirol_az_izraeli_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595548ff-68c6-43f8-a37a-8f5e5d0f13ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Lemondott_miniszteri_tisztsegeirol_az_izraeli_kormanyfo","timestamp":"2020. január. 02. 17:48","title":"Lemondott miniszteri tisztségeiről Netanjahu ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64af7711-9557-4ea2-a92f-1662cf18a442","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az uniós átlag felett használjuk az internetet hivatali ügyekhez.","shortLead":"Az uniós átlag felett használjuk az internetet hivatali ügyekhez.","id":"20200103_A_magyarok_fele_hasznalta_mar_az_ekozigazgatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64af7711-9557-4ea2-a92f-1662cf18a442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12dc9e6-fef3-4a95-a7f5-31611ea4f5b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_A_magyarok_fele_hasznalta_mar_az_ekozigazgatast","timestamp":"2020. január. 03. 05:48","title":"A magyarok fele használta már az e-közigazgatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f29d69-6284-4619-be93-e2db65a5949a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lelepleződött a Samsung: véletlenül kikerült egy hivatalos promóciós videója a netre, amelyből kiderül, hogy mikor mutatja be legújabb csúcstelefonját.","shortLead":"Lelepleződött a Samsung: véletlenül kikerült egy hivatalos promóciós videója a netre, amelyből kiderül, hogy mikor...","id":"20200104_samsung_unpacked_galaxy_s11_telefonok_bemutatasa_galaxy_one_fold_2_februar_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f29d69-6284-4619-be93-e2db65a5949a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a359b8f0-1680-442f-b317-8682569d739a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_samsung_unpacked_galaxy_s11_telefonok_bemutatasa_galaxy_one_fold_2_februar_11","timestamp":"2020. január. 04. 11:23","title":"Véletlenül kikerült a netre egy videó – megvan, mikor mutathatja be a Samsung a Galaxy S11-eseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tévedni emberi dolog, a jelek szerint pedig még a Nobel-díjasok is emberek.","shortLead":"Tévedni emberi dolog, a jelek szerint pedig még a Nobel-díjasok is emberek.","id":"20200104_Hibazott_visszavonta_tanulmanyat_a_Nobeldijas_tudos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35176538-3de7-428a-baa3-d9481f472793","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_Hibazott_visszavonta_tanulmanyat_a_Nobeldijas_tudos","timestamp":"2020. január. 04. 12:31","title":"Hibázott, visszavonta tanulmányát a Nobel-díjas tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]