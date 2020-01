Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8800d30e-5046-4dc3-a2d2-b61f7f73b10d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vészkiürítéssel szállították ki az utasokat egy Wizz Air Airbus A320-asról Debrecenben - írja az Airportal.hu, az esetről videó is felkerült a netre.","shortLead":"Vészkiürítéssel szállították ki az utasokat egy Wizz Air Airbus A320-asról Debrecenben - írja az Airportal.hu...","id":"20200104_Veszcsuszdan_uritettek_ki_egy_indulo_Wizz_Airgepet_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8800d30e-5046-4dc3-a2d2-b61f7f73b10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788ebdb2-6a40-4ef1-88e7-9624a77ceb1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Veszcsuszdan_uritettek_ki_egy_indulo_Wizz_Airgepet_Debrecenben","timestamp":"2020. január. 04. 21:39","title":"Vészcsúszdán ürítettek ki egy Wizz Air-gépet Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég láthattunk annyira meredek sorosozást, mint amilyet Horváth László bemutatott.","shortLead":"Rég láthattunk annyira meredek sorosozást, mint amilyet Horváth László bemutatott.","id":"20200104_Egy_fideszes_kepviselo_szerint_a_szegregalt_roma_tanulok_Soros_ugynokei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bd78ac-3dae-49d1-9698-f43b7f742dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Egy_fideszes_kepviselo_szerint_a_szegregalt_roma_tanulok_Soros_ugynokei","timestamp":"2020. január. 04. 16:10","title":"Egy fideszes képviselő szerint a szegregált roma tanulók Soros ügynökei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16208779-4590-4751-aae3-f386f687b4fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Saját sportmárkája sikerén felbuzdulva újabb cégekbe szállhatna be Mészáros Lőrinc - legalábbis, ha követi a Duma Aktuál humoristáinak tanácsait. ","shortLead":"Saját sportmárkája sikerén felbuzdulva újabb cégekbe szállhatna be Mészáros Lőrinc - legalábbis, ha követi a Duma...","id":"20200104_Duma_Aktual_Mit_vasaroljon_meg_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16208779-4590-4751-aae3-f386f687b4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be258e81-e5fd-42aa-9959-cc31384b51a0","keywords":null,"link":"/360/20200104_Duma_Aktual_Mit_vasaroljon_meg_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2020. január. 04. 19:00","title":"2Rule után Lőrinc Vuitton: Milyen márkát vegyen még Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyhangúlag leszavazta szombaton a líbiai parlament a tripoli székhelyű, ENSZ-támogatta líbiai egységkormány és Törökország novemberben megkötött biztonsági, valamint tengeri együttműködési megállapodását.","shortLead":"Egyhangúlag leszavazta szombaton a líbiai parlament a tripoli székhelyű, ENSZ-támogatta líbiai egységkormány és...","id":"20200104_Tovabb_melyul_Libia_belpolitikai_valsaga_hazaarulassal_vadoljak_a_kormanyfot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c62574f-d7c9-478f-a745-5fa1e723930d","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Tovabb_melyul_Libia_belpolitikai_valsaga_hazaarulassal_vadoljak_a_kormanyfot","timestamp":"2020. január. 04. 21:10","title":"Tovább mélyül Líbia belpolitikai válsága, hazaárulással vádolják a kormányfőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f697c120-cc04-4bb2-ae02-1a53af9939a1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az LG egyedi módon adott választ a hajlékony kijelzős telefonos trendre. A V50 sokkal olcsóbb a riválisainál, de vajon tényleg jó vételnek számít?","shortLead":"Az LG egyedi módon adott választ a hajlékony kijelzős telefonos trendre. A V50 sokkal olcsóbb a riválisainál, de vajon...","id":"20200105_lg_v50_thinq_5g_dual_screen_teszt_velemeny_ketkepernyos_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f697c120-cc04-4bb2-ae02-1a53af9939a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100a1e34-4c97-47da-b072-fa30d73b9809","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_lg_v50_thinq_5g_dual_screen_teszt_velemeny_ketkepernyos_telefon","timestamp":"2020. január. 05. 16:00","title":"Két kijelző és 5G is van az LG csúcsmobiljában – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédség szerint a megfelelő biztonsági intézkedések mellett továbbra is folytatják a feladataikat Irakban.","shortLead":"A Honvédség szerint a megfelelő biztonsági intézkedések mellett továbbra is folytatják a feladataikat Irakban.","id":"20200106_Honvedelmi_Miniszterium_A_magyar_katonak_maradnak_Irakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76d752a-02fa-43d1-a5c2-634cc2ef6ffd","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Honvedelmi_Miniszterium_A_magyar_katonak_maradnak_Irakban","timestamp":"2020. január. 06. 10:08","title":"Honvédelmi Minisztérium: A magyar katonák maradnak Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy idegen állam állhat az osztrák minisztériumok elleni, rövid ideig tartó támadás mögött","shortLead":"Egy idegen állam állhat az osztrák minisztériumok elleni, rövid ideig tartó támadás mögött","id":"20200105_Sulyos_kibertamadas_erte_az_osztrak_kulugy_es_a_belugyminiszteriumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7798ad12-43c0-4126-aa99-b279b7389b55","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Sulyos_kibertamadas_erte_az_osztrak_kulugy_es_a_belugyminiszteriumot","timestamp":"2020. január. 05. 10:18","title":"Súlyos kibertámadás érte az osztrák külügy- és a belügyminisztériumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856866ff-07b8-4726-92a5-b434603326e6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Aukciókon vagyonokat fizetnek a ritkaságokért, és pezsgő online piacuk van a korlátozott számban értékesített edzőcipőknek. Az új őrületből a két nagy gyártó, a Nike és az Adidas, valamint a sneakerlázhoz a nevüket adó hírességek húznak hasznot.","shortLead":"Aukciókon vagyonokat fizetnek a ritkaságokért, és pezsgő online piacuk van a korlátozott számban értékesített...","id":"202001__sneakermania__limitalt_szeriak__celebek_es_sztarok__labra_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=856866ff-07b8-4726-92a5-b434603326e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6954eacc-9b5a-4206-9257-4a49e3d107de","keywords":null,"link":"/360/202001__sneakermania__limitalt_szeriak__celebek_es_sztarok__labra_kapott","timestamp":"2020. január. 04. 16:00","title":"Van az a használt edzőcipő, amelyért adna milliókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]