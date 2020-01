Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

11,6 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset egy év alatt. 2020. január. 06. 09:18 KSH: 365 ezer forintot keres az átlag magyar A rendőrség keresi Herbert Zsanett Líviát. 2020. január. 05. 11:28 Eltűnt egy 14 éves lány Budapesten Felfüggesztette iraki kiképző műveleteit a NATO és az az Egyesült Államok vezette nemzetközi szövetség, amely az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen harcol. 2020. január. 04. 15:23 Egy ideig nem képez ki több iraki katonát a NATO Megölte, majd rágyújtotta a házát a testvérére, fél nap alatt elfogták. 2020. január. 05. 09:23 Testvérgyilkosság történt Mórahalmon Telefonon egyeztetett egymással Mohamad Dzsavad Zarif iráni és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután egy amerikai dróntámadásban pénteken meghalt a legbefolyasosabb iráni katonai vezető, Kászim Szulejmáni. 2020. január. 04. 16:38 Moszkva a nemzetközi jog durva megsértésének tartja Szulejmáni likvidálását Ha igen, ideje kétségbe vonni őket – könnyebb lesz az élete. 2020. január. 05. 20:15 Ön is elhiszi a 4 tévhitet a sebezhetőségről?

A Tesla 50 százalékkal több autót értékesített tavaly, mint az előző évben, és most az is kiderült, hogy évi 500 ezer járművet gyárt majd a németországi üzemében. 2020. január. 05. 10:46 A Tesla évi félmillió kocsit gyárt majd Berlinben

A Samsung egyik kevéssé ismert projektjében olyan digitális asszisztenseket állítanak elő, melyek nagyon hasonlítanak a valódi emberekre. A következő napokban, a Las Vegas-i CES 2020 technológiai szakkiállításon többet is megtudhatunk róluk. 2020. január. 06. 09:03 Mesterséges emberekkel áll elő a Samsung, úgy beszélnek és mozognak, mint az igaziak