[{"available":true,"c_guid":"62565bbd-6748-4f71-8a71-240cbbda28c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc év után, néhány adás erejéig, Szalay Balázs társaságában visszatér az RTL Klub képernyőjére az ismert sportriporter – írta a media1.","shortLead":"Nyolc év után, néhány adás erejéig, Szalay Balázs társaságában visszatér az RTL Klub képernyőjére az ismert...","id":"20200104_Nyolc_ev_utan_visszater_az_RTL_Klub_kepernyojere_Szujo_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62565bbd-6748-4f71-8a71-240cbbda28c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ad9b7d-582e-482a-9231-ce7e1d85486f","keywords":null,"link":"/elet/20200104_Nyolc_ev_utan_visszater_az_RTL_Klub_kepernyojere_Szujo_Zoltan","timestamp":"2020. január. 04. 17:12","title":"Nyolc év után visszatér az RTL Klub képernyőjére Szujó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b878a95-4d7c-4df2-8bbb-5882811cab8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki a UPC csatornái között a Russia Todayt keresné, azt a következő felirat fogadja.","shortLead":"Aki a UPC csatornái között a Russia Todayt keresné, azt a következő felirat fogadja.","id":"20200104_A_Russia_Today_eltunt_a_UPCrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b878a95-4d7c-4df2-8bbb-5882811cab8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a081c2f5-693d-46ac-b3be-44182da36ce8","keywords":null,"link":"/kkv/20200104_A_Russia_Today_eltunt_a_UPCrol","timestamp":"2020. január. 04. 17:33","title":"A Russia Today eltűnt a UPC-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e113e1-df38-4833-a3d5-cc98123819c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis híján felment az autópályára a sertés, de a rendőrök elfogták.","shortLead":"Kis híján felment az autópályára a sertés, de a rendőrök elfogták.","id":"20200103_Meglepett_a_loszallitorol_egy_levagasra_itelt_diszno_Bataszeknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59e113e1-df38-4833-a3d5-cc98123819c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888dd40d-b5dd-44cd-bbf7-18042f0d2b5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_Meglepett_a_loszallitorol_egy_levagasra_itelt_diszno_Bataszeknel","timestamp":"2020. január. 03. 12:59","title":"Megmenekült az autópályához tévedt disznó, de aztán levágták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Fehéroroszország nem kap több orosz kőolajat, ám a rajta keresztül Európába áramló, Magyarországra is szánt szállítmányokat egyelőre átengedi. Az újabb olajvita része lehet annak, hogy Moszkva el akarja érni Oroszország és Fehéroroszország uniójának szorosabbra fonását. Az is kiderült, hogy az év kezdete óta Európa a korábbinál jóval kevesebb orosz gázt kap Ukrajnán keresztül, ezért az érintett országok hozzányúltak tartalékaikhoz.","shortLead":"Fehéroroszország nem kap több orosz kőolajat, ám a rajta keresztül Európába áramló, Magyarországra is szánt...","id":"20200103_Feheroroszorszag_nem_kap_orosz_olajat_Europa_meg_igen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ccb5f0-109a-4f95-b979-aaf2224e2f06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Feheroroszorszag_nem_kap_orosz_olajat_Europa_meg_igen","timestamp":"2020. január. 03. 15:16","title":"Fehéroroszország nem kap orosz olajat, Európa még igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Telefonon egyeztetett egymással Mohamad Dzsavad Zarif iráni és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután egy amerikai dróntámadásban pénteken meghalt a legbefolyásosabb iráni katonai vezető, Kászim Szulejmáni.","shortLead":"Telefonon egyeztetett egymással Mohamad Dzsavad Zarif iráni és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután...","id":"20200104_Moszkva_a_nemzetkozi_jog_durva_megsertesenek_tartja_Szulejmani_likvidalasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b90f0e-fedb-4d18-85e4-e9f6beeb69de","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Moszkva_a_nemzetkozi_jog_durva_megsertesenek_tartja_Szulejmani_likvidalasat","timestamp":"2020. január. 04. 16:38","title":"Moszkva a nemzetközi jog durva megsértésének tartja Szulejmáni likvidálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"56 évesen elhunyt Gesztesi Károly színész - írta szombaton délután a Blikk.hu.","shortLead":"56 évesen elhunyt Gesztesi Károly színész - írta szombaton délután a Blikk.hu.","id":"20200104_Meghalt_Gesztesi_Karoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28ea145-1d9e-472f-982b-908813c97236","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Meghalt_Gesztesi_Karoly","timestamp":"2020. január. 04. 18:02","title":"Meghalt Gesztesi Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200298d8-436c-4a16-949b-3946c01771f4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál eljátszott a gondolattal, hogy milyen lenne motivációs trénerként az ország leggazdagabb embere. Kiderült, hogy minden sikeres ember mögött áll egy nő, Mészáros Lőrincnél ez egy férfi. ","shortLead":"A Duma Aktuál eljátszott a gondolattal, hogy milyen lenne motivációs trénerként az ország leggazdagabb embere...","id":"20200103_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_motivacios_beszede","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200298d8-436c-4a16-949b-3946c01771f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a51ddf-e5bf-4150-bf66-b4b96733e104","keywords":null,"link":"/360/20200103_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_motivacios_beszede","timestamp":"2020. január. 03. 19:00","title":"Mészáros Lőrinc \"motivációs beszéde\": Nem az út a fontos, hanem hogy te építsd ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e6570c-b204-44a9-a36d-4596391d037d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem vette észre időben a vadat, utasai szóltak neki, így az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt, így kerülték el az ütközést. ","shortLead":"A sofőr nem vette észre időben a vadat, utasai szóltak neki, így az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt...","id":"20200104_Centiken_mult_hogy_nem_okozott_tragikus_balesetet_egy_szarvas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85e6570c-b204-44a9-a36d-4596391d037d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734f587d-0172-429b-a5ba-b2afabf8ac31","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Centiken_mult_hogy_nem_okozott_tragikus_balesetet_egy_szarvas","timestamp":"2020. január. 04. 21:28","title":"Centiken múlt, hogy nem okozott tragikus balesetet egy szarvas - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]