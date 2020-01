Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi, részben tesztpadokon megállapított fogyasztási adatok helyett sokkal pontosabb képet adhat az autók tényleges üzemanyag-felhasználásáról az új készülék. ","shortLead":"A jelenlegi, részben tesztpadokon megállapított fogyasztási adatok helyett sokkal pontosabb képet adhat az autók...","id":"20200107_Kotelezo_lett_az_uj_tipusu_autokban_a_fogyasztast_rogzito_keszulek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fd6af5-2dcc-457b-8209-69f91ec9daed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_Kotelezo_lett_az_uj_tipusu_autokban_a_fogyasztast_rogzito_keszulek","timestamp":"2020. január. 07. 10:14","title":"Kötelező lett az új autókban a fogyasztást rögzítő készülék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0c4c8f-b071-40b8-9ac9-9e36c43c42eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az egyedi módon kivitelezett Nivának a láttán még a típust nem annyira kedvelőknek is meglágyul a szíve.","shortLead":"Ennek az egyedi módon kivitelezett Nivának a láttán még a típust nem annyira kedvelőknek is meglágyul a szíve.","id":"20200107_nincs_ajtaja_de_eppen_ettol_nagyon_meno_ez_az_uj_lada_niva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af0c4c8f-b071-40b8-9ac9-9e36c43c42eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25178b2-8113-4051-b78d-f53fbacf2716","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_nincs_ajtaja_de_eppen_ettol_nagyon_meno_ez_az_uj_lada_niva","timestamp":"2020. január. 07. 07:59","title":"Nincs ajtaja, de éppen ettől nagyon menő ez az új Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egész országban ott lesznek a kamerás civil rendőrautók, farkasok a Bükkben, kártérítés egy gyilkos szekrény miatt. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az egész országban ott lesznek a kamerás civil rendőrautók, farkasok a Bükkben, kártérítés egy gyilkos szekrény miatt...","id":"20200107_Radar360_Halottak_a_kemfonok_temetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f0fdde-13ff-4da4-8691-c40d0bdffecb","keywords":null,"link":"/360/20200107_Radar360_Halottak_a_kemfonok_temetesen","timestamp":"2020. január. 07. 17:30","title":"Radar360: Halottak a kémfőnök temetésén, saját jelölt nélkül maradt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e833477d-a005-4c0d-be74-3b9ac3cee901","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új-Zéland legnagyobb városát, Aucklandet több mint kétezer kilométer választja el Ausztráliától. Ez mindenféle léptékben hatalmas távolság, éppen ezért megrázó, hogy még a túlpart lakói elé is aggasztó kép tárul. A háttérben felsejlik a klímaváltozás.","shortLead":"Új-Zéland legnagyobb városát, Aucklandet több mint kétezer kilométer választja el Ausztráliától. Ez mindenféle...","id":"20200106_ausztraliai_tuzvesz_foto_uj_zeland_auckland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e833477d-a005-4c0d-be74-3b9ac3cee901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92020e9d-94bf-49c2-b490-59cd6f8c0bd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ausztraliai_tuzvesz_foto_uj_zeland_auckland","timestamp":"2020. január. 06. 08:33","title":"Drámai fotók érkeztek arról, hogy néz ki 2100 km-ről Ausztrália mindent felperzselő katasztrófája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy email szerint a férfi a haláláért kizárólag a Magyar Postát hibáztatja.","shortLead":"Egy email szerint a férfi a haláláért kizárólag a Magyar Postát hibáztatja.","id":"20200106_Ongyilkos_lett_a_kelebiai_posta_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40778ff2-7eaa-44c4-b9af-c4d72c9d7ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Ongyilkos_lett_a_kelebiai_posta_vezetoje","timestamp":"2020. január. 06. 10:51","title":"Öngyilkos lett a kelebiai posta vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c340f943-ff56-4800-8f44-f67044a0d9ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pizzéria egész napi bevétele a dolgozóké lett.","shortLead":"A pizzéria egész napi bevétele a dolgozóké lett.","id":"20200107_Egy_pizzeria_nem_mindennapi_karacsonyi_ajandekot_adott_a_dolgozoinak_szetdobtak_koztuk_a_bevetelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c340f943-ff56-4800-8f44-f67044a0d9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6608dccf-c216-49f4-a80c-068e26bb7f6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Egy_pizzeria_nem_mindennapi_karacsonyi_ajandekot_adott_a_dolgozoinak_szetdobtak_koztuk_a_bevetelt","timestamp":"2020. január. 07. 08:02","title":"Egy pizzéria nem mindennapi karácsonyi ajándékot adott a dolgozóinak: szétdobták köztük a bevételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2607f2d-a9c3-4ad5-b388-9b4ab433e332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség 11 személy ellen emelt vádat az Állami Számvevőszék narancssárga festékkel való lekenése miatt.","shortLead":"Az ügyészség 11 személy ellen emelt vádat az Állami Számvevőszék narancssárga festékkel való lekenése miatt.","id":"20200106_Vadat_emeltek_Gulyas_Martonek_ellen_az_Allami_Szamvevoszek_lefestese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2607f2d-a9c3-4ad5-b388-9b4ab433e332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ac0143-9dbf-4b9e-8785-229b29eb033d","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Vadat_emeltek_Gulyas_Martonek_ellen_az_Allami_Szamvevoszek_lefestese_miatt","timestamp":"2020. január. 06. 09:55","title":"Vádat emeltek az Állami Számvevőszék összefestése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8636a2-c495-41c2-ae78-4ee3247237f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt olyan sofőr, akinél a szonda a légalkohol-koncentráció bűncselekményi határának több mint ötszörösét mutatta.","shortLead":"Volt olyan sofőr, akinél a szonda a légalkohol-koncentráció bűncselekményi határának több mint ötszörösét mutatta.","id":"20200106_Azonnal_fogdara_kerulnek_az_ittas_soforok_Pest_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a8636a2-c495-41c2-ae78-4ee3247237f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132b341a-82b1-43a5-9e86-4a9325dfcf48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Azonnal_fogdara_kerulnek_az_ittas_soforok_Pest_megyeben","timestamp":"2020. január. 06. 08:56","title":"Bekeményített a rendőrség az ittas járművezetőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]